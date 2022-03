Overrasket da han kom fra FCK – omtaler eget lag som hodeløse kyllinger

– Om man ser på identiteten vår de siste to årene, så ligner det på noen kyllinger uten hode som har løpt rundt på banen. Det tror jeg også fansen kan gå god for. Det blir frustrerende til slutt. Du prøver alt du kan, men det blir ikke bedre. Sånn har det vært til tider.

Det sier en krystallklar Carlo Holse til TV 2. Rosenborg-profilen er ikke til å misforstå når han beskriver sine to første sesonger på Lerkendal.

– Vi har jo den beste stallen, spillerne og rammene i hele Norge, synes jeg. Det burde ikke være så vanskelig, men vi fikk det bare ikke til å fungere, sier Holse.

Den danske kantspilleren møter TV 2 på Trondheim Golfsenter. Der har han tatt med seg RBKs nysignering Victor Jensen på litt lek og moro, men det kommer tydelige fram at golfsimulator ikke er danskenes forse.

– Dette er første og siste gang, sier Holse og kaster fra golfkølla, til latter fra sin nye lagkompis.

– For meg gikk dette fint nok, synes jeg. Carlo har nok en annen opplevelse, sier Jensen.

Gjenforent

Den danske duoen har tilbragt mye tid sammen siden Jensen kom til Trondheim for knappe to uker siden. De to har kjent hverandre siden ungdomstiden, og de har spilt sammen både i FC København og på aldersbestemte landslag.

– Det gir en trygghet i starten og gjør at man kommer litt nærmere inn på de andre. Man kan bli introdusert til spillere, trenere og så videre, så det har vært veldig godt. Det er en god venn, så det er hyggelig. Det gjør at man både er glad for å komme, samtidig som man føler seg trygg, sier Jensen.

Som Holse, ble også Jensen i tidlig alder sett på som et av de største talentene i Danmark. Allerede som 17-åring forlot han FCK til fordel for Ajax, og midtbanespilleren ble i 2017 tatt med på lista til den anerkjente britiske avisen The Guardian, da de skulle kåre de beste fotballtalentene fra 2000-årgangen. På den lista sto også Erling Braut Haalands navn.

HENTET TIL AJAX: Victor Jensen står med tre kamper for den nederlandske storklubben siden overgangen i 2017. Foto: PEDRO NUNES

– Det er klart at det var litt fokus på det da jeg ble solgt, men som person er jeg veldig stille og rolig. Jeg kommer fra en familie der det er viktig for oss å ikke tro at man er større enn man er før man har bevist det. Jeg prøver bare å arbeide hardt for å vise meg selv fram. Jeg tar det stille og rolig. For meg handler det om å bevise det på fotballbanen, og ikke fokusere på alt som blir skrevet og sagt, sier Jensen.

Men den ydmyke 22-åringen er allikevel forberedt på at det er store forventninger til hans inntreden på Lerkendal. Lagkompis Holse gjør også sitt for at de forventingene ikke skal bli mindre.

– Det er deilig med en danske til her. Dersom jeg hadde hatt hans ferdigheter så tror jeg ikke at jeg hadde spilt her. Han er en god mellomromsspiller og relasjonsspiller, som kan sette opp de andre i bra situasjoner. Så scorer han og bidrar med målgivende pasninger. Jeg tror han blir en gevinst for laget, det er jeg sikker på, sier Holse.

Hodeløse kyllinger

Selv er Holse i ferd med å ta fatt på sin tredje sesong på Lerkendal. Mange fryktet at kantspilleren skulle forsvinne i løpet av vinteren, men i slutten av januar skrev 22-åringen under på en avtale som holder han i Trondheim ut 2024-sesongen.

– Først og fremst at jeg har det veldig bra her. Jeg er glad, min hverdag fungerer og jeg gleder meg til å dra på trening å se guttene hver eneste dag. En annen viktig grunn var at trenerteamet og den planen, som vi ikke har hatt de siste årene, som ser ut til å være på plass nå, sier Holse og legger til:

– Med en tydeligere plan på hva jeg skal gjøre tror jeg prestasjonene mine blir mye bedre i år, sammenlignet forrige sesong og året før. Samtidig blir jeg mer moden. Jeg har vært litt usikker på om jeg har vært klar for det neste steget. Ikke det at jeg ikke fortjent det, men jeg føler jeg må prestere bedre for å komme dit.

I sine to første sesonger i hvitt og svart har Holses RBK endt på henholdsvis fjerde- og femteplass. Trondheims-favoritten legger ingenting i mellom når han skal beskrive sin tid på Lerkendal så langt.

HAR SLITT: Holse og Rosenborg har ikke fått det til å svinge de siste sesongene. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg kom fra et miljø der man visste hva som skulle skje hver eneste dag. Det var en formasjon og en trener som ville ha det på en bestemt måte. Ikke det at de ikke hadde styr på det her, men det å komme til et miljø der trenerne har forskjellige holdninger og det er mange utskiftinger, det har jeg ikke vært vant til før. Jeg trodde egentlig det skulle være rimelig likt, med tanke på at det var to topplag, men det var en annen måte å gjøre det på, sier Holse.

Dansken kom i sin tid til Lerkendal fra FCK, der han hadde Ståle Solbakken som trener. I den danske hovedstaden omtaler han kravene som ufravikelige.

– Jeg har hatt Ståle i mange år. Vi vet hvordan han gjør det, og det er så bestemt, så bestemt, så bestemt. Her oppe har det ikke vært sånn. Her har man kjørt litt på intuisjon der vi på banen selv skal finne ut av hvordan vi får det til å fungere best, sier han, før han kommer med sin kylling-beskrivelse:

– Om man ser på identiteten vår de siste to årene, så ligner det på noen kyllinger uten hode som har løpt rundt på banen.

Mot bedre tider

Holse titter ofte bort på sin nye lagkamerat når han snakker om sin opplevelse i RBK de siste to årene. Til stadighet gjentar Holse til Jensen:

– Du skjønner ikke hva jeg mener nå.

For det er liten tvil om at forskjellen er stor på gårsdagens og dagens Rosenborg.

– Jeg tror at det trenerteamet vi har nå har den gnisten som gjør at de kan få det til å spille. Det er litt likt Ståle, vil jeg si. De har en plan for hvordan de skal gjøre det, og så er det spillerne som skal få det til å fungere. Det liker jeg. Jeg tror at i år, når alle spillere er med på hvordan det skal gjøres, så kan det bli bra, sier Holse.

Jensen er heller ikke bekymret for at trønderne skal falle tilbake til gamle synder.

– Det har alltid vært et av de beste lagene, og det var den følelsen jeg kom med. Jeg har fått fornemmelsen av at det har vært litt utskiftinger på trenerfronten, men at ting er i ferd med å falle mer på plass nå. Det er selvfølgelig godt å høre før man kommer, at det er en plan og at det er styr på ting. Akkurat nå føles det veldig godt, sier han.

Og etter tre år uten et seriegull på Lerkendal, er ambisjonene nå krystallklare.

– Jeg vil oppnå gull. Det var det jeg kom hit for. Det frister å si at jeg blir værende helt til vi får gull, men jeg vet ikke om jeg kan vente så lenge. Jeg håper selvfølgelig det kommer nå. Om alt spiller er jeg rimelig overbevist om at vi kan være med Bodø/Glimt og Molde, avslutter Holse.