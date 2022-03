Det begynte så smått å krype oppover i høst. Nye avgifter ved årsskiftet gjorde ikke saken bedre. Nå sørger økte oljepriser og generell uro i Europa til at det postes bilder av rekorder så og si hver dag på sosiale medier.

Nei, denne gangen er det ikke strømprisene vi snakker om. Men prisene på bensin og diesel.

Flere steder har vi sett over 25 kroner per liter. Om oljeprisene øker ytterligere, må vi ikke bli forundret om vi passerer 30 kroner literen.

Dette har gått svært fort. Før 2022 hadde vi aldri hatt drivstoffpriser på over 20 kroner per liter. Før tre måneder av året er gått, kan vi altså risikere å se et 3-tall først.

Prisene på bensin og disel går rett til værs og nådde et nytt rekordnivå 9. mars 2022. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Høy forbruk på småkjøring

Mange føler seg både oppgitt og maktesløse over situasjonen. For dette begynner for alvor å svi for flere. Hele samfunnet og mye infrastrukturen mange av oss beveger seg i til daglig er bygget rundt biler. Bilen er rett og slett nødvendig for veldig mange nordmenn.

Det er ikke alltid at det passer med buss, bane eller tog. Det er også langt i fra alle steder i vårt langstrakte land at kollektivtransport er noe alternativ i det hele tatt.

Er det da ikke noe man kan gjøre?

Jo. Mange av oss kan tenke nye og alternative tanker og være litt kreative. Det er jo gjerne slik at gamle vaner og mønstre blir «hugget i stein». Slik at man ikke ser, eller tenker over, alternativene som kan finnes.

Det som er fakta, er at småkjøring for eksempel til butikken drar svært mye drivstoff. Motoren er langt fra driftsvarm (Ca. 82 – 88 grader) ved oppstart, selv om det våres i lufta. Kjører man da bare noen få hundre meter til butikken, er forbruket ganske formidabelt. Man må kjøre noen kilometer for at en motor skal bli driftsvarm. I mellomtiden er forbruket høyt. Fort det dobbelte av hva man vanligvis regner på normal småkjøring.

Les også: Færre nye biler ut på norske veier – her er merkene som gjør det best

Det baller ytterligere på seg

Med priser på godt over 20 kroner per liter er dette noe de fleste av oss helst ikke vil gjøre for ofte. Illustrasjonsbilde.

Mange tenker kanskje at dette ikke er så lange biten – og at det dermed ikke koster stort. Tar man denne butikkturen noen ganger i uka, gjennom noen år – ja, så skal vi love deg at det blir penger av det til slutt.

Det samme gjelder jo all annen småkjøring i nærområdet. Nøkkelen er som så ofte før, mer planlegging. To melk, ett brød og ost er ikke så tungt, dessuten er det gratis mosjon om man går. Kanskje kan man ukehandle og slippe flere turer i uka?

En annen ting er at mye småkjøring og hyppig kaldstart sliter ekstra på bilen. De siste årene har bilene fått systemer som gjør at de selv kalkulerer når de skal ha service. Bilen "teller" kjørelengde, antall kaldstarter og «ser» på kjøremønsteret ditt. Så ber den deg om å ta service ut fra dette. Service vet vi jo er en relativt kostbar greie. Det er også noe man ikke bør slumse med. Da kan det bli enda dyrere i form av skader og garantibortfall.

Med andre ord: En kjapp tur på butikken kan koste mer enn du tror.

Les også: Ukraina-krigen stopper produksjonen av elbiler

Video: Hør hva finansministeren sier om drivstoffprisene her