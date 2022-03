Se Leeds-Aston Villa på TV 2 Sport Premium og Play torsdag fra klokken 20.00!

Flomlys og et øredøvende kok kan forventes når Leeds tar imot Aston Villa til Premier League-duell på Elland Road torsdag kveld.

Kampen mot Villa kommer etter en uke der Leeds-supportere har kjent på mye følelser, forteller Anders Palm, leder for Leeds’ norske supporterklubb.

Oppgjøret blir nemlig det første på Elland Road uten Marcelo Bielsa som manager siden august 2018. Med kun to poeng ned til nedrykksstreken, fikk argentinerens sparken forrige uke.

— Det er tungt. Det har vært en uke med kjærlighetssorg, rett og slett. Bielsa var helt spesiell for oss supportere. Han gjorde Leeds til noe unikt, nå er vi liksom ikke det lenger uten han, sier Palm til TV 2, før kursen gikk videre fra Manchester Airport til Leeds.

— Med nedrykksspøkelset hengende over dere, var det rett avgjørelse av Leeds å sparke Bielsa?

— Ja, jo… På en måte så skjønner jeg jo det om man see på resultatet. Men fotball er enn resultater. Mange Leeds-supportere hadde heller blitt med Bielsa ned i Championship fremfor å miste ham på denne måten her. Følelser blir ofte sterkere enn fornuften. Fornuften sier at vi ikke har fått til så mye denne sesongen og at vi trenger en endring.

Marsch fyrte løs mot journalister

Den endringen har de fått i amerikanske Jesse Marsch. Leeds tapte mot Leicester i amerikanerens debut.

Nå venter Marschs første møte med hjemmepublikumet på Elland Road.

— Nå fikk vi jo sett litt sist. Jeg forventer at han tar tak i det defensive. Det er der vi har slitt denne sesongen. Noen ganger har mann-mann-markeringen vår vært hasardiøs. Jeg forventer at han fokuserer på det defensive. Så må vi bare sette sjansene, poengterer Leeds-supporteren.

Én av snakkisene etter debutkampen mot Leicester var at Marsch samlet spillerne i sirkel på banen etter kampen. Samlingen var det flere som reagerte på i engelsk presse.

— Alt snakket om den lille samlingen på banen, synes jeg er helt latterlig. Kanskje folk ikke ser det så mye i England, men jeg har gjort det mye andre steder, sa Marsch på pressekonferansen før Villa-kampen.

Palm har så langt fått godt inntrykk av Marsch og måten han er på.

— Om han hadde lyst å samle spillerne for å snakke om kampen, så er det helt greit for meg. Det tenker jeg ikke på, sier supporteren.

GLEDER SEG: Leeds-supporter Anders Palm er klar for tiden etter Bielsa. Foto: Lars Magnus Igland Røys

— Må stoppe Coutinho

Det var en spent gjeng med norske Leeds-supportere som satt seg på på torsdagens fly fra Gardermoen.

De gleder seg til å se favorittlaget i aksjon mot Steven Gerrards lag.

— Det er en viktig kamp! Jeg var på bortekampen mot Villa sist, og det var jo en berg-og-dal-bane. Vi slapp inn noen dumme mål, men kom tilbake, sier Palm, og påpeker:

— Det blir viktig å stoppe Coutinho. Han er en klassespiller som har løftet Villa. Hvis vi får med oss ett poeng, så er det greit.