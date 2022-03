TIX svarer på spørsmålet «alle» lurer på: – Jeg ble skikkelig forelsket

Andreas «TIX» Haukeland forteller at han ikke har gitt opp romansen med aserbajdsjanske Efendi. Sannheten er likevel at han har problemer med å prioritere kjærlighetslivet sitt.

Dorthe Skappel (59) møter TIX (28) i fredagens episode av God kveld Norge. Der åpner han opp om kjærlighetslivet sitt.

– Jeg syns at mange ganger, i tekstene dine, så viser du en inderlighet i det ønsket om å ha en person som betyr mest for deg, sier Skappel.

– Det er godt tolket, sier TIX, og tar en liten tenkepause.

Det tar ikke lang tid før samtalen dreier seg om aserbajdsjanske Efendi (30), som den norske hitmaskinen hadde en svært offentlig flørt med under Eurovision Song Contest i 2021.

– Jeg har funnet en person som har fått en helt spesiell plass i hjertet mitt.

Romanse eller «showmance»?

Da bæringen deltok i den nevnte sangkonkurransen, delte han flere offentlige kjærlighetserklæringer rettet mot Efendi. Han sang kjærlighetssanger til henne på Instagram, lagde YouTube-innlegg til henne og snakket varmt om henne der anledningen bø seg.

Efendi flørtet tilbake, og la blant annet igjen en romantisk gave i prøverommet til Haukeland. Med andre ord: Det kunne virke som det var søt musikk mellom de to.

Likevel er det mange som har lurt på om romansen var et spill for galleriet. Romansen skapte mange avisoverskrifter over hele Europa, og dermed fulgte flere spekulasjoner rundt om dette var et PR-stunt.

Det kan TIX avkrefte.

– Det var så ekte, skal jeg si deg.

– Skikkelig forelsket

Møtet med Samira «Efendi» Efendijeva skulle betyr mye for 28-åringen.

– Da jeg dro til Eurovision, så var jeg ikke på et spesielt bra sted. Så møter jeg ei jente der, fra Aserbajdsjan! Altså, hvem skulle tro det? Hun ser et eller annet i meg.

Han forklarer at hun ikke ante hvem han var da de først møttes. Dermed møtte hun Andreas, og ikke hans alterego som han trer inn i når han tar på TIX-brillene.

– Jeg ble skikkelig forelsket. Siden det var så mye ute i offentligheten, så forstår jeg at det kan virke som et spill for galleriet, sier han, og avslører samtidig grunnen til hvorfor romansen var så offentlig:

– Husk at vi var låst inne i en boble, under fullstendig lockdown. Vi hadde ikke lov til å prate med andre delegasjoner. Så den eneste måten jeg kunne få kontakt med henne, var ved å gå via offentlige kanaler. Da måtte jeg bare hoppe i det, og tenke: «Okei, hvis hun avviser meg fullstendig, så gjør hun det. Men, jeg må prøve.»

Han beskriver følelsene han fikk for Efendi som både sterke og intense, men siden reglene for å krysse grensen mellom Aserbajdsjan og Norge har vært strenge under pandemien, har han ikke fått møtt henne igjen.

– Jeg har sjekket flybilletter sånn annenhver dag siden Eurovision.

TIX kommer med en avsløring som gjør at Skappel forstår at romansen absolutt lever i beste velgående. Se hva i videoen øverst i saken!

Prioriterer arbeid

Helt siden TIX slo gjennom med de omdiskuterte russelåtene sine, har det gått i ett for ham karrieremessig. Han har endret musikalsk retning, blitt «Årets Spellemann», varmet opp for Justin Bieber, skrevet monsterhiten «Sweet but Psycho» for Ava Max, deltatt i Hver gang vi møtes, blitt Paradise-programleder – og listen kunne trolig fortsatt et par avsnitt til.

– Jeg jobber så mye at livet mitt har blitt slik at jeg prioriterer arbeidet mitt fremfor mitt personlige liv, sier han, og forklarer at dette nødvendigvis også påvirker kjærlighetslivet:

– Jeg sliter med å ta meg nok tid til at jeg har én person som bare virkelig forstår meg. En som tenker som meg, eller i alle fall kan forstå hvordan jeg tenker. Det er kanskje det jeg ønsker mest i løpet av livet mitt: Å finne en person som jeg er «synca» med.

Ny, kontroversiell tematikk

Og selv om TIX allerde har oppnådd mer suksess enn de fleste i løpet av sitt 28 år gamle liv, vil han ikke ligge på latsiden fremover.

Fredag 11. mars slipper han låten «Pust», og nok en gang tar han opp seriøse tema i låtene sine. Det er en måneds tid siden låten «Hvis jeg forlot verden» kom, hvor han synger om selvmordstanker. «Pust» handler om et seksuelt overgrep.

– «Pust» er basert på en historie jeg fikk tilsendt av en fan. Hun fortalte om hvordan hun hadde blitt utsatt for et overgrep, og hvordan tiden etter var. Hun valgte å fortelle meg om dette, fordi den neste gutten hun møtte, som skulle få alt til å gå over... Han møtte hun på en TIX-konsert.

– «Pust» er kanskje en av de viktigste låtene jeg har skrevet. Det er noen historier som treffer deg mer enn andre. Det er noen historier jeg føler at flere trenger å høre.

Overskuddet fra låten doneres til et ressurssenter som har mål om å forebygge voldtekt.

Se hele intervjuet med Dorthe Skappen og TIX på TV 2 Play, via videovinduet under. Der er God kveld Norge med på musikkvideoinnspillingen til «Pust».

God kveld Norge med Dorthe Skappel sendes fredager klokken 22.10 og lørdager klokken 19.30.