Russisk kolonne i bevegelse og store ødeleggelser nær Kyiv

Satellittbilder viser at den om lag 64 kilometer lange russiske militærkolonnen nordvest for Kyiv, har begynt å bevege seg igjen. Nye bilder fra Kyivs forsteder viser store ødeleggelser.

Den mye omtalte kolonnen har sneglet seg framover i begynnelsen av forrige uke, men hadde siden stått stille. Nå viser satellittbilder at den brytes opp. Ifølge CNN er bildene fra klokken 11.37 på formiddagen torsdag.

Noen av forklaringene på det var angivelig mangel på mat og drivstoff. Amerikanske tjenestemenn hadde også sagt at ukrainske styrker utførte angrep mot kolonnen.

Omgrupperinger av kolonnen

Men nye bilder tatt av det private selskapet Maxar Technologies torsdag formiddag viser bevegelse igjen, med pansrede kjøretøy som kjører inn og ut av byer nær Antonov-flyplassen nord for den ukrainske hovedstaden, melder AP.

Noen av kjøretøyene har flyttet seg inn i skogene, ifølge bildene, skriver The Guardian , og deler av kolonnen lenger nord har omgruppert seg nær Lubjanka med mobilt artilleri utplassert i stillinger i nærheten.

Dette kan tyde på at det vil komme en ny offensiv mot Kyiv, skriver BBC. Kolonnen omringer flere byer. Tidligere tirsdag skal russiske styrker ha beveget seg tre kilometer nærmere Kyiv, ifølge opplysninger fra det amerikanske forsvaret til BBC.

Store ødeleggelser i Kyivs forsteder

På ett av bildene som er gjengitt hos CNN velter sort røyk ut fra en brann i et drivstofflager nær en flybase i Hostomel. På et annet av bildene ser man store ødeleggelser i boligblokker, som ifølge Maxar Technologies er tatt av Borodyanka, en by nordvest for Kyiv. Bildene viser ødelagte kjøpesentre og nedbrente hus Stoyanka og Chrnihiv utenfor Kyiv.