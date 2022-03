Seltzer åpner hytta for flyktninger: – Bypåske er undervurdert

Løten kommune har spurt hyttefolket om flyktninghjelp. I kommunen er det mange hytter, noe som nå kommer godt med når de skal bidra med husrom til ukrainske flyktninger.

Budor Hytteutleie mottok forrige uke en forespørsel fra kommunen. Torsdag la bedriften ut et Facebook-innlegg hvor de etterlyste hytteeiere som kunne tenke seg å åpne dørene for flyktninger.

Responsen kom med én gang, forteller daglig leder i Budor Hytteutleie, Tormod Tvinnereim, til TV 2.

– Vi har så langt meldt på fem hytter som kan huse flyktninger. Noen av hytteeierne har brukt tjenestene våre tidligere, andre har ikke gjort det før, men stiller hyttene til umiddelbar disposisjon nå. Det synes jeg er imponerende, sier han.

Hytteeierne som meldte seg, ble sendt videre til kommunen for videre planlegging. Tvinnereim vet enda ikke hvordan alt skal ordnes rent praktisk.

– Nå er det viktigste å få dette kjapt i gang, sier han.

Seltzer startet egen aksjon

Musiker og programleder Thomas Seltzer har hytte på Budor. Han nølte ikke med å si ja til forespørselen fra Budor Hytteutleie om å hjelpe ukrainske flyktninger.

Han forteller at han ble begeistret da han hørte om ideen til Løten kommune.

– Jeg tenkte at dette var kjempekult. En hytte er jo et ordentlig hjem og vi har tusenvis av dem i Norge. Nå er det mange som fryser og trenger tak over hodet. Jeg tenker at dette er noe mange andre kan være med på. Dette må jo også andre hyttekommuner følge opp, mener han.

Seltzer ble så inspirert at han til og med laget sin egen hytteaksjon, med egen logo og hashtagen «hytteaksjonen» på Instagram. Han tror nordmenn flest har hjerte for andre som lider.

– Vi er rause og sjenerøse folk. Nordmenn flest er ikke aristokrater. Myndighetene får bidra med å få flyktningene fortest mulig integrert i samfunnet, så får den jevne nordmann bidra med ekstra husrom. Det er bare å slå sammen hjerterom og hytterom, sier Seltzer.

TV-profilen ser kun fordeler ved å låne ut hytta til flyktninger. Seltzer vet ikke når de første flyktningene ankommer hytta hans, men én ting er han klar på:

– Bypåske er undervurdert, og nå får man en gyllen mulighet til å tilbringe påsken i byen – det er to fluer i en smekk. Det er også greit å ha folk i hyttene, at de ikke står tomme.

– Ingen vits at den står tom

Seltzer er ikke den eneste som er positiv til å låne ut hytta. Tore Glærum og samboeren Maren Andersen sendte en e-post til Løten kommune om at de har en hytte de kan låne ut hvis det trengs.

Det skjedde etter at Maren gikk inn på nettsiden til kommunen, hvor hun kunne lese at de var på utkikk etter personer som hadde ledig husrom.

– Vi har plass til å låne ut hytta, og tenker at det er ingen vits at den står tom. Så da skrev vi at vi kan stille med en hytte, sier Tore Glærum, som også har hytte på Budor.

HYTTEFOLK: Samboerparet Tore Glærum og Maren Andersen låner gjerne ut hytta på Budor til ukrainske flyktninger. Foto: Privat

Samboerparet fikk deretter svar fra kommunen om at de skulle ta kontakt hvis det var behov, så nå kan det hende påskeferien må tilbringes hjemme.

– Det gjør ingenting. Vi gjør dette for å hjelpe andre.

Han forteller at det er en ordentlig «hytte-hytte», noe som betyr at fasilitetene ikke er de mest moderne, men at det er sengeplasser til sju personer.

– Det er egentlig en gammel sæter. Det minste vi kan gjøre, er å stille husrom til disposisjon og prøve å bidra med det man kan.

Rørt ordfører

Marte Larsen Tønseth (Sp) er ordfører i Løten kommune. Hun forteller at utlån av hytter er en del av en større kartlegging av hvordan de kan ivareta de ukrainske flyktningene.

– Vi prøver å ligge litt foran og går bredt ut med kartlegging av alle muligheter, inkludert hytter. Løten kommune har et betydelig antall hytter som kan være aktuelle, forteller Tønseth.

KARTLEGGING: Løten kommune har gått bredt ut for å hjelpe de ukrainske flyktningene best mulig, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. Foto: Dennis Andreassen

Hun sier at hytteordningen enda ikke er planlagt i detalj. Det er mye som må på plass, og kommunen skal ifølge ordføreren snart på befaring for å kartlegge de konkrete mulighetene.

Løten kommune har i tillegg fått melding fra 15 huseiere som er villige til å stille hele boligen eller deler av boligen til disposisjon.

– Vi har også næringsbygg som kan brukes. Vi venter fortsatt på en offisiell anmodning om hvor mange flyktninger vi skal bosette, men vi vet allerede at det er flere ukrainske flyktninger som har kommet hit på eget initiativ, sier Tønseth.

Ordføreren blir varm om hjertet da hun snakker om det store engasjementet i lokalbefolkningen.

– Jeg er veldig takknemlig for alle som melder seg. Det er mange andre som også har meldt seg til andre type tjenester, som å ordne mat eller være tolk. Jeg blir veldig rørt. Det er en stor velvilje blant befolkningen og mange veldig godhjertede innbyggere, sier hun.