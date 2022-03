– Det har vært forbanna mørkt i den tunnelen

Den svenske langrennsløperen Linn Svahn har hatt en marerittsesong.

I november kom beskjeden om at hun mistet OL. En skulderskade fra sesongen før ødela den store drømmen.

– I går lå jeg på gulvet, klemte hunden min og bare gråt. Det var nok første gang jeg gråt så mye på to-tre år, sa Svahn til Expressen den gangen.

I et intervju med samme avis åpner hun opp om hvor tøff denne sesongen har vært.

– Mange har prøvd å si « Det kommer snart et lys i tunnelen ». Da har jeg svart at: « Ja, men det har vært forbanna mørkt i denne tunnelen – og det lyset er veldig, veldig langt unna », sier hun.

22-åringen har måtte leve med store smerter. Enkle ting som en pakke mel ble for tungt for den høyre armen, der hun hadde operert skulderen.

– Hverdagen jeg lever i nå har vært så utrolig langt unna den jeg var vant til før. Jeg har hatt så vondt – og blitt så enormt preget av det.

TIDLIG SUKSESS: Linn Svahn har allerede i en alder av 22 vunnet ni verdenscuprenn. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

– Trist å sitte hjemme

Etter nyttår begynte imidlertid smertene å gå over. Da kom den neste utfordringen: Å måtte se lagvenninnen gå i OL. Sprinten ville hun normalt sett gått, men nå ble det som TV-seer.

Der ble det dobbelt svensk med Jonna Sundling som tok gull og Maja Dahlqvist på andreplass.

– Det var fantastisk! Jeg satt der hjemme og klappet meg gjennom hele finalen. Det var så imponerende!

– Men samtidig: Det er selvfølgelig trist å måtte sitte hjemme og se på. Jeg ville være der. Men jeg tror om fire år er jeg der i stedet og kjemper som gull.

Tilbake neste sesong

Selv om OL-drømmen røk, så håper hun det kommer noe positivt ut av skadeavbrekket. Før denne sesongen hadde hun ni verdenscupseire på 30 renn.

– Selv om dette har vært et veldig, veldig vanskelig år, tror jeg likevel at hvis jeg ser tilbake om fem år, så hadde jeg ikke ønsket å være det foruten. At det gjorde meg sterkere på ganske mange måter.

– Dette får deg til å vokse mentalt. Pluss at du får nye perspektiver, både på trening og livet generelt.

Nå ser hun nemlig fremover. De siste ukene med trening har gått bedre enn forventet og uten tilbakeslag. Men fortsatt kommer sesongavslutningen i Falun for tidlig.

– Jeg er så inne i min egen boble nå – der det eneste som betyr noe er neste sesong. Det er det jeg fokuserer helt på. Så derfor får jeg ikke lov til å konkurrere denne våren, sier Svahn.