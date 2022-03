Dømt til fengsel – kom med absurd beskjed i rettssalen

Den amerikanske skuespilleren Jussie Smollet er dømt i retten til 150 dagers fengsel etter at han løy om å ha vært utsatt for hatkriminalitet.

Jussie Smollet (39) er kjent for rollen sin i serien «The Empire» hvor han spiller karakteren Jamal Lyon.

I januar 2019 startet politiet etterforskning etter at Smollet fortalte at han var blitt utsatt for hatkriminalitet.

Han fortalte politiet at noen hadde ropt nedverdigende utsagn til ham, og at de deretter dumpet et kjemisk stoff over ham. Til slutt fortalte han at det ble hengt en løkke rundt halsen på ham.

Allerede i februar 2019, en snau måned senere, ble han selv siktet i saken. Det kom raskt frem at han var anklaget for å ha avgitt en falsk politirapport. Natt til fredag ble det klart at skuespilleren dømmes til 150 dager i fengsel for forholdet, skriver BBC.

Dommen inkluderer en bot og oppreisning på til sammen 145.000 dollar og 30 måneders prøvetid. Dette tilsvarer 1.295.219 kroner.

Av de 30 månedene må han tilbringe de første 150 dagene i fengsel. Han blir innsatt umiddelbart.

– Jeg er uskyldig. Jeg gjorde ikke dette, sa Smollet etter dommen ble lest opp i retten.

Smollet ble funnet skyldig i fem anklager om grov uorden.

Under rettsaken, som ble gjennomført i fjor, vitnet to brødre om hendelsen Smollet nå er dømt for å lyve om. De fortalte under rettsaken at de ble betalt 3500 dollar for å gjøre jobben, noe som tilsvarer 31.372 kroner.

Skuespilleren risikerte opp til tre års fengsel for hvert av tiltalepunktene.

– Du har snudd livet ditt opp ned

En del av boten Smollet må betale er oppreisning til politiet i Chicago. Det er snakk om 120.106 dollar av de 145.000 dollarene. 120.106 dollar er 1076562,92 norske kroner. Politiet i Chicago sa i retten at de hadde brukt mer enn 30 politibetjenter på saken, som til sammen hadde jobbet 1426 vanlige arbeidstimer og 1837 overtidstimer.

Politiet har intervjuet dusinvis av vitner, sett mange tusen timer med overvåkningsvideoer og gått dør-til-dør i området under en av byens kaldeste perioder i historien.

Rettsaken har fått enorm mediaoppmerksomhet, noe som dommeren i saken har bitt seg merke i.

Dommer James Linn skal flere ganger under rettsaken henvendt seg til Smollet om oppmerksomheten saken har fått.

– Denne type oppmerksomhet er vanligvis bare rettet mot drapssaker, sa Linn.

Dommeren mener at det er ingenting som kan gjøres for å redde karrieren til Smollet, nå som rettsaken og dommen var et faktum.

– Det er ingenting jeg kan gjøre her i dag som kan komme i nærheten av skaden du allerede har gjort på ditt eget liv. Du har snudd opp ned på livet ditt på grunn av oppførselen din. sa Linn.

– Jeg er uskyldig

Etter dommen var gitt og rettsaken over, ble Smollet eskortert ut. Han gikk ut av rettsaken med hevet knyttneve.

USKYLDIG: Smollet selv mener han er uskyldig i saken Foto: Brian Cassella / Reuters

– Jeg er uskyldig, og jeg er ikke suicidal, sa Smollet på veg ut.

– Om jeg hadde gjort dette betyr det at jeg hadde slått ned på frykten til svarte amerikanere gjennom 400 år, sammen med LHBT-miljøet. Men jeg har ikke gjort dette.

Smollet har gjennom hele rettssaken bedyret sin uskyld.

Hets

Under rettsaken har Smollet mottatt mye hets fra flere hold, blant annet politiet.