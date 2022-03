Etter mange intense oppdrag i en helt ny tilværelse ved Setnesmoen leir, var det lørdag klart for første dimmekamp.

I utgangspunktet skulle fire av rekruttene møttes til konkurranse, men siden Daniel Franck (47) allerede hadde trukket seg under øvelsen «Hurramegrundt», sto det nå mellom Mayoo Indiran (31), Lydia Gieselmann (29) og Jan Tore Kjær (58).

I DIMMEKAMP: Indiran, Kjær og Gieselmann møttes i sesongens første dimmekamp. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Kommer til å savne de andre

Dimmekampen var todelt. I første omgang skulle dimmitentene raskest mulig finne fram riktig gjenstand fra sekken sin. Dette viser hvem av rekruttene som har best oversikt over pakningsplanen. Her var det Kjær som somlet mest, og derfor røk først ut av de tre.

Kjær innrømmer at han har inngått en hemmelig avtale med en av de andre dimmitentene. Se hva den gikk ut på her:

– Det er jo litt tungt å ryke ut. Jeg har hatt en fantastisk reise. Det har vært en tøff tid, men det er en fantastisk gjeng der inne, som jeg kommer til å savne. Så jeg forlater stedet med tungt hjerte, sier Kjær til TV 2, like etter at han har tapt i dimmekamp.

Tar til tårene

Videre skal Indiran og Gieselmann kjempe om hvem av dem som får bli, ved å holde en «granat» som henger i en tråd mellom to plater lengst. Her får rekruttene testet viljestyrken.



Konkurransen varer i om lag seks minutter, før Gieselmann må gi tapt. Dermed fikk Mayoo Indiran fortsette oppholdet på Setnesmoen leir.

TØFF KONKURRANSE: Gieselmann og Indiran i andre del av dimmekampen, hvor Indiran til slutt går seirende ut. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det er veldig kjipt å ryke ut. Men jeg kjenner at jeg må bare ta det her med godt humør, fordi jeg har jo stått på, og jeg føler at alle som er igjen fortjener å gå videre, sier hun.



Så fort granaten treffer bakken, bryter Gieselmann ut i gråt. Ifølge 29-åringen har hun holdt på tårene en god stund.

– De har vært spretteklare i hele dag, men jeg har prøvd å stenge dem av. Men det har lekket sakte men sikkert gjennom hele dagen. Det er litt mer igjen, men de får komme litt etterpå, sier en skuffet Gieselmann videre.

Terpet på ubrukelig kunnskap

Det er spesielt én ting Gieselmann er litt bitter for å ikke ha fått bruk for. Særlig siden hun faktisk hadde terpet på en helt spesiell ting før hun entret Setnesmoen.

– Jeg hadde jo øvd på det fonetiske alfabetet før jeg kom hit. Det har jeg ikke fått brukt noe, og det er litt kjipt. Når skal jeg ellers få bruk for det? Men en artig måte å falle til ro når man skal prøve å sove, å gå gjennom det, sier hun og humrer.

TOK TIL TÅRENE: Etter at dimmekampen var avgjort, og Gieselmann måtte forlate Setnesmoen, tok hun til tårene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Ble gode venner

Godt lagarbeid er viktig for å lykkes i Kompani Lauritzen, og deltakerne har på kort tid derfor blitt svært nære med hverandre. For Kjær var det særlig én person som ble ekstra betydningsfull inne på Setnesmoen.

Her tar Dag Otto til tårene: – Ser hvor mye de kjemper

– Det skjedde ganske tidlig, men det forsterket seg etter tårnhoppet, da han hadde en tung opplevelse der. Da satte vi oss ned og snakket ganske mye sammen om livet, så «connectet» vi og snakket mye og ganske personlig. Han er en fantastisk fin gutt som fortjener all lykke her i livet, sier Kjær.

Oppholdet har slitt på deltakerne både psykisk og fysisk. For Gieselmann var den største utfordringen vært at de aldri har fått ordentlig pause.

– Hvis vi har hatt en pause, så har vi blitt snakket til og blitt bedt om å bruke den ledige tiden til å trene på noe, øve på noe. Så det mest utfordrende er vel at det rett og slett ikke er et ledig sekund. Du har ikke tid til noe annet enn å bare «please» en gjeng med piler og stjerner på skulderen, sier hun.

Slet med vond rygg

Kjær har på sin side slitt med en fysisk skade gjennom oppholdet.

– Jeg har så vondt i ryggen, jeg har fått et hekseskudd i venstre side bak, som jeg har gått med i fire dager, så jeg har nesten ikke klart å sitte, forklarer Kjær.

Han sier dog at denne skaden har vært vondest mellom øvelser – ikke under.

– Det verste av alt er at jeg har ikke merket det når vi har vært ute og gått. Det har vært bedre å marsjere enn å sitte rolig, sier Kjær.

SLET MED RYGGEN: Jan Tore Kjær hadde smerter i ryggen i flere dager. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Kjær og Gieselmann konkluderer imidlertid likt når det kommer til opplevelsen de har vært med på: Det var tøffere enn de hadde trodd.

– Det var mye hardere enn jeg hadde trodd. Det at det virkelig er 24/7, og så hardt og så strengt, det hadde jeg ikke trodd, sier Gieselmann.

– Kompani Lauritzen var mye verre enn det jeg hadde sett for meg, sier Kjær kontant.

Se Kompani Lauritzen onsdager og lørdager på TV 2 og TV 2 Play.