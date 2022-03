På dette hotellet ønsker de ikke russiske gjester: – Står for det vi gjør

Russlands invasjon av Ukraina har ført til sanksjoner mot Russland fra flere hold, blant annet fra Vesten og EU. Også flere private aktører i Norge har innført egne sanksjoner mot russere. Vinmonopolet har fjernet alle russiske varer, og Munch-museet fryser pågående samarbeid med russiske kunstinstitusjoner.

Denne uken kunngjorde også Viking Hotel i Tromsø at de åpner dørene for ukrainske flyktninger. De tilbyr gratis overnatting og tolk til flyktningene, i tillegg til å bevilge 100 000 kroner til Ukraina.

Samtidig sier hotellet at at de ikke ønsker å ha russiske gjester boende hos seg.

STÅR FAST: Hotellgründer for Enter i Tromsø sier de ikke vil gå tilbake på avgjørelsen til tross for sterk kritikk. Foto: Privat

– Det henger en plakat i resepsjonen vår at vi ikke ønsker å ta imot russiske gjester, sier Idar Gabrielsen til TV 2.

Han er gründer for hotellkjeden Enter i Tromsø, og sier avgjørelsen er en politisk markering.

– Vi føler at det er vår måte å si at det er ikke greit, det som skjer, sier Gabrielsen.

– Kan ikke nekte

Gabrielsen sier at den menneskelige reaksjonen ukrainerne kan få dersom de møter folk fra Russland, er enda en grunn til å ikke ønske russerne velkommen.

– Vi kan ikke hindre det eller nekte det, men vi prøver å unngå det, sier han.

Gabrielsen understreker at ingen blir nektet å overnatte ved hotellet, og at resepsjonistene vil ta imot alle som kommer på en hyggelig måte dersom de ønsker å overnatte hos dem.

– Det er ikke sånn at vi har noe imot russere eller at vi nekter dem å komme til oss, men vi ønsker ikke å ha russere på hotellet når det kommer mange flyktninger fra et krigsherjet land, sier Gabrielsen.

Det var avisa Nordlys som omtalte saken først.

UKRAINSKE GJESTER: På en plakat i resepsjonen ønsker hotellet ukrainske gjester velkommen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sterke reaksjoner

Gabrielsen forteller at det har kommet mange reaksjoner etter plakaten ble hengt opp i resepsjonen.

– Vi har fått veldig mange sterke og negative reaksjoner som ilegger oss motiver som vi ikke har, som tror at vi drives av hat eller diskriminering eller det ene med det andre, og det er så langt unna sannheten som det kan bli, sier Gabrielsen.

Hotellet vil ikke revurdere avgjørelsen til tross for reaksjonene.

– Dette er gjennomdiskutert og vi står for det vi gjør. Vi står fast på det, sier Gabrielsen, og fortsetter:

– Vi er nok i gråsonen juridisk når vi sier at vi ikke ønsker dem, men vi nekter dem jo ikke, sier han.

UØNSKET: Hotellet ønsker ikke russiske gjester når det er ventet mange flyktninger fra Ukraina. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Trafikkskole med Putin-spørmål

Avisa Nordlys omtalte også en annen privat sanksjonsform denne uka.

Torsdag meldte avisa at Wright trafikkskole i Tromsø skulle spørre alle russiske kjøreelever hvilket standpunkt de hadde til krigen. Om de var på Putins side fikk de ikke kjøre med dem.

Trafikkskolen møtte i etterkant sterk kritikk, og daglig leder, Øystein Pedersen, har fredag snudd i saken. Nå sier han at ingen elever, verken russiske eller andre, blir spurt om sine politiske standpunkt.

Pedersen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til TV 2 fredag, men henviser til uttalelsen i Nordlys:

– Når jeg stikker hodet frem, må jeg tåle å få en på trynet. Jeg har i alle fall oppnådd noe av det jeg ville: Å fokusere på den urett som Ukraina påføres av Russland. Og så har jeg klart å vise mitt standpunkt.

Direktør i Wright, Ståle Hellum, skriver i en e-post til TV 2 at det aldri er godkjent sentralt at deres kjøreskoler skal diskriminere russere eller andre.

– Det som er godkjent er eventuelt sympatiflagg i bil for Ukraina. Wright tar sterk avstand fra enhver diskriminerende aktivitet.

– Stigmatiserende

Leder for Troms og Finnmark Unge Høyre, Anders Tørresen, reagerer på sanksjonene russere i Norge får. Selv er han halvt russisk og mener det er viktig å vise støtte til både ukrainere og russere som er berørt av krigen.

– Det er mange russere som har slektninger i Ukraina og visa versa, og som også da er veldig sterkt berørt av krigen. Jeg mener at vi både må vise støtte til både ukrainere og russere som er berørt og som kjemper mot hets og stigmatisering, sier Tørresen til TV 2.

UENIG: Anders Tørresen mener man må kunne vise støtte til Ukraina uten å stigmatisere russere. Foto: Privat

Han peker på at Tromsø er en internasjonal by hvor det også bor mange russere.

– Det er blant annet mange russere som bor i Tromsø og som har familie som er berørt av krigen og propagandaføringen av det russiske regimet, sier han til TV 2.

Tørresen mener man må vise støtte på en måte som ikke stigmatiserer et helt folk.

– Man skal ikke stille en hel folkegruppe til ansvar for handlingene til en mann og ett regime, spesielt i en by som Tromsø, som har veldig stor internasjonal befolkning, så burde man støtte Ukraina på en måte som ikke stigmatiserer en hel folkegruppe, sier Tørresen.

Han forteller det er mange, både russiske og ukrainske familier som er splittet i saken, og at det er en tragedie for Ukraina, men også for Russland.

– Jeg er bekymret fordi jeg har slektninger i Ukraina som står midt i krigen, men jeg er også redd for familien min i Russland, som kan risikere å bli fengslet hvis de er uenige med regimet.

– Jeg mener det er viktig å påpeke at krigen er ført av Putin, og ikke av Russland. Da må vi støtte opp om en kamp for fred i Ukraina, men også for frihet i Russland, sier han.

Tørresen er uenig i måten både hotellet og kjøreskolen i byen har gått fram på.

– Det er urett det hotellene gjør, og som kjøreskolen gjorde. Det er veldig bra at de viser støtte til Ukraina, men det må gjøres på en måte som ikke stigmatiserer et helt folk som allerede føler mye psykisk press, når de har familier som står i dette her, og kanskje på begge sidene, sier han.

KRITIKK: Et hotell og en kjøreskole i Tromsø har fått kritikk etter private sanksjoner mot russere. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Må skille mellom mennesker og myndigheter

Også Amnesty tar sterk avstand fra private aktører som iverksetter egne sanksjoner overfor russere i Norge.

– Vi har stor forståelse for det store engasjementet og sympatien for menneskene i Ukraina som står midt i enorme prøvelser og lidelser på grunn av Russlands aggresjonskrig, sier politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, til TV 2.

– Men, vi må skille mellom russiske mennesker og russiske myndigheter, og ikke holde enhver russer ansvarlig for hva Putin og de russiske myndigheter gjør, sier hun videre.

Ekeløve-Slydal forteller at det ikke ytrings-og demonstrasjonsfrihet i Russland, og at det russiske regimet nærmest har full kontroll på alle medier og styrer dermed all informasjon.

KRITISK: Politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, mener det er viktig å skille mellom russiske mennesker og myndighetene. Foto: Kristin Rødland Buick

– De som våger å si eller skrive noe som kan oppfattes som kritikk av Russlands aggresjonskrig, eller som ikke samsvarer med regimets propaganda, risikerer 15 års fengsel i henhold til en helt ny lov som regimet har innført. Tusener av mennesker som har våget å demonstrere mot krigen er fengslet. Derfor er det nå også mange som flykter fra Russland. De skal vi også ta imot og gi beskyttelse.

– Flere mener dette er diskriminering, er dere enige?

– Ja, om vi forskjellsbehandler og sanksjonerer russere i Norge bare fordi de er russere, så er det diskriminering, sier hun.

Hun frykter også at slike private sanksjoner kan bidra til å stigmatisere russere.

– En slik form for adferd vil kunne bidra til å stigmatisere russere i Norge, og legitimere utestengelse, trakassering, og i verste fall trusler mot russere i Norge, sier hun og fortsetter:

– Voksne har et stort ansvar for å være gode rollemodeller for barn og unge, og vi vil ikke ha adferd som kan føre til at russiske barn og unge i Norge utsettes for mobbing og trusler fordi de er russere.