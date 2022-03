– Jeg vet ikke om jeg er bekymret, men vi er klar over det. Det endres nesten hver dag. Vi kan ikke gjøre så mye med det, sier Thomas Tuchel på spørsmål fra BBC om han er bekymret for situasjonen – bare en time før ligamøtet med Norwich.

Se Norwich-Chelsea torsdag kl. 20.30 på TV 2 Play.

Ryktene om stjernemanagerens fremtid i klubben har allerede begynt å svirre. Sky Sports-ekspert Jamie Carragher har blant annet uttalt at Manchester United burde prøve å hente ham.

Ifølge The Telegraph skal seks klubber ha vist interesse for ham selv før Roman Abramovitsj ble ilagt sanksjonene.

– Jeg er fortsatt glad for å være her. Jeg er fortsatt fornøyd med å være manager for et veldig sterkt fotballag, sier Chelsea-manageren uoppfordret.

– Vi vet at det er mye støy, men vi tillater oss å prøve å fokusere på fotball. Det er en ganske stor endring fra i går til i dag, men vi kan ikke påvirke det. I øyeblikket virker det som at businessen fotballmessig mer eller mindre er beskyttet. Men vi får se. Det kan endre seg i morgen, minner tyskeren om.

Spår dyster fremtid

Chelsea har hatt eventyrlig suksess siden Abramovitsj kjøpte opp klubben.

– De gode tidene er forbi. Jeg er rimelig trygg på at den suksessen de har hatt siden Abramovitsj kom inn, er forbi, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Russeren sprøytet umiddelbart inn store midler i klubben. Med store stjerner på banen og José Mourinho langs sidelinjen ble Chelsea umiddelbart et mesterlag.

– Hvilken eier finner du som er villig til å pløye penger inn slik han har gjort? Det er sjanseløst. Hvis det kommer amerikanere inn, skal de tjene penger på det. Abramovitsj har ikke hatt det for øye i det hele tatt, påpeker Thorstvedt.

– Det er noe helt nytt som nå treffer Chelsea, fortsetter han.

SANKSJONER: Roman Abramovitsj har lagt Chelsea ut for salg, men har nå støtt på en hindring fra britiske myndigheter. Foto: Martin Meissner

Suspendert av sponsor

Mot Norwich spørs det om de kommer til å spille med hovedsponsorens logo på fremsiden av drakten.

Mobilselskapet Three har bestemt seg for å suspendere avtalen med klubben inntil videre. Det innebærer at logoen skal fjernes fra draktene.

– Jeg må innrømme at det ikke har vært en normal dag å forberede seg til kamp på. Men vi kan ikke kontrollere denne saken, så vårt fokus er på kampen, sier César Azpilicueta til BBC.

FORSVINNER: Bare noen timer før møtet med Norwich bestemte hovedsponsoren Three seg for å fjerne logoen fra draktene midlertidig. Foto: Andrew Yates

Tidligere torsdag påla britiske myndigheter et knippe russiske oligarker omfattende sanksjoner.

De aktuelle forretningsmennene får innskrenket sitt økonomiske handlingsrom i Storbritannia som følge av krigshandlingene i Ukraina, og Chelsea-eier Roman Abramovitsj er blant dem som har fått fryst sine verdier.

Det innebærer også et eierskapet hans i London-klubben er fryst. Tidligere torsdag måtte Chelsea blant annet stenge supporterbutikken.

Abramovitsj trenger spesifikk lisens

Torsdagens sanksjoner ble oppfattet som at Abramovitsjs planlagte salg av Chelsea måtte settes på vent.

Slik blir det nødvendigvis ikke. En talsmann for statsminister Boris Johnson opplyste torsdag ettermiddag at de kan komme til å tillate at klubben selges.

– Vi har nå samtaler med Chelsea Football Club, og de vil fortsette. Vilkårene for en spesifikk lisens som gir tillatelse til at salget kan fortsette, vil være en del av disse diskusjonene, sa talspersonen.

– Det viktige er at salget ikke under noen omstendighet skal tillate Roman Abramovitsj å tjene eller få med seg penger, het det videre i uttalelsen.