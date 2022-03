Tacobuffet til store og små

Her kan hver enkelt lage sin egen tacobowl med kjøtt, kylling, fisk eller vegetar - og masse godt tilbehør.

Her er ulike varme retter som serveres i en bolle med ris eller i et tacoskjell. Godt tilbehør er guacamole, tomatsalsa, rømme smakt til med lime og finhakket frisk koriander, revet ost, diverse grønnsaker/frukt i små biter, for eksempel agurk, paprika, salat, mais, mango og ananas.

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på hjemmelaget guacamole og tomatsalsa.

Kjøttfyll:

Ca. 300 g karbonadedeig eller kyllingkjøttdeig

1 liten finhakket løk

Flytende Melange*

Eventuelt 1-2 finrevet gulrøtter

Tacokrydder (se egen oppskrift)

Slik gjør du: Brun kjøttdeigen og finhakket løk i flytende Melange. Tilsett eventuelt 1-2 finrevet gulrøtter og tacokrydder. La småkoke i 8-10 minutter. Smak til med salt og pepper og eventuelt mer tacokrydder.

Bønnestuing - vegetar:

½ løk, gjerne rødløk

2-3 fedd hvitløk

1-2 ss flytende Melange*

3 modne tomater eller 1 boks hakkede tomater

2 bokser sorte eller røde bønner

1-2 ss tacokrydder (se egen oppskrift)

1-2 ts balsamicoeddik

Slik gjør du: Finhakk og surr løk og hvitløk i flytende Melange. Tilsett finhakkede tomater eller hermetiske knuste tomater og la trekke sammen med løken til en fyldig konsistens. Skyll de hermetiske bønnene under rennende kaldt vann og tilsett i kasserollen sammen med tacokrydder. Kok opp og la trekke i 6-8 minutter. Grovknus eventuelt bønnene med en gaffel.

Laksevariant:

Skjær laks i tynne strimler og stek i flytende Melange, krydre med salt, pepper og tacokrydder.

Tacokrydder - hjemmelaget med mindre salt:

2 ss paprika

1 ss oregano

1-2 ts salt

2 ss fennikelfrø

2 ss spisskummen frø

2 ss korianderfrø

Slik gjør du: Ha alt i en morter og støt sammen. Oppbevar i tett mørk boks.

Tomatsalsa:

½ rødløk

2 fedd hvitløk

½ rød chili

Saften av ½ sitron eller lime

5 modne tomater

Frisk koriander

1 ts spisskum

1 ss olivenolje

2-3 ss sweet chilisaus

Salt

Slik gjør du: Finhakk løk, hvitløk og chili uten frø. Smak til med saft fra sitron eller lime og la stå og trekke i 20-30 minutter. Del tomatene i to og ta ut innmaten (innmaten kan brukes i bønnefyllet). Hakk tomatkjøttet og bland inn i løk- og chiliblandingen. Smak til med tacokrydder. Tilsett hakket koriander og smak til med salt.

Guacamole:

½ rødløk

2 fedd hvitløk

¼-½ chili

Saften av 1 lime

2 spisemodne avocado

Frisk koriander, pluss eventuelt knuste korianderfrø

1 ss olivenolje

Salt

Slik gjør du: Hakk rødløk, hvitløk og chili (fjern frø). Tilsett limesaft og la stå og trekke 20-30 minutter. Skrell og finhakk avocado (ta vare på steinene, se tips). Bland sammen alle ingrediensene, bruk eventuelt en stavmikser. Smak til med hakket koriander og salt.

Tips: Skyll avocadosteinene og legg dem ned i den ferdige guacamolen. Det hindrer oksydering som gjør at grønnfargen holder seg.

