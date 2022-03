Slik bruker russiske borgere emojier for å lure Putin

Russiske borgere bruker emojier som solsikke og en gående mann for å unngå sensur og arrangere protester.

Det skriver blant annet Washington Post og Independent.

Solsikken er Ukrainas nasjonalblomst, og har nylig fått en helt annen betydning. Den har lenge vært et symbol på fred, men etter krigen brøt ut har den blitt et symbol på håp og motstand.

Kode for protest

Da Russland invaderte Ukraina torsdag 24. februar ble et bilde med tallet syv og flere gående menn spredt på sosiale medier. Budskapet var at det skulle holdes en protest mot regjeringens handlinger klokken syv på Pushkin Square i Moskva.

Instagram via BBC

I den samme protesten ble minst 1.700 demonstranter pågrepet, ifølge Tass.

Det totale antallet demonstranter som er pågrepet i Russland siden invasjonen startet nærmer seg nå 13.000, ifølge OVD-Info. Dette inkludere protester som har foregått i hele landet, ikke bare Moskva.

Det er derimot ikke et nytt fenomen for russiske borgere å risikere fengselsstraff for å ytre sine meninger.

Etter at flere tusen samlet seg til protest mot fengslingen Aleksej Navalnij i 2013, som var en av Putins fremste regimekritiker og opposisjonsleder, ble over 200 personer arrestert.

Hendelsen har bidratt til frykt blant aktivister i Russland, og flere har siden brukt emojier til å informere om hvor og når ulovlige protester skal foregå.

Samtidig har Putin strammet inn kontrollen over befolkningen ytterligere, ifølge Russland-forsker.

Politimenn arresterer to kvinner etter å ha deltatt i en demonstrasjon i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

– Jeg har besøkt og bodd i Russland mange ganger siden 1979, og jeg har merket en stor forskjell i hvor stor frykt det er blant folket. Det ser dessverre ut til å bare bli verre, sier Laura A. Janda, professor i Russisk ved Universitetet i Tromsø.

Fraser som «la oss gå en tur til sentrum», eller «været er perfekt for å gå en tur» er utbredt når man inviterer venner til å delta i demonstrasjoner, Ifølge BBC.

Skriver man noe feil kan konsekvensene bli store.

Risikerer fengsel i opptil 15 år

Etter invasjonen vedtok det russiske parlamentet en lov som pålegger en fengselsstraff på opptil 15 år for å spre såkalte falske nyheter om militæret.

Dette innebærer blant annet at man må omtale krigen i Ukraina som «en spesiell militær operasjon». Det er også straffbart å bruke ord som krig eller invasjon.

– Jeg vet at flere russiske borgere bruker «war» i stedet for «крик» , som betyr krig på russisk, på sosiale medier. På den måten unngår de sensur fra myndighetene. Når folk skal demonstrere skriver de også "En spesiell militær operasjon" i anførselstegn på plakatene sine for å unngå lovbrudd, forteller Janda.

Utviser studenter

Ifølge studentrådet for universitetet i St. Petersburg har de mottatt ordre om å utvise minst 13 studenter etter deltakelse i en anti-krig protest knyttet til krigen i Ukraina.

Laura A. Janda, professor i Russisk ved Universitetet i Tromsø. Foto: Privat

– Det er utrolig farlig å være mot Putins regime om du bor i Russland. I tillegg til at russiske studenter risikerer utvisning og fengselsstraff, har også over 180 rektorer signert et brev hvor de forplikter seg til at de ikke skal undervise i det Kreml kaller for falske nyheter, sier Janda.

Også Interfax har omtalt dette brevet.

– I disse dager er det veldig viktig å støtte landet og hæren vår, som forsvarer vår sikkerhet. Vi må støtte presidenten, som kanskje tok den vanskeligste, men nødvendige, avgjørelsen i sitt liv, heter det i uttalelsen fra Russian Union of Rectors, publisert på organisasjonens nettside 4. mars.

– Vi må ikke glemme vår viktigste plikt - å lede en kontinuerlig utdanningsprosess og utdanne unge mennesker i patriotisme med et ønsket om å hjelpe moderlandet, skriver de videre.

Må takke for seg

Russlands kommunikasjonsvakthund, kjent som Roskomnadzor, har den siste tiden kuttet tilgangen til flere utenlandske medier, inkludert BBC og Deutsche Welle. Mediene skal ha spredt det myndighetene påsto var falsk informasjon om krigen i Ukraina.

Også en rekke russiske medier har måttet takke for seg den siste tiden, senest den eneste gjenværende uavhengige TV-kanalen TV Rain.

– Det er konstant sensur, og mange trusler. Det er ikke lett å jobbe under slike forhold. De forsøker å få oss til å levere det samme budskapet som dem, men det er umulig for oss, sa nyhetsanker Katerina Kotrikadze til CNN i forbindelse med nedstengingen.

Russland har også blokkert Facebook og Instagram for sine borgere. Dette skal ifølge BBC kun gjelde mens krigen pågår.

Ifølge Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier, er dette et nødvendig grep om Putin skal få med seg befolkningen på sine argumenter mot krigføringen.

– Det finnes ingen annen måte enn å ha full kontroll over informasjonsflyten i landet om den russiske presidenten skal lykkes i å øke følgerskaren sin. Det er viktig for en president å ha folket på sin side når man skal ta så radikale beslutninger som å invadere et land, sier Gjørv.

Hun forteller at hun har merket en endring i hva kolleger og venner i Russland ytrer på sine sosiale medier.

– Mange er fortvilt eller tør ikke være tydelig i opposisjon lenger. Det har vært stille på Facebook fra flere og noen har ytret en redsel i forbindelse med å poste meninger som ikke er støttet av Kreml, sier hun.