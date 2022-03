Straffedrama på overtid: Ny Europa-bragd av Glimt

Bodø/Glimt-AZ Alkmaar 2-1

To minutter før full tid gikk Ulrik Saltnes i bakken. Dommeren pekte på straffemerket til store protester fra AZ-spillerne, som mente at taklingen var ren.

Da Ola Solbakken (23) gikk frem for å ta straffen, var et halvt av to overtidsminutter gått.

Trønderen holdt hodet kaldt og fikset en ny, sensasjonell Glimt-seier i Europa.

Viasat-ekspert Pål André Helland mener at straffesparket var av det svært billige slaget.

– Maks uheldig. Det er en helt strålende takling som avverger en hundreprosentssjanse, sier Lillestrøm-spilleren i kanalens studio.

Saltnes, som skaffet straffesparket, sier ham ikke imot.

– Nei, det føltes ikke ut som noen kjempestraffe, svarer han til Viasat.

NY BRAGD: Her omfavner Hugo Vetlesen og de andre Glimt-profilene matchvinner Ola Solbakken. Foto: Mats Torbergsen

– Ekstremt mye å ta tak i

Returoppgjøret i Nederland spilles torsdag 17. mars. Nå lever for alvor håpet om en sensasjonell kvartfinale i Conference League for Bodø/Glimt.

Matchvinneren er misfornøyd med prestasjonen, det gode utgangspunktet til tross.

– Igjen er det ekstremt mye å ta tak i. Det er langt ifra en bra kamp. Jeg vet ikke om jeg skal strekke meg til å si en OK kamp. Det er sinnssyke rom som vi ikke straffer dem for, sier Solbakken til Viasat.



Nydelig angrep

Etter en rufsete start på kampen løsnet det for Glimt like før pause.

Bodøværingene holdt trykket oppe etter en kontringsmulighet.

Alfons Sampsted fikk ballen langs høyre og pisket et innlegg inn i feltet, der Amahl Pellegrino nikket ballen i åpent mål – og sendte Aspmyra til himmels.

EUROPA-JUBEL: Glimt-supporterne er begynt å bli vant til store prestasjoner i Europa. Foto: Mats Torbergsen

– Litt heldige

AZ var fryktelig nær scoring ti minutter tidligere. Spissen Vangelis Pavlidis ble spilt gjennom, men avslutningen dundret i stolpen.

I Glimt-leiren var de ikke helt tilfredse med prestasjonen før pause.

– Det er for mye pasningsfeil fremover, sa målscorer Pellegrino til V4.

– Vi er litt heldige som leder. Men det er en kamp med stort potensial hvis vi tør, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til samme kanal.

Etter timen spilt var de gulkledde svært nær 2-0. Først ble en Runar Espejord-avslutning, mer eller mindre alene med keeper, for svak. På returen fikk en heroisk AZ-forsvarer kastet seg inn foran Pellegrinos avslutning.

Lekker Evjen-flikk

Samtidig som Glimt produserte flere sjanser, kom AZ nærmere scoring. Knapt 20 minutter før full tid satte Zakaria Aboukhlal inn utligningen. Tidligere Glimt-profil Håkon Evjen hadde en lekker hælflikk i forkant av scoringen.

STILNET JUBELEN: AZ var på god vei mot et godt utgangspunkt foran returkampen i Nederland. Foto: Mats Torbergsen

Evjen ble egentlig plassert på benken for AZ. Midtbanespilleren Jordy Clasie måtte imidlertid kaste inn håndkleet under oppvarmingen, og da fikk Evjen starte likevel.

AZ ligger på fjerdeplass i Eredivisie.