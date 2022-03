En person siktet etter å ha skutt mot bil

En person er pågrepet og siktet etter at en bil ble skutt mot på riksvei 4 ved Jaren.

En bilfører ble mandag morgen skutt på av en forbipasserende bil. Fornærmede ble ikke skadet, og kjørte rett til nærmeste politistasjon.

– Fornærmede kjørte sørover på riksvei fire og ble skutt mot fra en forbipasserende bil. Vi fant ut hvem denne mistenkte var, og han ble pågrepet kort tid etter pågrepet på sin bopel i nærheten uten dramatikk, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt,

Han forteller at politiet etterforsker hendelsen for fullt, og at gjerningspersonen er en kjenning av politiet.

– Han som mistenkes er nå siktet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.13.