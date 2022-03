Bilfører stakk av etter sammenstøt

Det er Sør-Øst politidistrikt som meldte at de rykket ut til et sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel klokken 23.34 torsdag kveld.

Sammenstøtet skal ha skjedd på Hovedenga utenfor Porsgrunn.

– Det var elsparkesyklisten som kjørte inn i bilen foran da den bråbremset, forteller oppdragsleder Julius Knai til TV2. – Føreren av bilen er klar over at han har vært involvert i et uhell, men har altså kjørt fra stedet.

Elsparkesyklisten var bevisstløs etter sammenstøtet, og fikk fortsatt hjelp av ambulanse på stedet. Han var bevisstløs en stund, men kom til bevissthet og ringte selv politiet. Vitnene på stedet tok også kontakt.

Politiet leter nå etter en vinrød eller mørk stasjonsvogn med knust bakrute. Observasjoner av en slik bil kan meldes på 02800.