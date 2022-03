BTS-fansen fikk ikke lov til å juble under konsert: – Gjorde det vanskelig å opptre, sier Jungkook

BTS-medlem Jungkook kom med et hjertesukk i sosiale medier om hvordan det var å stå på scenen igjen foran et publikum – som ikke fikk lov til å juble og rope.

Torsdag 10. mars gikk den første av tre BTS-konserter av stabelen på OL-stadion i Seoul. Der skulle hjemmefansen samles for første gang siden oktober 2019.

Men kpopgruppens plateselskap gikk samme uke ut med beskjeden om at det ville være forbud mot å «juble høyt, rope, synge og stå oppreist». Dette er i tråd med Sør-Koreas smitteverntiltak mot covid-19.

Jungkook, som er en av de syv BTS-medlemmene, skriver på Instagram at han følte seg «ekstremt lykkelig» over å stå på scenen igjen, melder NME.

– Endelig, etter to år – selv om det føltes som 23 år, fikk jeg opptre i Korea. Men saken er at jeg særlig i Korea får høre fansene rope og synge med meg. Jeg fikk ikke høre det i dag. Og det gjorde det svært vanskelig for meg å opptre i dag, sa Jungkook etter den første konserten.

– Det var fremdeles utrolig, men jeg syntes det var vanskelig. Jeg så Armys (medlemmer av fanklubben BTS Army) rett foran øynene mine. Men jeg hørte ingenting fra publikum, og de kunne ikke reise seg og danse eller noe. De måtte forbli i setene sine. Ja, det var vanskelig å se, erkjenner BTS-medlemmet.

Derfor prøvde han å «hype seg selv opp» før konserten, for å klare å gi fansen «et energisk show».

– Men konserten føltes så annerledes enn jeg hadde forventet da den kom i gang. Jeg fortsatte å bekymre meg, «har de det moro? Liker de showet?". Hele veien gjennom konserten og også etterpå var jeg ganske bekymret. Situasjonen var ny for oss også, sier Jungkook, som sier til fansen at han savner dem.

– Jeg savner stemmene som jeg pleide å høre fra publikum før.

BTS gjør tre konserter på rad, på 10., 12. og 13. mars. 12. mars vil det være livestrømming også til norske kinoer i Oslo og Bergen av «BTS Permission to Dance On Stage»-konserten.