Glimt-suksess kan gi Norge to Champions League-plasser

Akkurat nå ligger Norge an til å få to Champions League-lag høsten 2024.

Bodø/Glimt har sett ut som en million dollar i Europa denne sesongen. Kjetil Knutsens gutter har feid Roma og Celtic av banen. Sist uke var det AZ Alkmaar som måtte reise hjem fra Aspmyra med tap.

Snart kan andre norske lag høste frukter av Glimts enorme suksess. Slik det ser ut akkurat nå, ligger Norge an til å få med to lag til Champions League høsten 2024. Med litt flaks kan det skje allerede høsten 2023.

– For norsk fotball sin del er det kjempeviktig at vi får opp den kvoten der. At Bodø/Glimt er i ferd med å bryte vei der trenger faktisk norsk fotball, sier Sogndal-trener Tore André Flo.

Han har tidligere jobbet med spillerrekrutteringen i den engelske storklubben Chelsea. Fra tiden der vet han hvor mye europeisk suksess betyr i de største klubbene.

– Bare fra da jeg jobbet i Chelsea, så vet jeg hvordan man ser etter spillere: Tidligere har ikke Norge vært blant landene de så til. Men nå som lag begynner å gjøre det godt i Europa, så tror jeg flere og flere større klubber vil se til Norge, sier han.

I rute til to plasser

UEFA tar hensyn til norske resultater i Europa de siste fem sesongene. Først når man er blant de 15 beste nasjonene vil man merke en vesentlig endring fra dagens situasjon. Da vil Norge få to lag inn i 2. kvalikrunde i Champions League.

Ser man på de fem siste sesongene inkludert årets, er Norge nummer 20. Ser man på de fire siste sesongene inkludert årets, er Norge på en foreløpig 15. plass.

Slik ser rankingen ut for høsten 2023 (UEFA-koeffisient):

14. Sveits (29.675)

15. Hellas (27.700)

16. Tsjekkia (27.600)

17. Danmark (27.175)

18. Kroatia (27.150)

19. Tyrkia (27.100)

20. Norge (26.500)*

Slik ser rankingen ut for høsten 2024 (UEFA-koeffisient):

12. Ukraina (23.800)

13. Sveits (23.175)

14. Hellas (22.600)

15. Norge (22.500)*

16. Tsjekkia (22.100)

17. Kroatia (22.025)

18. Danmark (21.925)

19. Russland (21.882)

*For hver Bodø/Glimt-seier øker Norges koeffisient med 0.500

FULL KONTROLL: Ulrik Saltnes og Glimt-guttene var aldri truet av Celtic. Foto: Mats Torbergsen



– Gøy når Glimt slår de store lagene

Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen tror dette er en faktor som vil gagne hele norsk fotball på sikt.

– Hvis vi får flere lag inn i det gjeveste selskap, så tror jeg det vil balle på seg. Det vil skape mer interesse rundt norsk fotball, du vil få flere spillersalg og du vil dermed få mer penger inn i klubbene, sier Vålerenga-spilleren.

– Hvordan er det å se kampene? Heier man på Glimt nå?

– Det er litt delt. Jeg heier på VIF jeg, men det er jo bra for norsk fotball så jeg håper de går så langt som mulig. Det er gøy når Glimt slår de store lagene fra utlandet som kommer hit og tror at vi bare kan stå på ski, sier han.

To norske Champions League-plasser i 2024 er avhengig av resultatene neste sesong (2022/23). Det viktigste for Norge er å gjøre det bedre i Europa enn lagene fra landene som jager bak oss, som Tsjekkia, Kroatia, Danmark og Russland.

Det er verdt å merke seg at seier i Conference League-kamper gir like mye rankingpoeng som seier i Champions League-kamper. Man får poeng for seier og uavgjorte kamper også i kvaliken til Conference League, så Molde, Viking og eventuell cupvinner/LSK blir vesentlige bidragsytere i høst.

Glimt foran Chelsea og PSG

For å få to norske lag i Champions League allerede høsten 2023 må Norge passere hele fem nasjoner. Poengmessig er det ikke langt opp til Hellas på 15. plassen: To seire og én uavgjort. Men mye skal klaffe for at det skal skje. Da må Bodø/Glimt minst ta seg til semifinale i Conference League. Samtidig må FC København, Galatasaray, PAOK og Slavia Praha ryke ut så kjapt som mulig.

Da er det langt mer sannsynlig med to norske lag til Champions League-kvaliken i 2024.

I 2024 skal Uefa utvide Champions League fra 32 til 36 lag. Det skal spilles serie over ti kamper (fem hjemmekamper, fem bortekamper). Lagene trekkes inn i en felles tabell der de åtte beste lagene går rett til åttedelsfinale. Lagene fra 9-24 møtes i åtte omspillskamper. Med andre ord vil det være svært lukrativt å være blant de 36 lagene som kommer gjennom nåløyet. De fire ekstra Champions League-plassene vil i all hovedsak tilfalle de store klubbene fra de store ligaene (blant annet to ekstraplasser til de to høyest rangerte klubbene som ikke kvalifiserer seg for Champions League).

PS! Disse ti lagene har samlet flest UEFA-rankingpoeng denne sesongen:

1. Bayern München

2. Liverpool

3. Real Madrid

4. Ajax

5. Manchester City

6. Bodø/Glimt

7. Chelsea

8. Juventus

9. Benfica

10. PSG