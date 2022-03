Ut av gråsonene

Det blåser opp til storm på Briskeby. Kristian Eriksen, den lokale helten fra opprykkssesongen, vil bort. Rosenborg og Kjetil Rekdal banker på døra, og da er det vanskelig å si nei for en spiller som var med på å rykke ned fra PostNord-ligaen i 2019. I løpet av kort tid har Eriksen gått fra å være Hamars publikumsyndling til å bli en forræder.

Klubben nekter å selge, spilleren vil bort. Begge parter fyrer løs på hverandre i media. Det ropes om brutte løfter, muntlige avtaler og manglende lojalitet. Dette er en type konflikt vi stadig ser både i norsk og internasjonal fotball.

Mina Finstad Berg , kommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Problemet med muntlige løfter og avtaler

Problemet med muntlige løfter og avtaler er todelt. For det første er det vanskelig å bevise i etterkant hva som faktisk ble sagt. De involverte kan ha tolket samtalen på ulike måter. Den treneren eller sportsdirektøren som ga et mer eller mindre håndfast løfte kan ha blitt erstattet av en annen den dagen spilleren ønsker å få løftene innfridd. Og selv om spiller og klubb kan ha en felles forståelse om at spilleren skal få dra videre hvis det kommer et godt tilbud, kan de være sterkt uenige i hva som er et “godt” tilbud.

For det andre er slike muntlige avtaler ikke lov i norsk fotball. Det er et brudd på reglene. Brann er siste klubb ut som har blitt gransket for et mulig regelbrudd, etter at sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen uttalte at de hadde en “gentleman’s agreement” med stoppertalentet Japhet Sery Larsen om at han skulle få gå til en annen klubb hvis Brann rykket ned og klubben fikk et bud de var fornøyde med.

Jacobsen har sagt at det ikke fantes noen klausul i spillerens kontrakt og ville ikke kalle det en muntlig avtale, men snarere en felles forståelse om at han skulle få dra hvis det kom et godt tilbud. Her er vi definitivt inne i gråsonene.

Brann blir ikke straffet av NFF i denne omgang, men saken er en påminnelse om at denne typen avtaler allerede er en del av norsk fotball, uavhengig av hva regelverket sier. Klubber som er villig til å gi slike løfter eller opererer i gråsonene vil i mange tilfeller ha en fordel når det skal forhandles med spillere og agenter. Klubber som holder seg strikt til regelverket risikerer å gå glipp av talentfulle spillere som heller velger klubber som gir slike løfter, uavhengig av om det er innenfor regelverket.

På tide å åpne for det

En mulig løsning på dette er å fjerne forbudet mot utkjøpsklausuler. Slike utkjøpsklausuler er ganske vanlig i mange land. I Spania er det til og med lovpålagt. Der er utkjøpsklausulen en obligatorisk del av spillerens avtale med klubben. Så langt bør man ikke gå i Norge, men det er på tide å åpne for å ha utkjøpsklausuler også i norsk fotball.

For spilleren sin del gir utkjøpsklausuler mer forutsigbarhet fordi de vet at de får dra videre hvis budet som kommer er høyt nok. De har en konkret sum å forholde seg til i stedet for vage muntlige løfter.

For klubbene kan utkjøpsklausuler være både en fordel og en ulempe. Det kan gjøre spillerlogistikken mer utfordrende fordi man gir fra seg noe av kontrollen. Det vil alltid være en risiko for at noen oppfyller utkjøpsklausulen helt på tampen av overgangsvinduet og dermed gjør jakten på en erstatter nærmest umulig. Man kan også oppleve at en ung spiller plutselig slår gjennom og blir snappet opp før man rekker å forhandle opp utkjøpsklausulen til en sum som faktisk reflekterer spillerens økte verdi.

På den annen side kan en utkjøpsklausul gi klubben sterkere forhandlingskort både overfor spilleren og kjøpende klubb. Hvis den kjøpende klubben kommer med et altfor lavt bud, kan man bare peke på utkjøpsklausulen. Det er ikke uvanlig at en spiller er langt mer verdt for selgende klubb enn for kjøpende klubb. Det kan gjøre forhandlingene vanskelige, spesielt hvis spilleren selv eller agenten prøver å presse gjennom en overgang.

Med en utkjøpsklausul har man en forhåndsavtalt sum som slår fast spillerens prislapp for den selgende klubben. Spillere som ønsker seg vekk vil ha en dårlig sak hvis de klager over at de ikke får lov til å gå for en sum som er langt lavere enn den utkjøpsklausulen man har avtalt i kontrakten.

En utkjøpsklausul kan også gjøre det enklere når man prøver å forlenge kontraktene til spillere som mener de har potensial til å gå til en bedre klubb. Med en utkjøpsklausul vet disse spillerne at det finnes en vei ut hvis en større klubb banker på døra. For spillere som har ambisjoner om å reise utenlands, kan alternativet til ny kontrakt med utkjøpsklausul fort være at man heller velger å vente ut kontraktsperioden og gå gratis som Bosman-spiller. Da sitter klubben igjen med knapper og glansbilder.

Utkjøpsklausuler er ikke svaret på alle konflikter og problemer i det norske overgangsmarkedet, men det kan være et nyttig verktøy. Det vil være langt ryddigere for alle parter enn muntlige løfter som kan tolkes alle veier og er vanskelig å bevise.