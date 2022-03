«Kompani Lauritzen»: – Hvis jeg hadde dødd nå, så har vi det hvert fall på film

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Espen Lervaag og Tone Damli Aaberge ble gode venner, da de møttes som kompani-rekrutter i Kompani Lauritzen. Nå avslører Espen at neste episode vil inneholde en dramatisk opplevelse.

I årets sesong av «Kompani Lauritzen» må rekruttene gjennom mange tøffe prøvelser for å skulle bli den beste versjonen av seg selv. Gjennom TV-ruta får seerne være vitne til et beinhardt regime, men også begynnelsen på nye vennskap.

To av de som fant tonen under innspillingen var Tone Damli Aaberge og Espen P.A. Lervaag. Vennskapet deres blomstret under årets militærreality, og selv om de nå har forlatt Setnesmoen militærleir, har det på ingen måter visnet.

Savnet barna

Espen sier til God morgen Norge at de knyttet et bånd da savnet etter barna var stort hos dem begge.

GODE VENNER: Espen Lervaag og Tone Damli forteller om gode samtaler, dramatiske hendelser og et vennskap som oppsto da de savnet familiene sine. Foto: God morgen Norge

Sønnen til Espen hadde sin første skoledag i første klasse bare tre dager før han gikk inn i kompaniet.

– Det var tøft. Vi gikk jo mye rundt, så man fikk tid til å tenke og da gnagde det godt. Jeg lurte jo på om han hadde det bra.

Selv om utfordringene var mange, opplevde Espen at han overrasket seg selv i situasjoner han ellers ikke ville håndtert.

De to kompani-rekruttene delte køyeseng og Tone sier at savnet etter familien ble størst på kvelden. Da ble Espen en god samtalepartner.

– Jeg kan være litt bråkjekk å tenke at det skal gå bra, men jeg kjente på at jeg savnet familien, innrømmer artisten.

Tone valgte å bli med i kompaniet da hun ville utfordre seg selv – med et mål om å bli tøffere.

– Det er noen tog man ikke kan la gå og jeg følte at det var riktig for meg å bli med i Kompaniet. Jeg vil ikke si at det var gøy, men jeg er proppfull av opplevelser og inntrykk. Målet mitt var å bli litt tøffere, og det har jeg blitt på mange områder.

KOMPANIREKRUTT 10: Tone Damli Aaberge gikk inn i kompaniet for å finne tilbake til den «uredde jenta hun en gang var». Foto: Matti Bernitz/TV 2

Nær døden

Det blir dramatikk i neste episode av «Kompani Lauritzen». Espen avslører at han trodde han skulle dø.

NÆR DØDEN: Espen Lervaag avslører dramatikk i neste episode av «Kompani Lauritzen» hvor han trodde døden var nær. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg tenkte at: «Hvis jeg dør nå, så har vi det hvert fall på film», det var jo vakre bilder. Jeg er ikke bekymra for å dø, men etter 18 timer uten mat var jeg langt nede. Man blir urolig når man merker at bevisstheten forsvinner, avslører han.

Hva som egentlig skjedde, får vi se i morgendagens episode på TV 2 eller på TV 2 Play.