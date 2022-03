Knallvær i helgen: – Luksus med pent vær over hele fjøla

Helgeværet byr på sol og milde temperaturer langs hele landet. Dette er tiden for å finne frem solbriller og ta turen ut.

Denne helgen blir det veldig mye pent vær. Noen deler av landet må likevel forvente litt nedbør i korte perioder.

Alt tyder på at vi er i ferd med et sesongskifte. Temperaturmessig blir det kalde netter og milde dager. Dette er typiske værforhold om våren.

– Vi begynner definitivt å gå mot vår. Det skal mye til for at lavtrykkene kommer inn på land nå, og dette gjelder frem til langt ute på våren, sier meteorolog i Storm, Olav Erikstad.

Sjelden vare

Lørdag ettermiddag blir det pent vær i absolutt hele Norge. Dette er ifølge Erikstad ytterst sjeldent.

– Det er luksus når det er pent vær over hele fjøla. Det er veldig unormalt at vi får pent vær på to ulike sider av fjellkjeden, sier han.

Normalt sett virker fjellene sterkt inn på nedbørsfordelingen. Store deler av landet, Østlandet og Finnmarksvidda, får stort sett en skjermende virkning fra fjellene. Dette i motsetning til Vestlandet og kystlinja.

Pjuskregn

Lørdag formiddag må det forventes litt nedbør i Troms og vest Finnmark. Dette er ifølge Erikstad i minimale mengder.

– Det ligger en værfront som har sneket seg opp på land. Den kommer til å gi litt regn i dag, men det er å forvente at den løses opp og forsvinner utover helgen, sier han.

På Vestlandet blir det i likhet med resten av landet stort sett pent vær. Likevel vil det komme noe spredt regn utover søndagen.

– Heldigvis kommer dette med vindretning fra Sør-øst. De som bor langs kysten på Vestlandet vet at det tilsier godt vær når de hører dette, sier han.

Han legger til at vinden kommer ned fra fjellene og at det derfor vil bli tørt og fint etter hvert.