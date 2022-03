I flere måneder forsøkte Graham Hansens kropp å si ifra om at noe var galt

BARCELONA: Caroline Graham Hansen ledet det norske laget ut på banen i den viktige VM-kvalikkampen mot Polen 21. oktober.

Men alt var ikke som det skulle for Barcelona-stjernen. Det var noe som ikke stemte.

Før kampen snakket hun med sin far, slik hun pleier, men hun svarte ham på en måte hun aldri før hadde gjort.

– Han spurte meg hvordan jeg følte meg. Vanligvis forsøker jeg å skjule det om jeg er sliten, men jeg svarte «vi får se hvordan det går, jeg kan ikke love noe». Jeg var så sliten, sier Barcelona-stjernen til TV 2.

Selv trodde hun det var en av de dagene alle innimellom må igjennom. De dagene hvor alt er litt tyngre.

Oppvarmingen var litt tyngre enn den pleier å være, men hun kom seg gjennom.

EKKELT: Caroline Graham Hansen opplevde mange personers største skrekk. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun bestemte seg for å ta på seg landslagsdrakten og dro kapteinsbindet over armen.

Graham Hansen gikk først ut på banen og sang nasjonalsangen.

Men få minutter senere falt hun ned i knestående på gressmatten. Hun hadde tatt ett løp. Klokken viste at det kun var spilt noen få minutter av kampen.

– Jeg hadde ikke sjans i havet. Det var som om jeg ikke hadde varmet opp, men løp intervaller. Det eneste jeg hadde gjort var å løpe opp og tilbake. Jeg sto i knestående og tenkte at dette går jo ikke. Jeg følte meg så dum.

– Laget ropte at jeg måtte løpe hjem i forsvar, men jeg svarte «sorry, jeg klarer det ikke». Jeg fikk til svar «du er kaptein, du må gå foran», men jeg svarte igjen, «sorry, jeg klarer det ikke».

Graham Hansen har tidligere kun fortalt om hjerteproblemene til Aftenposten, før TV 2 møter henne i Sant Joan Despi, en liten forstad rundt 20 minutter utenfor Barcelona.

Slet med å komme seg ut av sengen

Graham Hansen slet seg gjennom omgangen. I pausen sa hun ifra til legeteamet.

– Jeg sa til legen at det var noe som ikke fungerte. Jeg fikk til svar at jeg så hvit ut i ansiktet. Jeg svarte at jeg følte jeg nesten måtte spy og at jeg nesten ikke fikk inn noe luft. Jeg fikk ikke oksygen rundt i kroppen.

I løpet av de 15 minuttene i garderoben fikk hun endelig hvilepuls igjen. Hun fullførte kampen, men innså der og da at noe virkelig var galt.

NOE SOM IKKE STEMMER: Caroline Graham Hansen går inn i garderoben med følelsen av at noe ikke er som det skal. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Kroppen hadde forsøkt å si ifra i lang tid, men hun hadde ikke klart å tolke signalene. Heller ikke fagpersonene hun rådførte seg med hadde noe godt svar.

Også pulsbrikken hadde forsøkt å si ifra, men hun trodde bare at det var noe galt med den.

Hun er toppidrettsutøver og spiller for et av verdens beste fotballag, men hun orket plutselig ingen verdens ting. Hun brukte 15 minutter på å finne tilbake til hvilepulsen, noe som er høyst uvanlig for en toppidrettsutøver.

Signalene om at noe var galt hadde vært der en stund.

– Jeg tror jeg hadde hatt det en god stund. Jeg var veldig sliten før jeg ble dårlig, det siste halvåret var jeg veldig sliten, sier Graham Hansen og legger trykk på «sliten».

– Jeg hadde episoder i sommer med hjertet, men jeg trodde det var noe galt med pulsbrikken. Jeg sa ifra til legen om det og ble sjekket. Beskjeden jeg fikk var at alt var i orden.

Tankene begynte å spinne i hodet hennes. Hva kunne være galt?

– Som den grubleren jeg er, så begynte jeg å forsøke å finne ut av det. Jeg var så sliten at jeg nesten ikke klarte å komme meg ut av sengen om morgenen.

Etter å ha tenkt over hva som kunne være galt, slo det henne plutselig. Kunne det være bivirkninger fra vaksinen mot koronaviruset som var grunnen til slappheten?

– Jeg snakket med de medisinske ansvarlige på landslaget. Jeg sa til dem at jeg hadde tenkt og grublet litt, og ettersom jeg hadde fått store bivirkninger av vaksinen, så jeg lurte på om det kanskje var vaksinen som gjorde at jeg var så sliten at kroppen bare fortsatte å reagere. Da fikk jeg til svar at det kunne være tilfelle, ettersom andre utøvere også hadde hatt lignende symptomer. Så da slo jeg meg litt til ro med det.

Endelig på lag med sitt store idol

– Tror legen hadde en sterk mistanke

Den neste kampen mot Belgia gikk fint. Graham Hansen herjet og var banens beste. Landslaget vant 4-0 og tok med det kontroll over kvalikgruppen, som blir avgjort i 2022.

Graham Hansen reiste tilbake til Barcelona. Hun trente som normalt, men det skulle ikke ta lang tid før hun skulle få en ny skremmende opplevelse på fotballbanen.

I seriekampen mot Real Sociedad i begynnelsen av november skjedde det igjen. Pulsen var på maks og hun måtte ned i knestående.

Hun fortalte til legen at det gikk fint. At det samme skjedde under landslagskampen og at hun bare trengte å hvile litt. Men legen sa nei.

– Jeg tror legen hadde en ganske sterk mistanke om hva som var galt.

– Hun spurte meg om jeg hadde vært sliten i det siste. Jeg svarte at jeg følte alt var en kamp.

LEDERSTJERNE: Caroline Graham Hansen bærer kapteinsbindet i Maren Mjeldes fravær. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Er du sliten nå, spurte legen.

– Ja, jeg er sliten. Det føles som om jeg har løpt et maraton.

I samme tidsrom ble en hjertefeil oppdaget hos klubbkamerat Sergio Agüero, mens Sogndal-spiller Emil Pálsson falt om i en kamp mot Stjørdals-Blink.

Barcelona gjennomførte flere hjertetester av Graham Hansen.

– Alt slo ut og de fikk alle dataene de trengte. Jeg gjorde flere tester etterpå, men man var ganske sikker på hva som var galt. Jeg lå der i et kvartet og brukte hele den tiden på å finne hvilepulsen. Som toppidrettsutøver bruker man ikke et kvarter på å få hvilepuls.

Legene holdt kortene tett til brystet

Testene viste at Graham Hansen hadde pådratt seg hjerteproblemer, som går under navnet «takyakardi».

Takyakardi Takykardi er rask hjerteaktivitet. Takykardi kan oppstå ved blant annet fysiske anstrengelser, psykiske påkjenninger, feber, blødning, thyreotoksikose, hjertesykdom og forgiftning. Helt hjertefriske individer kan også oppleve akutte anfall med takykardi, såkalt paroksysmal takyardi. Uregelmessig hjertevirksomhet ved takykardi kan være tegn på hjertesykdom. Kilde: Store Medisinske Leksikon

En diagnose som er vanskelig å stille og kun kan oppdages på riktig tidspunkt.

– Det kan kun diagnostiseres om det skjer under testen. Noen får det hyppig, mens andre får det sjeldent. Det er veldig individuelt hva som fremprovoserer det, for min del var det mye trening og reising, sier Graham Hansen.

– Dersom hjertet ikke fungerer som det skal, så vil man over tid bli veldig sliten av å ikke gjøre noe som helst, som det ble for meg.

For Barcelona-spilleren var det en lettelse å endelig få vite hva som var galt. Tankene om utmattelsessyndrom og en lang pause borte fra fotballen hadde streifet henne.

Men testen ga henne svaret hun trengte.

– Det er bedre å ha et svar som er ukomfortabelt, enn å ikke ha noe svar og famle i blinde, sier hun.

NØKKELSPILLER: Etter overgangen til Barcelona kunne Caroline Graham Hansen endelig løfte Champions League-trofeet. Foto: MICHAEL ERICHSEN

Barcelonas lege bestemte at Graham Hansen skulle gjennomgå et inngrep for å bli kvitt problemet én gang for alle. Hun trente med laget, men ble nektet å spille kamper i denne perioden.

Etter en trening fikk Graham Hansen beskjed om å stikke innom fysiorommet. Hun trodde samtalen skulle dreie seg om noe helt annet, men idet hun kom inn til legen fikk hun klar beskjed.

– Jeg fikk beskjed om at det måtte gjøres et inngrep, men at det de hadde funnet ikke var farlig. Så det var ikke veldig alarmerende for meg. De holdt kortene tett til brystet før de sa ting til meg, så jeg var ikke stresset. Det var alle rundt meg som var stresset. Jeg var egentlig bare lettet for at det var noe som var galt. Man merker jo at man er dårlig, men man vet ikke hvorfor.

Hjertet ble også sjekket for celledød og andre alvorlige symptomer. Men den sjekken ble Graham Hansen aldri fortalt at hun skulle gjennom.

I dag er hun takknemlig for at legene holdt kortene tett til brystet. Det hindret redselen fra å ta over.

Tror det var verst for venner og familie

Selv var Graham Hansen ganske rolig under prosessen, men medieoppslagene gjorde at dem rundt hun ble redde.

– Jeg tror det var verst for familie og venner, som i utgangspunktet ikke visste noe. Så plutselig var det overalt i media at jeg hadde problemer med hjertet.

Hun erkjenner at det var dramatisk, ettersom feil på hjertet er noe man tar veldig alvorlig.

– Det er nok litt fordi at man kun har ett hjerte. Man kan alltids fikse foten og om operasjonen skulle gå dårlig, så går det jo bra. Det blir kanskje ikke mer fotball, men man dør ikke. Det er ikke helt det samme med hjertet, som er et av de viktigste organene man har for å kunne leve. Det er veldig skremmende å lese at det er hjerteproblemer det er snakk om, sier Graham Hansen.

TILBAKE: Caroline Graham Hansen er tilbake for fullt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Selv beholdt hun roen, ettersom legene fortalte henne tidlig at hjerteskaden ikke var livstruende eller karrieretruende.

– Men familien og dem rundt meg sa «du skal jo gjøre et inngrep», jeg var jo stresset for det, men i utgangspunktet skal det jo gå bra. Jeg tror de rundt meg var mer stresset for det enn meg.

– Dersom det hadde skjedd noe med meg, så hadde jo ikke jeg merket det, men dem rundt meg ville jo sittet igjen. Men det var aldri snakk om at det var så stor risiko, sier Graham Hansen til TV 2.

For Barcelona-stjernen smiler livet igjen. Etter at hun fikk klarsignal for spill igjen i desember har hun ikke kjent noe til hjerteproblemene, som preget henne store deler av 2021.