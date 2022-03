Hovland slo i vannet på siste hull: – Trist avslutning

Den første runden av Players Championship ble preget av lyn, torden og regn. Etter værpausen viste Viktor Hovland glimt av klasse, men en dobbelbogey og en tur i vannet ødela for det store resultatet.

Nattens regn og ustabile værfronter sørget for at starten ble utsatt for alle spillerne med en time.

Da spillet omsider startet, viste Viktor Hovland fram solid golfspill.

Han startet med par på både hull ti og elleve. På hull tolv kom turneringens første birdie for Oslo-gutten.

Les hvordan det utartet seg: TV 2 fulgte runden slag for slag.

På de fire neste hullene noterte Hovland seg for solide par, med flere gode muligheter for å få tallet på scorekortet enda lavere. Etter et middels utslag på det kjente 17-hullet, lød hornet på TCP Sawgrass, grunnet heftig regnvær.

ISLAND GREEN: Viktor Hovland i heftig regnvær på hull 17. Foto: Mike Ehrmann

Kjip avslutning

Fire timer og et kvarter senere var spillet omsider i gang igjen. Og 24-åringen virket lite affisert av den lange pausen. Hovland klemte til med birdie på hull 18 – sett på som banens vanskeligste hull.

I motsetning til spillpartnerne, verdensener Jon Rahm og verdensfirer Patrick Cantlay, traff Hovland fairway gang på gang og ga seg selv birdiemuligheter på rekke og rad.

Birdie på hull fire og fem brakte Hovland helt oppe blant de beste. Men på hull seks fikk Hovland store problemer. Flere dårlige slag endte til slutt opp med en dobbelbogey.

Ille skulle det også bli senere: På dagens siste hull drivet Hovland i vannet, og måtte nøye seg med bogey på hullet.

– En trist avslutning for Hovland, konkluderte Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Store utsettelser

Det betyr at Hovland befinner seg en under par etter en lang dag ute i felt. Han kom inn på en foreløpig delt 33. plass.

Engelske Tommy Fleetwood leder foreløpig turneringen fem slag bedre enn Hovland.

NB! Ikke alle har spilt ferdig sin åpningsrunde i skrivende stund. Grunnet uværet har det vært store utsettelser.