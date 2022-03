Windingstad vurderer karrierestopp – følte seg som Iversen etter OL

Rasmus Windingstad (28) kom fra OL med en bronsemedalje, men også en dårlig følelse. Så dårlig at det har gått på motivasjonen løs.

OL-medaljen fikk Windingstad som reserve da Norge tok bronse i lagkonkurransen i parallellstorslalåm.

– Det var gøy å se dem prestere. Den medaljen som jeg tar med meg hjem, er lagets medalje. Det er en litt rar følelse å bli gratulert for noe når du egentlig er jævlig skuffet over et mesterskap i seg selv, sier en åpenhjertig Windingstad til NTB.

Tidligere i lekene kjørte bæringen ut i storslalåmkonkurransen, som var hans største mål. I super-G ble han nummer 29.

Og så nådde han bunnen.

– Det har vært ganske tøft etter OL, egentlig. Jeg har vært veldig umotivert. Det føltes som sesongen var ferdig, og jeg ville bare legge fra meg alt og ta sommerferie, sier en preget Windingstad.

– Tankene mine har gått på veldig mye annet enn hvordan jeg skal kjøre fortest mulig på ski de siste tre ukene, legger han til.

– Et «harry» utested i Oslo

28-åringen forteller at han sammenlignet seg med langrennsløper Emil Iversen, som hadde et tungt OL og ble utelukket fra flere distanser.

– Jeg prøver å finne noen arenaer å få noen gode opplevelser på. Det jeg trenger, er kanskje et «harry» utested i Oslo for å få det. På skiarenaen virker det vanskelig, sa Iversen til NRK.

– Det er det jeg lurer litt på, jeg òg, sier Windingstad.

– Jeg må vurdere om jeg skal fortsette etter sesongen. Det som har vært vanskelig nå, er å komme fram til at jeg ikke vet om jeg synes det er fett, men jeg må fortsatt kjøre ferdig sesongen. Det har vært spesielt, erkjenner han og legger til at han hater å være sentimental og alvorlig om «sånne ting».

– Det er derfor jeg er her. Nå er jeg bare her for å se om det er fett å svinge på ski. Så langt lover det bra, sa han etter utforkonkurransen i Kvitfjell sist uke.

Det var første gang på omtrent tre år Windingstad hadde hatt på seg utforski. Litt av grunnen til det er for å få flere renn i beina. Før Kvitfjell hadde han kun sju renn denne sesongen: fem i verdenscupen, to i OL.

Satset alt på OL

OL har vært det største målet for Windingstad denne sesongen. Skader og sykdom har preget karrieren hans de siste årene, men OL gjør at han har klart å se forbi det.

– Derfor tror jeg det var så tøft etter OL. Det traff meg jævlig hardt fordi jeg har lent veldig mye av motivasjonen min på ett mesterskap. Da det var ferdig, vet man nesten ikke om man har motivasjon lenger. Så må man finne ut av det.

– Det har vært vanskelig å motivere seg for å komme gjennom de siste tre ukene. Det har jeg ikke fått til så bra, sier han.

Ett råd fra kjæresten har likevel hjulpet:

– Jeg må tenke på det som jobb. Det er kanskje det beste noen har sagt til meg. Det er sikkert ikke fett å dra på jobb for alle andre heller. Men vi er privilegerte, og det skal være kult, og det er derfor vi gjør det, sier han.

Evaluering

Sportssjef Claus Ryste mener det er viktig at en evaluering gjøres grundig.

– Vi må bruke god tid og ikke bestemme oss rett etterpå. Det er viktig at han er ærlig og kjenner på det. Det er mye press og forventninger. Det er mange mål og ønsker, og så blir det kanskje ikke som man har tenkt seg, sier Ryste til NTB.

– Vi skal bruke tid på det når sesongen er over, legger han til.

Windingstad sier han tror han kommer til å fortsette. Før en ordentlig vurdering skal tas, gjenstår tre renn for mannen som er rangert som nummer 15 i storslalåmcupen: To renn i Kranjska Gora i helgen før sesongavslutningen i Frankrike til uken.

– Jeg jobber for å skrape ut det siste, sier Windingstad.

– Det er en av mine bedre sesonger. Selv om jeg skulle hatt mye mer, kan man ikke kimse av det. Det er mye å kjøre for fortsatt. Men det er noe med det hodet, ass. Det «fucker» litt med deg av og til.