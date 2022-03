Fra bombefrykt til catwalk

PARIS (TV 2): Asti Apukhtina var allerede tynn, men har mistet flere kilo de to siste ukene. Fingertuppene farer over mobilen. Hun er blitt hektet på nyheter om krigen i hjemlandet.

Hun kom til Paris for å jobbe under moteuka.

Asti lever mellom fotoshoots og frykt. I hjemlandet er kjæresten og familien omringet av russere.

– Jeg freaker ut når de ikke svarer meg på to timer. Kanskje huset deres er bombet, sier toppmodellen.

Hun lever av utseendet og utstrålingen sin. Jobben er å framstå vakker og glamorøs. Asti har reist verden rundt som modell i seks år. Til steder hvor oppdragene finnes, enten det er reklame eller motevisninger. Hun har bodd i byer som New York, Milano eller Tokyo.

MAMMA RINGER: Asti blir nervøs når familien ikke tar telefonen raskt. Kanskje huset deres er bombet? Foto: Santiago Vergara S.

Asti kommer inn på brasseriet i Paris i en stor skinnfrakk fra motemerket Diesel. Håret stritter til alle kanter ut av en hastig oppsatt nakke-topp. Ansiktet er usminket. Hun forteller at hun har forsøkt å fikse håret i dag, men måtte gi opp. Tankene og oppmerksomheten er helt andre steder enn ved hårføning.

ENGASJERT: Hun forsøker å krige på sin måte, blant annet ved å svare russere og russer-vennlige i kommentarfeltene i sosiale medier. Foto: Santiago Vergara

– Hunder har begynt å flytte på likene i gatene. Det er mange sivile som er døde. Kan du forestille deg at det allerede har gått to uker? Ingen tar de døde til kjølelagere. De ligger på gatene.

Bare fire dager før krigen startet reiste hun fra kjæresten og familien i Ukraina for å jobbe under moteuka i Paris. Visninger, castinger og møter, var planen.

– Det er tøft. For i moteverden handler alt om hvordan du framstår. Om ansiktet ditt. Når du har det vondt inne i deg, er det umulig å være glad og ekstremt vanskelig å jobbe i moteindustrien.

Hun viser oss en video som kjæresten Sasha har filmet i hjembyen deres Bucha, rundt halvannen times kjøring fra Kyiv. Det er videoen du ser under. Asti og Sasha bor sammen i leiligheten der, når hun ikke er på reise. Ødeleggelsene etter russiske bomber er synlige.

Da krigen startet endret livet seg brått for henne og andre ukrainske modeller i motebransjen.

– Vi skjelver og vi klarer ikke å sove eller tenke på noe annet. Vi sjekker nyheter og kan bare be for våre nærmeste.

24-åringen fra Ukraina har jobbet for de største. For noen måneder siden gikk hun på catwalken for Dolce & Gabbana. Hun har gjort kampanjer for Max Mara og Calvin Klein. Vært blikkfanget på førstesiden av Elle.

Vi går ut på Rue Rivoli. Krysser veien og går inn på plassen ved Louvre-museet for å gjøre TV-intervju og ta bilder av Asti. Det er storslagne omgivelser.

Solen skinner på den karakteristiske glasspyramiden midt på plassen. Asti poserer profesjonelt, og sier det er deilig å snakke med noen. De siste dagene har hun nesten bare vært alene. Sjekket telefonen og snakket med familien.

– Kall det krig

Mens familien sitter i bomberom omringet av russiske soldater, forsøker Asti å fortsette med foto-oppdrag, castinger og moteshow, for å tjene penger til familien.

Hun er enebarn og foreldrene er skilt. Da krigen startet reiste faren fra Tyskland tilbake til Ukraina.

– Du er faktisk den eneste i familien som kan jobbe nå?

– Ja, og det er forferdelig å være hjemmefra.

Stemmen brister og øynene fylles med tårer.

– For meg er familien det viktigste. Jeg forsøker å tenke at jeg ikke er borte fra dem. Sjelen min er med dem.

Hun gjemmer øynene bak hendene sine og må ta en pause, før hun fortsetter å snakke.

VONDT INNE I SEG: Asti sier det er vanskelig å gjøre jobben, når hun har det så vondt. Alt synes på ansiktet hennes. I moteverden handler det meste om utseendet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Asti vil ikke at noen kaller det som skjer i Ukraina for en krise eller en konflikt.

– I Europa er det kanskje en krise. For det vil være vanskelig for alle. Men hos oss er det krig. Med rakettene , med de døde kroppene... Det er en katastrofe.

Astis familie bor i byen Marhanets, et par timer fra Europas største atomkraftverk. Atomkraftverket Zaporizhzhia ble angrepet og satt i brann for noen dager siden. Onkelen hennes jobber på kraftverket.

–Uhyrene bomber atomkraftverk. Tenk, etter Tsjernobyl, sier hun og himler med øynene.

UHYRER:Hun har nesten ikke ord for hvor utrolig det er at Europas største atomkraftverk ble angrepet og satt i brann under krigen. Hun kaller russerne for uhyrer. Foto: Santiago Vergara S.

Dagen etter møtes vi på Cafè Charbon noen minutters kjøring fra Bastilleplassen. Kafe-bordene er i solid treverk. Fra taket henger lave fargerike lamper med frynsete tøyskjermer. De sender varmt lys ut i lokalet.

Store speil gjør lokalet større. Et interiør som gjør seg på Instagram. Det er en kontrast å sitte i de koselige omgivelsene og snakke om krigen i Ukraina.

Foto: Santiago Vergara S. Sammen med Asti treffer vi Diana Rudychenko (35), en vakker ukrainsk kvinne med smilerynker rundt øynene. Foto: Santiago Vergara S. De to kjenner ikke hverandre fra før av.

Diana startet også som modell i Paris. Hun er utdannet skuespiller, men fant ut at hun trivdes best bak kameraet. Nå er hun artist og filmregissør, fortsatt med mange oppdrag i motebransjen.

– Du må ha mange venner fra Russland, modeller, spør Diana.

– Jeg følger dem ikke lenger på sosiale medier, svarer Asti med en liten latter.

– Hva sier de om det som skjer?

– Noen av dem støtter Ukraina. De gir penger og de har også hatt problemer med bankene på grunn av sanksjoner.

Det første Diana gjør hver morgen er å ta kontakt med moren og faren sin i hjembyen Soumy . Hun er livredd for hva som kan skjedd med dem i løpet av natten. Det er bare fem uker siden hun var på besøk.

FELLES SKJEBNE: Asti Apukhtina og Diana Rudychenko har begge familiene sine i Ukraina. Telefonen er livslinjen til familiene. Foto: Santiago Vergara S.

– Er dere fortsatt i live, er spørsmålet mitt. Og hvis de ikke svarer med en gang så er det fullstendig panikk.

Hun har to barn og er gift med en franskmann. Da hun så bildene fra hjembyen Soumy etter et bombeangrep måtte hun gjøre noe.

Foto: Santiago Vergara S. – Jeg så alle barna ... døde. Jeg tok gitaren min og lagde en sang og en video.



Både Asti og Diana har vanskeligheter med å bli godt nok informert om det som skjer. Det florerer med falske nyheter.

For kort tid siden ble det organisert en grønn korridor, en evakueringskorridor ut av Dianas hjemby, Soumy.

– Det var så mange meldinger om at «Herregud, russerne bomber oss . Det er en felle. Russerne kommer til å drepe oss». Alle delte disse beskjedene og sa at folk ikke måtte flykte. Derfor var det var mange mennesker som dro tilbake til Soumy. Men det viste seg at det var «fake news».

Foreløpig kriger Asti bare i kommentarfeltene. Hun trodde aldri hun skulle bli en person som var aggressiv ved tastaturet, men nå tar hun til motmæle mot russere og russisk-vennlige.

Både Asti og Diana roser de ukrainske soldatene, men er litt uenige om de selv ville tatt til våpen hvis de var hjemme i Ukraina.

– Hvis folk vil drepe min familie, så jeg vil drepe dem først, hvis jeg får muligheten til det, sier Asti.

VÅPEN: Asti er ikke i tvil om at hun ville kjempet hvis hun var hjemme i Ukraina. Hun vil forsvare sine, hvis noen vil ta livet av dem. Foto: Santiago Vergara S.

Hun innrømmer at hun gråter hver dag, men bare når folk ikke ser det. Hun forsøker å ikke gråte når hun snakker med familien. Heller overføre gode tanker til dem.

– Jeg er glad jeg er på et trygt sted. Jeg forsøker å gi dem gode nyheter. Litt humor. For ukrainere er fantastiske mennesker. De lager fortsatt sanger og forteller vitser, for å holde moralen oppe.

Derfor tar vi noen hoppe-bilder foran den kjente Louvre-pyramiden. Bilder som ikke er så alvorlige, som kan sendes til familien.

Diana spør seg hver dag om hvordan hun kan hjelpe.

– Våre hjerter er der. Jeg er fysisk her i Paris, men sjelen min er …

Stemmen brister. Øynene blir våte før Diana fortsetter med et lite smil hun tvinger fram.