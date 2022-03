For Deepti Vempati (31) og Kyle Abrams (29) datet ikke hverandre i den populære Netflix-serien, hvor premisset har ført til svært dramatiske situasjoner.

SA JA, SÅ NEI: Det var blandede følelser da Abrams og Hurley fikk se hverandre for første gang Foto: Patrick Wymore /Netflix

I serien dater en rekke mennesker hverandre via små rom hvor de ikke får se hverandre, før de velger å fri til sin utkårede. Da får de for første gang møtes ansikt til ansikt, og har et par uker på å bestemme seg om de vil si ja eller nei, hvis de klarer å holde ut til en bryllupsseremoni.

Kyle Abrams datet og fridde til Shayna Hurley, men hun avbrøt forlovelsen tidlig i programmet, hovedsakelig på grunn av deres forskjellige syn på religion.

Ble populær etter avgjørelsen

Deepti Vempati hadde en mer dramatisk slutt. Hun var sammen med Abishek «Shake» Chatterjee, som hun dumpet på bryllupsdagen.

SA NEI: Deepti Vempati dumpet Abhishek Shake Chatterjee på deres bryllupsdag. Foto: Cr. Ser Baffo / Adrian S. Burrows /Netflix

Gjennom «Love Is Blind» hadde han vært usikker på deres fysiske kjemi, noe han hadde fortalt til flere av deltagerne, og blant annet ytret at det noen ganger føltes ut som at «han datet tanten sin».

På alteret sa Vempati at hun «valgte seg selv», etter at hun hadde fått nyss om Chatterjees usikkerheter rundt forholdet.

Innrømmet feil - så startet ryktene

Etter sesongavslutningen har Vempati blitt en fanfavoritt, og flere har ønsket at hun skal bli en fremtidig «Bachelorette», altså hovedpersonen i seriekonseptet «Ungkarskvinnen».

Da alle deltagerne ble samlet for å få status på hvordan det hadde gått med parene, kom det frem at flere angret på hva som hadde skjedd.



Under gjenforeningsepisode innrømte Kyle Abrams at han skulle ønske han heller hadde fridd til Deepti Vempati.

FLØRTER: Kyle Abrams har vært ivrig i å kommentere innleggene til Deepti etter sesongavslutningen, og enkelte fans har bedt ham om å behandle hun pent. Foto: Instagram /@lifewithdeeps

– Hun er den beste. Jeg skulle ønske at jeg så det som var rett foran meg, sa Abrams som også ytret at han elsket henne.

For et par dager siden ble de to observert sammen i det som skal være byen Chicago, ifølge TMZ. Øyeblikket har engasjert mange på TikTok.

– Vi prøver å finne ut av ting

I forrige uke postet Adams en egen TikTok-video med Deepti i bakgrunnen, som er nok et moment som har fyrt opp under romansespekulasjonene.

I et intervju med Vulture oppklarer hun hva som egentlig foregår. Til nettstedet forklarer hun at de allerede i starten av programmet hadde en dyp relasjon, og at Kyle var hennes nummer to på listen over aktuelle kandidater.

– Det er morsomt med spekulasjonene. Vi tuller litt med dem, det er morsomt. Kyle og jeg har et så vakkert vennskap. Vi prøver bare å finne ut av ting, sier Vempati til Vulture.