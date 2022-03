Professor: Dette er Putin og Russlands undergang

For første gang siden krigen brøt ut 24. februar, var det duket for samtaler på toppnivå mellom Russland og Ukraina.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia torsdag formiddag i kystbyen Antalya i Tyrkia.

Mens Ukraina hadde lave forventninger til møtet, fremstod Russland for første gang mer positive.

MØTET: Her pågår toppmøtet mellom de to utenriksministerne Foto: Bare Cem Ozdel / Anadolu Agency

– Det er den fiaskoen det måtte bli. Det man kunne tenkt seg som det beste resultatet er at de hadde blitt enige om humanitære korridorer eller noe slikt. Nå hører vi at den russiske utenriksministeren angivelig ikke hadde fullmakter til å inngå noe slikt.

Det sier professor Sven Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier og Forsvarets Høgskole.

– Når det gjelder de store spørsmålene, altså å forhandle om frihet, vil de aldri føre frem. For det er simpelthen ingenting å forhandle om.

– Vil aldri forhandle seg til undergang

Holtsmark forteller at russerne sier at de overhodet ikke har angrepet Ukraina.

– Det viser at vi er i et retorisk rom, og vi er i et virkelighetsrom hvor det selvfølgelig ikke er noe å forhandle om.

Russland har også vært klare på hva de vil oppnå. Det er å oppnå full fysisk kontroll over Ukraina og deretter avmilitarisere landet.

Holtsmark: – Det er den fiaskoen det måtte bli

– Det er ikke noe ukrainerne kan forhandle om. De kan kanskje tvinges til det, selv om det blir veldig vanskelig. Men de vil aldri forhandle seg til sin egen undergang.

– Betyr det at samtalene er meningsløse?

– De er spill for galleriet fra begge sider. Bortsett fra at ukrainerne selvfølgelig håper å få til humanitære avtaler. Russland kjenner vi fra tidligere kriger at de ikke bryr seg om humanitære forhold som sådan.

Holtsmark sier at i den grad russerne går med på humanitære korridorer har det en annen hensikt, kanskje av ren en militær art.

– Men dette vil være det eneste mulige resultatet av samtaler, nemlig små humanitære løsninger på bakken.

– Russlands undergang

Mange frykter nå retorikken til Putin etter gjentatte trusler mot Vesten, samt advarselen om at Russlands atomvåpen er satt i kampberedskap.

– Det aller viktigste å huske på når vi snakker om russisk retorikk. Den har ett eneste formål, og det er å skape frykt. Vesten må passe på at vi ikke blir ufrivillige redskaper i denne strategien, sier Holtsmark.

Sven Holtsmark, professor, institutt for forsvarsstudier og Forsvarets Høgskole, sier man må legge til grunn at Putin ikke har intensjon om å bruke atomvåpen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han påpeker at man ikke umiddelbart må bite på kroken, og i alle fall ikke eskalere Putins ordbruk.

– Vi må legge til grunn at Putin har ingen intensjon om å være den første til å bruke atomvåpen. Han vet at det er hans fysiske undergang, og Russlands undergang. Dette er trusselspråk, og trusler må vi aldri gi etter for.