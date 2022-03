Nå kommer skattemeldingen – dette må du gjøre

Onsdag 16. mars begynner utsendelsen av skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak.

– Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld; altså et veldig godt verktøy til å skaffe deg oversikt over egen økonomi, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skatteetaten bruker skattemeldingen til å bestemme hvor mye skatt du skal betale for 2021.

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten

– Dette er penger du allerede har betalt, eller som arbeidsgiver har trukket av lønnen din, basert på opplysninger i skattekortet du fikk i desember 2020, sier Gjengedal.

Etter at du selv har sjekket skattemeldingen, endret det som eventuelt er feil og levert den inn, vil Skatteetaten behandle opplysningene.

– Etter at Skatteetaten har gjort det, vil du få et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret får du enten penger tilbake, hvis det du er trukket i skatt i 2021 er mer enn du skulle betalt i skatt, eller du må betale restskatt, hvis det du er trukket i skatt i 2021 er mindre enn det du skulle betalt i skatt.

– Kan straffes med flere tusen kroner

Skattemeldingen sendes ut på ulike dager mellom 16. mars og 4. april, så det kan hende du må vente noen uker før det er din tur. Den dagen din skattemelding er klar, får du en SMS eller e-post fra Skatteetaten.

Når du åpner skattemeldingen din, vil du se at mye av informasjonen allerede er fylt ut. Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen påpeker at skattemeldingen likevel ikke er ferdig utfylt.

PLIKTIG: Du er pliktig å sjekke at alt er korrekt utfylt i skattemeldingen din. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Skatteetaten har ikke alle opplysninger om deg. Alle livshendelser som kjøp og salg av bolig eller fritidsbolig, ekteskap, skilsmisse, at dere har fått barn, at dere har tatt opp lån, skiftet arbeidsgiver eller blitt pensjonister, er forhold som gjør at du bør kontrollere skattemeldingen ekstra nøye, sier Hegdahl.

Dersom du har en svært ukomplisert økonomi, med en fast jobb, én bolig og ett lån, er det mulig at skattemeldingen kan være riktig utfylt fra før. Du har likevel en plikt til å sjekke at alt er korrekt.

– Hvis det er det feil på grunn av feil innrapportering fra arbeidsgiver eller banken som du ikke retter opp i, kan du bli ilagt tilleggsskatt, også kalt straffeskatt. Tilleggsskatten, som kan likestilles med en bot eller en straff, kan bli på mange tusen kroner, advarer Hegdahl.

– Bør unngås

Hvis du har kontrollert skattemeldingen, men ikke oppdaget en feil fordi den for eksempel er liten, kan du ifølge Hegdahl kanskje slippe tilleggsskatt.

– Men det hadde jeg ikke turt å satse på. Erfaringen viser at det å diskutere med skattemyndighetene kan være en krevende og kostbar prosess, så kan du unngå det, er det å anbefale, sier Hegdahl.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hans oppfatning er at Skatteetaten er raske med å ilegge tilleggsskatt for alle avvik og feil de oppdager.

– Selv om du kanskje kan vinne frem med at du har vært en lojal og pliktoppfyllende skattyter i alle de år og kun har gjort en mindre feil som ikke bør straffes med tilleggsskatt, bør du gjøre det du kan for å slippe å diskutere med Skatteetaten, sier Hegdahl.

Gjengedal sier endringer i livet ditt også påvirker skatten du skal betale.

– Koronapandemien kan for eksempel ha påvirket privatøkonomien, noe som påvirker skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen, endring i lånerenter er eksempler på forhold som kan ha noe å si, sier Gjengedal.

Usikker på hvilke fradrag du har krav på? Prøv Skatteetatens fradragsveileder!

Tilleggsopplysninger

Mange av opplysningene i skattemeldingen kontrollerer du ved å sjekke at tallene stemmer overens med årsoppgaver du har mottatt fra arbeidsgiver og banken.

– Alt av økonomiske forhold er ikke fylt ut, og det kan for eksempel gjelde skattepliktige salg av bolig, utleie av bolig, opplysninger fra utlandet, kryptovaluta og private låneavtaler – for å nevne noe, sier Gjengedal.

Skatteetaten har de siste årene rullet ut en ny versjon av skattemeldingen, som skal være enklere å forstå. Hegdahl sier den nye skattemeldingen er informativ og god, men mener en utfordring er at den i liten grad åpner for å forklare hvordan du har kommet frem til hva du mener er skattepliktig inntekt eller formue, hvis du er i tvil.

– Tidligere kunne man legge ved en forklaring og vise hvordan man for eksempel hadde kommet frem til et pendlerfradrag. Denne muligheten er nå så godt bortgjemt at man nesten må være detektiv for å finne den, sier Hegdahl.

Han opplyser at det finnes en mulighet hvis du går til emnet «Finans» og der det står «Ønsker du å oppgi noen andre opplysninger?».

– Trykker på videre på «Se andre opplysninger du kan legge til», er det et alternativ som heter «Andre kapitalkostnader». I dette bildet er det åpnet opp for legge ved dokumentasjon.

30. april er siste frist for å levere inn skattemeldingen eller søke om utsatt levering.

SETT AV TID: Bruker du tid på å kontrollere skattemeldingen, kan du spare mange tusen kroner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tips til unge

Hegdahl har noen råd til hva du bør passe på å sjekke når du kontrollerer skattemeldingen din.

– Unge bør sjekke at BSU-sparing og BSU-beløp er oppgitt og fradragsført på riktig måte, og at de eventuelt har fått full utnyttelse av frikort hvis de har benyttet seg av det.

Skatteadvokaten oppfordrer videre til å være oppmerksom på opplysningsplikten for mottatt arv eller gave på over 100.000 kroner, som skal opplyses i skattemeldingen.

– I tillegg bør studenter være særlig oppmerksomme på grensene for når inntekt og formue gir avkorting i stipend, sier Hegdahl.

Boligeiere råder han til å sjekke at boligverdien er oppgitt med riktig markedsverdi.

– Særlig er det viktig for de som bor i Oslo og andre kommuner som legger formuesverdien til grunn for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget. Selv om disse skattebetalerne ikke har netto formue som overstiger 1,5 millioner kroner og må betale formuesskatt, vil formuesskattegrunnlaget legges til grunn for eiendomsskattegrunnlaget. Da vil eiendomsskatten kunne bli høyere enn om riktig formuesverdi var lagt til grunn.

Fradrag for pensjonister

For voksne med barn, oppfordrer Hegdahl til å være påpasselig med at de får fradragsført utgifter til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre ved utgangen av 2021.

– Foreldrene kan få fradrag for dokumenterte utgifter til barnehage, dagmamma og kostnader til fritidsordninger. De kan også kreve fradrag for kjøring til og fra med egen bil og eventuelle ekstra reiseutgifter til transport av barnepasser hvis det er aktuelt.

Maksbeløpet som kan kreves fradragsført er 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 for øvrige.

SISTE FRIST: 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Pensjonister bør for all del sjekke at de får pensjonsfradrag, for de som har krav på det. Fradraget gis til de som mottar alderspensjon eller AFP, og jo lavere pensjon, jo større blir fradraget, sier Hegdahl.

Maksimalt skattefradrag er 32.620 kroner. Fradraget er laget slik at de som har pensjon på 206.050 kroner eller lavere får fullt fradrag, mens de som har høyere pensjon får redusert fradraget jo høyere pensjon de har.

– Overstiger pensjonen 563.090 kroner, gis man ikke pensjonsfradrag i det hele tatt. En viktig ting å merke seg her er at pensjonsfradraget er et skattefradrag. Har en av ektefellene ikke tilstrekkelig inntekt til at det utløser stor nok skatteforpliktelse til at hele skattefradraget kan utnyttes, mens den andre kanskje har for høy inntekt, kan det lønne seg å flytte kapitalinntekter fra den ene ektefellen til den andre.