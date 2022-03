Chelsea-krisen: Abramovitsjs to dårlige alternativer

Kaoset i Chelsea fortsetter. Flere britiske medier melder nå at det kan ende i verst tenkelig scenario for den engelske storklubben.

Britiske myndigheter innførte torsdag sanksjoner mot Chelseas russiske eier Roman Abramovitsj, noe som innebærer at eierskapet hans i klubben er fryst.

Chelsea har nå fått en spesiallisens (gjelder til 31. mai) for å kunne fortsette å drive klubben sportslig.

Men det får utvilsomt konsekvenser økonomisk.

Dette er noen av punktene Chelsea straffes på: - Det vil ikke være mulig å få solgt enkeltbilletter på hjemmekampene. Bare sesongkortholderne får gå på kamp. - Klubben får ikke solgt supportereffekter eller signere nye spillere eller ansatte. - De får ikke lov å bruke mer penger på reise til bortekamper enn 236 tusen kroner. Til hjemmekamper har myndighetene satt en grense på seks millioner kroner i utgifter.

Klubbens draktsponsor, Three, har allerede satt deres avtale verdt 40 millioner pund på vent.

Nå skriver Daily Mail at også draktleverandør, Nike, vurderer å trekke seg ut. Det kan i så tilfelle gjøre at klubben mister 540 millioner pund - eller 6,3 milliarder norske kroner.

Flere britiske medier melder at klubben kan komme til å gå konkurs innen få uker.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Tor Geir Kvinen, har fotballøkonomi som spesialfelt. Han tror ikke krisen er så stor.

– På kort sikt er det ingenting som indikerer det, men på lang sikt er det veldig alvorlig når eieren blir strupet for penger som han gjør nå, sier han.

– Om Abramovitsj sin pengebinge stopper opp, kan de få kraftige likviditetsproblemer. Det er det som er de største problemene på kort sikt, legger han til.

Klopp støtter myndighetene

Liverpool-manager, Jürgen Klopp, mener det var riktig av de britiske myndighetene å sanksjonerer Chelsea-eieren.

– Jeg tenker at hva de britiske myndighetene gjorde riktig i å være 100 prosent ærlig, men det er fortsatt ikke kult for folk i og rundt Chelsea.

Han vil verken legge skyld på Tuchel, spillere eller andre ansatte i klubben.

– Én mann er ansvarlig og det er Vladimir Putin, konstaterer han.

– Jeg vet ikke om Roman Abramovitsj sin rolle her, men en kan kanskje gjette at han er ganske nære.

Abramovitsj tapende part uansett

Den russiske milliardæroligarken kan som følge av sanksjonene heller ikke fortsette prosessen med å selge klubben.

Chelsea kan imidlertid be om en spesiell dispensasjon, som kan bli akseptert dersom de britiske myndighetene ser på eierskifte til å være i den beste interessen for klubben - forutsatt at Abramovitsj ikke vinner på det.

I det tilfelle, er det sannsynlig at myndighetene tar kontroll over salget og at inntektene vil bli frosset eller gå til et veldedig fond, muligens for krigsofrene i Ukraina.

Det gir Abramovitsj to alternativer: Godta myndighetenes betingelser og miste klubben for ingenting, eller la Chelsea sakte råtne.

Det er sannsynlig at den russiske milliardæren vil fortsette med salget for å bevare klubbens fremtid, selv om det betyr at han ikke ville motta en krone for en eiendel han var ute etter å selge for 3 milliarder pund forrige uke.

– Det er jo veldig spennende å se hva som skjer. Blir det et salg her, og hvem vil eventuelt kjøpe klubben? Premier League står veldig høyt i verdi og jeg vil anta at det kan være flere interesserte som vil kunne kjøpe klubben, sier Kvinen avslutningsvis.

Flere konsekvenser:

Sammendrag av sanksjonene mot Roman Abramovitsj med konsekvenser for Chelsea:

* Den britiske regjeringens sanksjoner mot klubbeier Roman Abramovitsj på grunn av krigen i Ukraina stanser russerens salg av klubben gjennom det amerikanske investeringsselskapet Raine.

* Abramovitsj kunngjorde 2. mars at han ville selge klubben. Det er antatt at han krever 3 milliarder pund (35 milliarder kroner) for klubben. Det skal være flere interessenter. Det er usikkert om lånet på 17,5 milliarder kroner vil bli trukket fra salgssummen.

* Klubben (både menn og kvinner) har fått lisens til å fortsette å spille kamper i England og betale lønn til spillere, trenere og andre ansatte. Lisensen gjelder til 31. mai.

* Chelsea skal ha rundt 190 millioner i banken, men bruker rundt 330 millioner kroner i måneden på lønninger. Abramovitsj har selv skutt inn penger i kassen, noe han trolig ikke lenger vil ha muligheten til.

* Sesongkort og billetter solgt før 10. mars er gyldige, men ingen nye billetter til Chelseas hjemmekamper kan selges. Billettsalget til FA-cup-kvartfinalen mot Middlesbrough 19. mars er stanset.

* Det er fortsatt usikkert hva som skjer med videre spill i mesterligaen. Uefa sier de «søker klarhet om saken».

* Lisensen er svært detaljert og regulerer blant annet hvor mye penger som kan brukes til å reise på bortekamper. Beløpet er satt til i overkant av 230.000 kroner per kamp, noe som vurderes langt under aktuell kostnad.

* Så lenge sanksjonene gjelder, kan klubben verken kjøpe eller selge spillere. Det er heller ikke mulig å forhandle eventuell forlengelse av eksisterende kontrakter med spillere og trenere.

* Chelseas viktigste draktsponsorer har kansellert sine kontrakter. Den viktigste, med mobiloperatøren Three, er verdt nærmere 500 millioner kroner i året. Det er uklart om andre sponsorer vil trekke seg.

(Kilde: BBC)