LaLigas egen «Joker»: – Jeg ville ikke spille fotball

Rubén García har blitt et ikon i Osasuna, og det med et helt unikt kallenavn.

Hver gang Rubén Garcia scorer for Osasuna, trekker han ut munnen med to fingre i en grimase, akkurat som Jokeren.

Jokeren har blitt Rubén Garcías alter-ego, og i fjor gikk han så langt som å annonsere på sin Twitter-konto at LaLiga hadde godkjent at han skulle få spille resten av sesongen med «Joker» som draktnavn. Dessverre viste det seg kun å være en aprilsnarr fra Osasuna-spilleren.

Noe som imidlertid ikke er en spøk er at han har laget sitt eget E-sportslag, Guasones, hvis logo selvfølgelig er Jokeren – en investering både Rubén og de involverte har tatt på alvor. Laget har denne sesongen sikret seg en sluttspillplass i kampen om å nå førstedivisjon i Spania.

Men Jokeren er ikke bare en målfeiring han lager for å hylle en av favorittfilmene hans. For Rubén symboliserer Jokeren mye mer enn det.

– Arthur Fleck var ikke en skurk, han var et offer foraktet av samfunnet. Konklusjonen jeg trekker fra filmen er at vi må hjelpe mennesker som lider av en psykisk lidelse eller som er sårbare, sier han i et intervju med den spanske avisen La Vanguardia, og fortsetter:

– Jeg har en familie som jobber med mennesker med funksjonshemninger. Det er nærme meg og jeg blir sint når hjelpen blir fjernet fra dem som trenger det mest.

Den utypiske fotballspilleren

Rubén García er ikke den stereotypiske fotballspilleren på noen som helst måte. Ved første øyekast skiller han seg ut med en kropp dekket av tatoveringer, på armer, ben, bryst, hals og nakke; man finner alt fra Jokeren til dyr, et portrett av bestemoren, en representasjon av menneskets historie, en peon og en japansk tiger.

DUELL: Rubén García avbildet i duell med Real Sociedads Joseba Zaldua Foto: ANDER GILLENEA

Det er derimot ikke tatoveringene som gjør Rubén García så eksepsjonell i fotballverdenen, men hans personlighet og vilje til både å reagere og handle.

En rask titt på hans sosiale medier er nok til å forstå at dette ikke er den vanlige fotballspilleren. I stedet for de generiske innleggene, som «God kamp i dag, nå fokuserer vi på neste!», finner man på Rubéns konto alt av humoristiske innlegg. Eksemplene inkluderer et varmekart fra sofaen hans under covid-karantenen i Spania, «Bra kamp i dag, det var overtid og alt» etter en FIFA-kamp, en matlagingsvideo eller at han fant Voldemort på sin egen kneskål. Man ser også flere ulike innlegg til støtte for LHBTQ-bevegelsen.

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen spilte han kamp med lillamalte negler, og da pandemien slo til laget Rubén "The Joker"-munnbeskyttere som ble solgt for fem euro. Alle pengene gikk eksklusivt til kampen mot barnekreft. Og selv om han ikke er fra Baskerland, men Valencia, stilte han gladelig opp med lagkamerat Nacho Vidal for å danse og synge på baskisk i en video for barn på en av de lokale TV-kanalene.

Det er slik Rubén García er – hvis han kan gi noen glede, vil han ikke nøle ett sekund. Det er også det Joker-feiringen handler om, at å le og «Always Smile» har blitt hans eget motto.

Poco se habla de que tengo a Voldemort en la rodilla eh @navedelmisterio!! pic.twitter.com/qaK81KriYx — Rubén García (@RubenGarcia14) April 20, 2020

Men Rubén er også ærlig. Han maler ikke en fasade på at alt er perfekt, som før under årets sesong da både Osasuna og Rubén var motløse på banen og netthatet ble for mye. Han skrev en tråd på Twitter for å ta opp hva folks ord på nett kan bety.

– Jeg vil dele en refleksjon med dere angående en situasjon som jeg har opplevd en stund, en situasjon som følger en eliteutøver gjennom karrieren sin, men som oppleves mer intenst når sportsprestasjonene er negative som de har vært de siste ukene. Jeg har disse ukene lest mange ubehagelige kommentarer om min faglige side og i mange tilfeller også kritikk om ting som har med min private hverdag å gjøre. Vi må en gang reflektere og se etter en løsning i oss alle, for ikke å anonymt beskytte mennesker som prøver å skape smerte på sosiale medier.

– Jeg ønsker ikke å gi en stemme til disse brukerne som bare er ute etter å ha sitt øyeblikk av 'nytelse' som de føler på når de lykkes med å skade andre. Jeg slår dem med taushet, for hvis vi ikke hører/leser hva de sier, vil de forhåpentligvis syns at det er meningsløst å fortsette. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de som gir konstruktiv kritikk og de som sender oppmuntrende meldinger når det har vært mest behov for dem. Dere gir mening til sosiale medier.

– Jeg ville ikke spille fotball

I intervjuer har Rubén også vært ærlig om hvordan han som 15-åring nærmest sløste bort sjansen til å bli fotballspiller, og hvor viktig det er med psykisk helse – noe han selv ikke alltid forsto.

Rubén García vokste opp i Xàtiva, en landsby utenfor Valencia, og var en spiller som tidlig skilte seg ut blant sine jevnaldrende. Til tross for at han ikke var i noen storklubb, ble han valgt ut på ungdomslandslaget og fikk stadig beskjed om at han skulle bli profesjonell fotballspiller. Da var det ikke overraskende at han som 15-åring ble rekruttert av Valencia CF. Rubén skulle trene på et av landets beste ungdomsakademier, og det var ingen tvil om at han ville gå hele veien.

Mål: Rubén García (OSA) 0-2 (40)

Han forlot hjemmet, familien og vennene sine, flyttet til Valencias Paterna og begynte å spille i samme lag som Juan Bernat, Rober Ibáñez og Paco Alcácer. Men Rubén klarte egentlig aldri å tilpasse seg sin nye situasjon, og gikk i motsatt retning av det alle hadde forventet av ham. Han begynte å bli lei av fotball, og skulket skolen.

– Hvis jeg kunne unngå å gå på skolen, gjorde jeg det. I helgene var jeg ofte skadet, jeg ville ikke spille fotball, sa han i et intervju med den spanske radiostasjonen COPE.

På noen måneder hadde han gått fra å være et giganttalent som signerte for Valencia til å ikke ville spille fotball i det hele tatt lenger.

– Jeg kan si at jeg var uheldig i Valencia, men det var ikke tilfelle. Det var et år jeg kastet bort, jeg verdsatte ikke det jeg hadde.

Fant sitt hjem i Osasuna

Han ble bare ett år i Valencia, men i dag er det noe han ser positivt tilbake på, og påpeker at det fikk foreldrene til å reagere på situasjonen og hjelpe ham. Han fikk da en ny sjanse i Levantes ungdomslag, og hadde definitivt ikke tenkt å kaste den fra seg.

– Det er barn som forlater et lag på den måten, som tror at fotballen er over, men det trenger ikke å være det. Takket være familien min innså jeg det, og jeg fikk sjansen i Levante. De ga meg muligheten til å innse at fotballen ikke var over og at hvis jeg fokuserte, var det fortsatt tid. Vi snakker altså om en 15 år gammel gutt.

Men da gikk han nesten for hardt i den andre retningen. Rubén la et enormt press og store krav på seg selv.

SYMBOL: Rubén García har blitt et symbol på Osasuna. Her i duell med Atlético Madrids Sime Vrsaljko. Foto: Alvaro Barrientos

– På det området begynte jeg ganske tidlig med disse tvilene. Jeg måtte ta bedre vare på meg selv, jeg måtte trene om ettermiddagen, jeg måtte bli sterkere... Jeg tror problemet i mitt tilfelle var at jeg overdrev på det området. På ettermiddagene var jeg på treningssenteret, hele dagen tenkte jeg på kostholdet mitt.

– Jeg tenker ofte på det, hvis jeg hadde hatt den mentale kapasiteten til å vite det jeg vet nå, i en alder av 19 eller 20, så ville karrieren min sikkert vært veldig annerledes. Du vet ikke hvordan du skal håndtere det økende presset, du krever mer av deg selv, du knuser deg selv. I dag vet jeg hvordan jeg skal håndtere de øyeblikkene, det presset.

Han debuterte i LaLiga for Levante som 19-åring og spilte totalt fem sesonger med klubben, fire i LaLiga og én i Segunda. Da spilletiden begynte å minske, ble Rubén først lånt ut til Sporting Gijón i den spanske andredivisjonen, og senere Osasuna.

Det er i Pamplona og Osasuna han har funnet det rette stedet. Selv om Rubén García ikke kommer fra Navarra, Pamplona eller Osasuna, har han blitt et symbol på klubben, og utstråler alt det Osasuna er. Et hardt ytre, men en myk og kjærlig innside.

I løpet av sin første sesong i klubben ble han en nøkkelspiller da de vant opprykk til LaLiga. Siden har Rubéns viktighet i laget bare vokst. På banen gir han alt hver gang, og det er vanskelig å finne spillere som viser mer profesjonalitet, men som samtidig har lært fra ungdommen å ikke ta alt for seriøst.

Det er minst like viktig å smile og ha det gøy – «Always Smile».