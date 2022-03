Livsfarlig kjøring i løypene: – Vet aldri hva du får i garnet

I en årrekke har norske alpinanlegg hatt problemer med skikjøring i løypene etter stengetid. Tråkkemaskinførere er redde for å gjøre skade på alpinistene.

ETTER STENGETID: Alpinbakkene prepareres med store tråkkemaskiner etter stengetid. Derfor er det fare for å skade seg stygt dersom man treffer en av vaierne. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Nesten hver helg opplever norske alpinanlegg store og små ulykker relatert til kjøring i løypene etter stengetid.

Det var NRK som omtalte saken først.

– Dette er folk som enten er på vei hjem fra afterski, barn som aker i bakken eller andre hyttefolk som tar raskeste og enkleste vei hjem etter middagsbesøk.

Det sier markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i selskapet Alpinco, eier av anleggene i Hafjell og Kvitfjell.

Etter stengetid jobbes det aktivt med tråkkemaskiner for å preparere alpinbakkene til dagen etter.

STORT PROBLEM: Veslemøy Eineteig Wedum ber folk respektere reglene om å la være og kjøre i bakkene etter stengetid. Foto: Alpinco

Flere steder sikres maskinene med stålvaiere som festes høyt oppe i anlegget eller i toppen av utforkjøringer. Dermed kan man preparer nedover i svært bratt terreng.

Risikerer livet

Ski- og alpinanlegg skal i utgangspunktet forbindes med kos, trening og naturglede. Dersom man kommer i full fart mot en stålvaier kan det brått bli annerledes.

– Vaieren kan grave seg ned i snøen og derfor være vanskelig å se. Dersom man i verste fall treffer en vaier i høy hastighet blir den skarp som en kniv, sier Eineteig Wedum og forsetter:

– For fire år siden var det en mann i 30-årene som kom utfor en ulykke i skianlegget etter stengetid. Han ble alvorlig skadd.

Eineteig Wedum har en klar oppfordring om holde seg til skikjøring på dagtid. Hun ser ingen grunn til å risikere liv og ta skiene fatt ned bakken etter stengetid.

LIVSFARLIG: Mørke løyper etter stengetid kan skape farlige situasjoner. Foto: Terje Bendiksby

I tillegg legger hun til at det er forbudt.

– Er det ilagt noen sanksjoner dersom man likevel velger å gjøre det?

– Nei, vi har ikke gjort det til nå. Men vi ber om at folk respekterer reglene våre. Ikke minst med hensyn til tråkkemaskinførerne. De er livredde for å støte på barn eller andre folk i bakken, som kan skape livstruende situasjoner. De vet aldri hva de kan få i «garnet».

Ble spyttet i ansiktet

Sist lørdag kveld sto tråkkemaskinfører ved Hafjell, Henrik M. Martinussen, overfor en spesiell hendelse da han var på jobb i bakken etter stengetid.

Martinussen fikk øyet på en mann lengre opp i løypa å stoppet derfor tråkkemaskinen i påvente av at alpinisten skulle komme seg nedover.

På veien ned krysset alpinføreren vaieren, og den var på dette tidspunktet rett over hodet hans.

– Da bestemte jeg meg for å gå ut og stoppe han. Det var ene og alene for å gjøre han kjent med at bakken var stengt, og informere han om de skiltene som befinner seg lengre opp i bakken, sier Martinussen.

Mannen var beruset og svarte med å være ufin og hissig.

BEKYMRET: Tråkkemaskinføreren forsøkte å advare en alpinist om faren ved skikjøring i løypene etter stengetid. Da fikk han en overraskende respons. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

– Jeg kjente at jeg ble litt irritert jeg også, og etter hvert ble det litt varmt, sier han.

Den fulle mannen reagerte deretter med å spytte Martinussen i ansiktet.

Tråkkemaskinføreren forteller at han er godt kjent med å møte berusende folk i bakken utover åpningstidene. Likevel er det ikke hverdagskost å bli spyttet på.

– Uansett hvilket av serveringsstedene du kommer fra, har du kjørt forbi ett eller flere skilt og varsellamper for å komme deg dit som vinsjing pågår. Hvis man er skikkelig uheldig, kan det gå liv, sier Martinussen.

Han legger til at man som tråkkemaskinfører er nødt til å følge med hele tiden. De vet at det kommer noen, men bare ikke hvor og når, sier han.

Varsler for å sikre

Daglig leder Camilla Sylling Clausen i norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner deler samme opplevelse rundt problematikken.

Hun forteller om flere skilt som advarer og varsler mot denne type skikjøring utenfor åpningstidene.

– Det er svært viktig for oss med sikkerhet. Dermed gjør vi det vi kan for å holde det så trygt som mulig, sier Sylling Clausen til TV 2.

Hun ønsker å unngå at gjester skal utsettes for alvorlige skader, eller dødsulykker i ski- og alpinanleggene.

I tillegg er hun opptatt av at tråkkemaskinførere skal få gjøre jobben sin i fred. Dette uten å trenge og måtte bekymre seg for å skade alpinister i løypene.