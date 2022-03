Slik får du skattepengene raskere

Onsdag 16. mars begynner Skatteetaten med å sende ut skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak.

– Skattemeldingen kommer på ulike dager mellom 16. mars og 4. april. Vi sender deg en e-post eller sms når du kan sjekke din, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Når du har levert inn skattemeldingen, vil Skatteetaten behandle opplysningene for å vurdere om du har betalt for mye eller for lite skatt i 2021.

Betalte du for mye, får du penger tilbake, og betalte du for lite, må du betale restskatt. I 2020 betalte rundt tre av fire nordmenn for mye skatt, slik at de fikk penger tilbake på skatten i fjor.

– Da er det grunn til å reagere

Skattemeldingen på papir sendes også på ulike dager mellom 16. mars og 4. april, men her må man beregne noe ekstra tid på grunn av postgang før man får den.

Hvis du har penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart. Beløp under 100 kroner utbetales ikke.

– De aller, aller fleste, omtrent 9 av 10, vil få skatteoppgjøret innen slutten av juni, sier Gjengedal.

Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen sier den puljevise utsendelsen av skattemeldingen er tilfeldig, og at tidspunktet du mottar skattemeldingen ikke betyr at du har gjort noe galt eller at Skatteetaten holder deg under oppsikt.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen

– Først hvis du ikke har mottatt skattemelding innen 4. april, er det grunn til å reagere og sjekke med Skatteetaten om det kan være noe som er feil, sier Hegdahl.

Lever så fort som mulig

Dersom du er en av dem som får igjen på skatten, kan du selv påvirke hvor raskt du får pengene tilbake.

– Jo før du kontrollerer at alle opplysningene er korrekte og bekrefter dette ved å sende inn skattemeldingen, jo tidligere får du pengene du eventuelt har til gode inn på konto, sier Hegdahl.

Han oppfordrer til å sjekke at kontonummeret som Skatteetaten har registrert i skattemeldingen er korrekt.

– Hvis ikke kan du endre dette, sier Hegdahl.

I skattemeldingen er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

– Registrerer du kontoen din i Skatteetatens selvbetjeningsløsning, vil denne være oppdatert neste dag. Sender du inn informasjon om kontoen din på brev eller e-post, vil behandlingstiden være mye lenger. Har du ikke norsk BankID, kan du bestille PIN-kode i ID-porten for å logge deg inn i selvbetjeningsløsningen, skriver Skatteetaten på sine nettsider.

SKATT: Alle bør kontrollere skattemeldingen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Restskatt

Hvis du er en av dem som betalte for lite skatt i løpet av fjoråret, og dermed går på en skattesmell, har det ikke like stor betydning hvor raskt du sender inn skattemeldingen. Da må du bare sørge for å gjøre det innen 30. april, som er siste frist.

– Restskatt må du betale rundt 20. august. Og det er få gode grunner til å betale restskatten tidligere enn siste frist, for i år er renten på restskatt kun 0,39 prosent. Da vil du normalt få høyere rente på pengene dine ved å ha de stående på en høyrentekonto frem til forfall, sier Hegdahl.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten Foto: Bård Brinchmann Løvvig / Skatteetaten

Skatteetaten opplyser at det er få endringer i årets skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister.

– Det er noen mindre endringer i satser, og noen flere lønnstakergrupper kan bruke den nye skattemeldingen. Næringsdrivende kan imidlertid se frem til en ny og forenklet skattemelding, sier Gjengedal.

Fra og med i år får omtrent 350.000 enkeltpersonforetak en ny skattemelding.

– Alle skjemaer i den nye skattemeldingen for næringsdrivende skal fjernes og erstattes med temaområder, og på den måten vil den bli lik skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister.