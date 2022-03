Byttet ut Chelsea med Rosenborg: – I ettertid tenker man at det er litt sykt

For mange er han kanskje et ukjent navn, men så er heller ikke 19 år gamle Bryan Fiabema som alle andre. Allerede som 16-åringen tok han steget ut i den store verden.

– Jeg har lært enormt mye på de to årene og det er mye bra jeg tar med meg videre. Man blir selvstendig når man flytter til et nytt sted og kommer inn i noe helt nytt. Jeg føler jeg har hatt to veldig gode år. Jeg har trent med gode spillere og vært rundt gode trenere i et godt miljø, sier Fiabema til TV 2.

Miljøet tenåringen snakker om er Chelsea.

Etter at han fikk sin debut i Eliteserien for Tromsø sommeren 2019, sto de europeiske storklubbene i kø for spisstalentet. I januar 2020 ble han hentet til London og Chelsea. To år senere er mørkeblått byttet ut med hvitt, svart og Rosenborg.

– I Rosenborg kan jeg kan få en ny erfaring, ny klubb og bli kjent med nye folk. Egentlig bare det å bli kjent med noe nytt. Jeg fikk en god følelse og følte at det var en perfekt match. Rosenborg var egentlig ganske klart nummer én, forklarer Fiabema.

RBKs sportslige leder, Mikael Dorsin, er godt fornøyd med å sikret seg unggutten underskrift.

– Unge spillere i Norge har vi fulgt med på ganske lenge, det gjelder Bryan også. Nå fikk vi det til. Det passet bra for Chelsea, det passet bra for han og det passet bra for oss. Vi er glade for det, sier Dorsin til TV 2.

«Starstruck»

19-åringen har signert en lånekontrakt med trønderne som strekker seg ut sesongen. I avtalen ligger også en kjøpsopsjon.

– Det er en opsjon vi er glade for. Dersom Bryan gjør det bra tror vi at det kan være mulig å få til noe permanent, om alle parter vil det. Det er jo tre parter her, påpeker Dorsin.

Hovedpersonen selv er imidlertid klar på at han tar ting som de kommer.

– Opsjon, ikke opsjon, det har ikke så mye å si for meg. Jeg tenker egentlig bare at jeg er Rosenborg-spiller og jeg har lyst til å få til ting her og vise meg fram så godt som mulig. Når den tid kommer så får man se hva som skjer, sier Fiabema.

Tross sin unge alder, er det en gutt med beina godt plantet på jorda som møter TV 2 på Lerkendal. De siste to årene har Tromsø-gutten flere ganger trent med Chelseas førstelag. Der har han lært av de aller beste.

– I ettertid tenker man at det er litt sykt, men der og da prøver man bare å ta det som en vanlig trening og gjøre det man er god på. Man kan trygt si at tempoet og nivået der er veldig, veldig, veldig høyt.

Men selv om han tidvis har delt treningsarena med spillere som Romelu Lukaku, Thiago Silva og Kai Havertz, er det én hendelse Fiabema husker bedre enn noen annen fra tiden i den engelske hovedstaden.

GODE RÅD: Bryan Fiabema innrømmer at det var stort å møte Frank Lampard. Foto: Andy Rain

– Jeg hadde en en-til-en samtale med Frank Lampard, sier Fiabema, mens han retter seg opp i ryggen.

– Man blir jo litt «starstruck» kan man si, men det blir man etter at man har snakket med han. Det sier seg selv, Frank Lampard har mye å komme med og mye å lære deg, men han er ikke den eneste. Det er mange dyktige trenere, spillere og lagkamerater som har lært meg mye der. Det har vært mye å ta med seg videre.

Vraket Tromsø

Etter to år på balløya har 19-åringen nå imidlertid bestemt seg for å vende hjem. Veien til A-laget i Chelsea er lang, og nå følte nordmannen at det var på høy tid med litt «voksenfotball».

– For meg er ambisjonene å spille så mye som mulig og forhåpentligvis score så mye som mulig. Dette er voksenfotball, så jeg tror den største forskjellen er at det blir enda mer trøkk i duellspillet. Det er det jeg forventer og jeg føler meg egentlig klar for det, sier han bestemt, og får støtte av Rosenborgs sportslige leder.

– Som han sier selv så har han ikke spilt så mye voksenfotball, men samtidig så vet vi at Chelseas akademi og U23-lag holder en ganske høy kvalitet. Det er spennende for oss å inn en av de mest talentfulle spillerne i Norge, sier Dorsin til TV 2.

LÆRT AV DE BESTE: Fiabema har gått en meget god skole i Chelsea. Nå sier unggutten at han er klar for «voksenfotball». Foto: Adam Davy

Men at det var nettopp Lerkendal som skulle bli Fiabemas neste stoppested har ikke vært noen selvfølge. I Tromsø håpet man at gutten som ble oppfostret i klubbens akademi skulle vende tilbake til Alfheim. Nå forklarer Fiabema hvorfor han valgte å takke nei til gamleklubben.

– Det var en del klubber som var interesserte og Tromsø var én av dem. Jeg sier ikke at Tromsø ikke hadde vært en bra vei å gå, men jeg var litt ute etter noe nytt. Jeg har allerede vært i Tromsø.

Advarer Glimt

Selv om det ikke ble noen retur til «gutan», er Fiabema Tromsø-gutt. Derfor klarer han ikke å legge skjul på at han gleder seg ekstra mye til serieåpning 3. april. Da venter nemlig regjerende seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra.

– For meg så betyr det ekstra mye. Jeg vet at Bodø-folk liker ikke Tromsø-folk og Tromsø-folk liker ikke Bodø-folk. Det kan man trygt si, smiler Fiabema lurt, før han legger til:

– Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier sånn at det ikke kommer i avisen. «Hat» er et sterkt ord, men jeg er fra Tromsø og det har vært mye mellom Bodø/Glimt og Tromsø. Nå har jeg ikke vært i Tromsø på lenge, så i norsk fotball har jeg ikke noen klubber jeg hater.

På papiret er Kjetil Knutsens menn storfavoritter før møtet med Rosenborg. Det bekymrer imidlertid ikke Fiabema. Han er sikker på at trønderne vil være klare til seriestart.

– Mange vil nok si at Bodø/Glimt er storfavoritter, men det tenker jeg bare er bra. Da har vi ingenting å tape og vi kan slå nedenfra. Det tror jeg absolutt vi kan, avslutter unggutten.