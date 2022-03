Flyktningar på veg til Norge: – Eit mirakel

Inna Petrenko er designer, noko som kjem tydeleg fram på bileta av huset hennar slik det såg ut i forrige veke. Ho blar gjennom kamerarullen på telefonen mens ho ventar på at bussen skal starte turen her frå Lviv vest i Ukraina til Norge.

– Dette var kjøkkenet, forklarer ho, og viser videoen som viser heimen slik ho ønsker å huske den.

Ho, ektemannen og dei to sønnene budde i Hostomel, ein nordvestleg forstad til hovudstaden Kyiv. Men så bestemte dei russiske styrkene seg for å gjere sitt ytterste for å jevne området med jorda.

– Heldigvis hadde vi ein stor kjellar der vi kunne søke tilflukt, seier Petrenko.

Halve huset forsvann

3. mars møttest Ukraina og Russland til andre forhandlingsrunde. Petrenko-familien håpte på godt nytt. Men i staden blei dei bomba.

– Lyden var som eit jordskjelv, forklarer tobarnsmora. Stemma begynner å skjelve så snart ho tenker tilbake på angrepet.

– Artilleriet hagla. Huset vårt blei øydelagt, halvparten av det berre forsvann. Det var heilt forferdeleg. Borna skalv som aspeløv, og dei har ikkje klart å sove skikkeleg etter det.

Mark (16): – Dødsredd

Ho kikkar bort på gutane sine, Mark (16) og Lukjan (14) . Dei sit på setene bak ho i bussen.

– Det var kjempeskummelt, seier Mark.

REKLAME - NETBOARD-3-A

– I starten skjønte vi ingenting. Så innsåg vi at vi var treft. Alle blei dødsredde, seier 16-åringen, og innrømmer at han også kjenner på ein annan følelse: Sinne.

– Eg er rasande på Russland, og alle som kjøper deira løgner om at dei ikkje bombar sivile, seier han bestemt.

Etter angrepet

Mora tar fram telefonen igjen for å vise korleis kjøkkenet såg ut etter angrepet.

– Sjå. Taket raste ned. Andre delar av huset ligg heilt i grus.

Ho blar vidare. Bilete etter bilete viser dei store skadene.

– Heile nabolaget er øydelagt. Vi var heldige fordi huset ikkje begynte å brenne etter angrepet. To av nabohusa gjorde det og dei brant til grunne.

Ho grøssar med tanken på kva ein brann ville ha gjort med familien sittande i kjellaren.

Så snart dei kunne, kasta dei seg i bilen for å komme seg til Lviv. Turen tok fem dagar, ei reise som normalt tar 7-8 timar. Også undervegs høyrte dei artilleriet kvine over hovuda deira.

Då dei omsider kom til Lviv, ante dei ikkje korleis dei skulle komme seg vidare.

– Heile reisa var forferdeleg. Det var som om grusomhetane og frykten forfulgte oss, fortel ho fortvila. Ho tørkar tårene og tar ei pause.

Redninga

PREGET: Mark er fortsatt preget av bombeangrepet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men så begynner eit smil å bre seg om munnen. For omsider fekk familien ei god nyheit.

– Ei venninne frå Norge ringte, fortel ho ivrig.

For nokre år sidan studerte Petrenko nemleg i Norge, og ho har fortsatt god kontakt med norske vennar. På telefonen fekk ho gladbeskjeden: Norske frivillige organiserer bussturar frå Lviv og heilt til Norge.

– Det var eit mirakel for oss! Det var aldeles nydeleg, seier Petrenko og ler. Ho kikkar igjen bort mot sønnene - no smiler dei også.

Susande gjennom bussrada kjem Espen Hovde. Han er sjåfør og initiativtakar for denne bussen. Med seg på laget har han ei handfull andre norske frivillige, som har tatt fri frå jobb for å bruke 4-6 dagar på tur/retur Oslo/Lviv. Hovde har finansiert turen gjennom Spleis og ein del bidrag frå bedrifter.



– Ein, to, tre, fire…. Hovde tel kor mange seter som er ledige. Det er mange som vil vere med.

– Frivillige einaste redning

– Det er krig i dette landet. Og då må vi gjere noko. Vi må stille opp, seier Hovde.

– Men som du seier så er det krig. Du er ikkje redd for dykkar eigen sikkerheit då?

– Eg har mange kontakter i området her som oppdaterer meg på kva som skjer. Eg hadde ikkje køyrt inn her viss eg ikkje visste at dette gjekk bra. Eg set ikkje crewet mitt i fare for noko som helst, seier han.

Han meinar at frivillige er nøydde til å reise inn for å hente flyktningar.

– Vi gjer dette fordi ingen andre gjer det. Og vi må hjelpe desse menneska no, vi kan ikkje vente. Når du når du går rundt og ser korleis situasjonen er her… Eg har ikkje ord, ord blir fattige.

Utanfor er det kaotiske tilstandar. Togstasjonen ligg like ved, og der passerer mange tusen flyktningar kvar dag. Mange blir sittande fast fordi dei ikkje får plass på eit tog eller ein buss ut av landet.

Tre norske bussar på ein dag

Det er fleire nordmenn i sving i Ukraina.

«Ikkje i drift» står det på klingande nynorsk i frontruta på ein annan buss. Men den er absolutt i drift, også her strøymer flyktningar til.

Og ikkje nok med det, eit stykke bortanfor står endå ein buss som skal til Norge. Initiativtakar Morten Kroslid står ved døra og dirigerer på både ukrainsk og russisk.

– Det er eigentleg eit umetteleg behov for å få evakuert flyktningar, men vi ønsker å sende minst tre bussar kvar dag inn i Polen og så videre til Norge. Eg skulle berre ønske vi kunne gjere meir, seier Kroslid, som er grunder og investor. Enn så lenge finansierer han størstedelen av prosjektet sjølv, men han får også støtte frå andre investorar.

Kroslid fortel at han har mange kollegaer og gode vennar i Ukraina.

– Eg har vore engasjert i Ukraina siden 1994 med bistandsarbeid og seinare politisk, og etter det også med næringsliv, forklarer Kroslid, og legg til at han også var i Ukraina då krigen braut ut.

Opplevde krigen

I staden for å flykte ut av landet, reiste han til Kyiv for å forsøke å hjelpe kollegaene ut. Dei fleste valde å bli i håp om at krigen skulle gå over raskt. No sit fleire av dei fast i beleira byar. Når dei har dekning, ringer dei ofte til Kroslid.

– Dei gråter på telefonen. Fleire har ingen mulighet for å komme seg ut, dei fortel at russerane skyt dei som prøver å flykte.

For kvar dag som går, blir det vanskelegare å få kontakt med dei som sit fast i krigen. I omringa byar manglar innbyggerane strøm og mobildekning, i tillegg til det meste anna.

MANGE BUSSER: Her er to av bussene som fraktet flyktninger fra Lviv i Ukraina til Norge denne dagen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Eg er veldig bekymra, seier Kroslid, mens han prøver å ringe rundt.

– Eg fryktar at enkelte av dei kan vere drept.

Med dette bakteppet, følgjer Kroslid med på debatten heime i Norge, der styremaktene er skeptiske til at frivillige køyrer flyktningar til Norge.

Kritiserer norske styremakter

– Regjeringa ønsker at dette skal gå gjennom etablerte organisasjoner, er ikkje det den beste løysinga?

– Men dei etablerte organisasjonane set ikkje opp nokon bussar ut av Ukraina, så då skjer det ingenting. Vi er heilt avhengige av private initiativ dersom ein skal få redda folk ut av denne krigen, svarer Kroslid kontant.

– Men du planlegg altså å køyre tre bussar om dagen inn til Norge, har du fått noko klarsignal frå norske styremakter?

– Nei, det har eg ikkje, og det er ein stor skuffelse at regjeringa ikkje har gjort meir for å hjelpe til med private initiativ. På grunn av krigen så tenar Norge veldig mykje meir på olje og gass no, og eg oppfordrar regjeringa om å bruke ein stor del av dette overskuddet til å støtte Ukraina i denne krisa.

Også Espen Hovde ristar på hovudet over norske styremakter.

– Meinar Støre at vi berre skal la alle bli igjen her nede? Eg skulle ønske han kom ned hit sjølv og såg kva som faktisk foregår her.

Espen Hovde er utålmodig og mener norske myndigheter er for trege til å hjelpe flyktningene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men Norge kan ikkje ta imot alle. Hadde det ikkje vore betre om dette blei organisert frå sentralt hald?

– Jo, men det er jo ingen som organiserer dette nokon stader enno.

– Forventer du kritikk når du kjem tilbake med buss etter buss med flyktningar?

– Eg har foreløpig ikkje fått noko kritikk, men det kan vel hende at det er ein og annan politikar som ønsker å tuppe meg bak for dette. Men det får berre vere, seier Hovde med eit skuldertrekk.

Takkar sine norske hjelperar

Bussen hans er fylt opp og er klar til å køyre.

Utanfor tar Inna Petrenko farvel med ektemannen, som må bli igjen. Det er tungt, men ho finn trøst i tanken på kva som ventar. For om to dagar er ho i Norge, der vennar står klare til å ta imot ho. Dei har også tilbydd seg å huse heile familien.

– Eg er så takknemmeleg. Dette gir meg sjansen til å bygge opp igjen den mentale helsa til borna, seier Petrenko rørt.

Erfaren: Morten Kroslid har jobbet i Ukraina i 30 år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Norge er vakkert, og det norske folket er så snille. Tusen takk.

Petrenko smiler med blanke auge i det bussen trillar avgarde - vekk frå krigen og i retning Norge.