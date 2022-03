Fortidens pandemier kan gi svar på gåten om koronapandemiens slutt

Etter to år med pandemi, er behandlingene bedre, og sykehusinnleggelser færre, men hvordan vil pandemien ende? Tidligere pandemier kan ha svaret.

Vi vet veldig mye om koronaviruset etter to år med pandemi. Vi vet hvordan det trolig oppsto, hvordan det har mutert, hvordan det smitter og hva som gjør oss syke, men det gjenstår fremdeles en god del mysterier.

Historisk sett er det gjort mer forskning på starten av pandemier enn slutten på dem. Men ved Oxford universitet i Storbritannia har Erica Charters studert temaet, skriver nyhetsbyrået AP.

– En ting vi har lært er at det er en lang seig prosess uansett hvordan det ender, sier Charters.

Pandemien har bydd på mange overraskelser, og det kan komme flere. Fortsatt sliter mange land med viruset, og i Kina som har forsøkt hardt å slå ned på viruset, har aldri før så mange blitt smittet og dødd av viruset.

– Denne pandemien er ikke over, presiserte Verdens helseorganisasjon (WHO), denne uka. De hadde lenge advart mot pandemier som før eller siden ville ramme menneskeheten, men få lyttet - og så og si ingen var forberedt.

Influensa-pandemier

For verden har vært rammet av alvorlige pandemier før. Før Covid-19 var influensaviruset det mest dødelige smittsomme viruset i verden.

I 1918-1919 døde 50 millioner mennesker av det som kalles «spanskesyken». Dette var et svært smittsomt influensavirus som trolig oppsto i Kansas, USA i begynnelsen av 1918.

Røde Kors demonstrerer hvordan de tar seg av en influensasyk person i Washington under pandemien i 1918. Foto: Library of Congress

I 1957 - 1958 kom et nytt hissig influensavirus og spredte seg til en pandemi.

Skipslege Francis D. Galbraith sjekker en familie for influensasymptomer før de slippes av båten i San Francisco 9. juni 1957 (AP Photo)

Denne gangen kalte man det «asiasyken», og det er anslått at mellom én og fire millioner mennesker døde på verdensbasis.

Danske marineoffiserer som er syke med «asiasyken» i 1957 er stuet sammen i en gymsal i København. (AP Photo)

I 2009 gikk alarmen igjen. WHO fryktet et nytt influensavirus kalt «svineinfluensa», men dødstallene ble aldri spesielt høye.

Viruset startet i Mexico hvor viruset raskt smittet både lokale og turister som tok det med seg hjem til mange land og kontinenter.

Mennesker på t-banen i Mexico City i mai 2009. (AP Photo/Marco Ugarte, file) Foto: Marco Ugarte

Vaksinen som ble hasteutviklet mot svineinfluensa ga mange tunge bivirkninger, og har skyggelagt andre vaksineprogram i ettertid.

Mønsteret for alle disse tre pandemiene er at de svekkes over tid, og folk får en viss immunitet. Virusene blomstrer opp sesongmessig, og varianter kan være mer eller mindre smittsomme.

Hiv og aids

I 1981 begynte det å komme meldinger om mystiske hudblødninger og lungebetennelser hos ellers friske homofile menn i California og New York. Det dukket opp flere og flere tilfeller og man begynte å mistenke en seksuelt smittsom sykdom.

Etter hvert ble Hiv-viruset identifisert, og man fant ut at det svekket menneskers immunsystem ved å ødelegge celler som slår ned på sykdom og infeksjoner. Viruset førte til Aids, og innen 1994 var dette sykdommen som tok livet av flest amerikanere mellom 25 og 44 år.

Det første bildet av Hiv-viruset ble tatt i december 1985. Viruset er her forstørret 350.000 ganger. (AP Photo/Tottori University via Kyodo News)

30 millioner mennesker har dødd av aids siden viruset ble oppdaget, og minst like mange lever med viruset i dag. Det finnes fremdeles ingen kur, men i land hvor man har god tilgang på medisiner, kan symptomene holdes i sjakk, og man kan forhindre smitte.

Zika

I 2015 oppsto et skremmende virusutbrudd i Brasil. Smitten kom via mygg, og infeksjonen kunne gi alvorlige skader på fosteret til gravide kvinner.

To år gamle Matheus ble født med forminsket hjerne på grunn av Zikaviruset i 2016. (Photo AFP) Foto: MAURO PIMENTEL

Barn ble født med uvanlig små hjerner, og viruset spredte seg til flere latinamerikanske land, og til USA hvor 224 tilfeller ble registrert.

I 2016 erklærte WHO Zika-viruset for en internasjonal krise, men i 2017 avtok smitten plutselig. Trolig døde den ut fordi folk utviklet immunitet før det i det hele tatt ble utviklet en vaksine.

Jose er hardt rammet av viruset. Han har liten hjerne og stive lemmer og gråter mye. Bildet er fra 2019. (AP Photo/Felipe Dana) Foto: Felipe Dana

Doktor Denise Jamieson ledet en Zika-gruppe i amerikanske CDC. Hun sier det kan hende Zikaviruset kommer til å ligge i dvale en stund, før det kan dukke opp igjen.

– Det er aldri en plutselig slutt, sier hun til AP.

Tre punkter

Med så høy smittespredning man ser nå, er det god grobunn for nye mutasjoner som vaksiner ikke virker så effektivt imot. WHO er også bekymret for at dyr kan smittes, og potensielt smitte tilbake til mennesker.

WHO er ikke i nærheten av å erklære pandemien for over.

Det er tre punkter som skal til for å definere slutt på en pandemi, ifølge forskeren: Medisinsk, politisk og sosialt

Det betyr at man i tillegg til å få kontroll på viruset, må politikere avslutte tiltak, og folk må mentalt legge pandemien og frykten for å bli smittet bak seg.

Ulike land har håndtert pandemien ulikt, og vært i ulike faser av den til ulik tid. Men i Norge og de fleste vestlige land er det grunn til å tro at den er i ferd med å gå mot slutten på alle de tre punktene til Charters.

Pasienter med koronavirus fyller opp Princess Margaret hospital i Hong Kong 11. mars 2022. (Photo by AFP) Foto: DALE DE LA REY

Høy immunitetsgrad

I Norge er 73 % av hele befolkningen vaksinert med to doser og 53 % av hele befolkningen har fått oppfriskningsdose. Andelen vaksinerte i risikogruppene er svært høy. I tillegg har mange de siste ukene gjennomgått virusinfeksjon. Samlet betyr det at det er høy immunitet i Norges befolkning.

I tillegg har regjeringen avsluttet smittetiltakene, og folk flest har lagt tiden med munnbind, énmetersregel og hjemmekontortiden bak seg.

Men dette er i Norge - I flere land er fremdeles sykehusene sprengt, og mange dør. Den kinesiske byen Changchun varslet fredag at ni millioner innbyggere har blitt beordret til å stenge ned etter oppdagelse av flere koronavirustilfeller.

Mange millioner dødsfall

Seks millioner mennesker har så langt mistet livet i pandemien – som langt fra er over. De reelle dødstallene er mye høyere. The Economist har gjennomført en analyse av overdødelighet. Den anslår at dødsfall knyttet til pandemien ligger på mellom 14 og 23,5 millioner mennesker.

Men dødstallene er bare en del av bildet – de økonomiske og sosiale konsekvensene har også svært enorme, viser en ny rapport fra Unicef og Verdensbanken.