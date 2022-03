Frida Karlsson hyller Therese Johaug før den siste duellen. Og hun har kanskje et snev av kjærlighetssorg.

– Jeg har ikke feiret i det hele tatt, sier den svenske yndlingen til TV 2.

Karlsson hevder tvert imot at hun er lei seg for at hennes argeste rival nå legger opp.

– Jeg føler meg litt ... hva skal jeg si? Hun slår opp med meg. «This is a break up!».

– Jeg har jaget henne så lenge. Det har vært henne man vil slå. Og det viste seg i begynnelsen av sesongen at jeg kunne hamle opp med henne, og så falt det litt for meg. Det har ikke gått som jeg har villet, erkjenner Karlsson.

SUPERDUELLEN: Som 19-åring utfordret Frida Karlsson Therese Johaug på tikilometeren under VM i Seefeld. Siden har hun jaktet rivalen, som oftest uten hell. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Hyller Johaug

22-åringen åpnet sesongen med et brak. Hun slo sin tolv år eldre erkerival med nesten 14 sekunder på tikilometeren i Ruka.

På Lillehammer snek hun seg foran igjen.

Men da det gjaldt som mest, under OL i Beijing, var Karlsson ute av form og sjanseløs mot skistjernen fra Dalsbygda.

– Hun er målestokken man har. Jeg vil vise at jeg kan komme opp på det nivået igjen. Og så legger hun opp ...

– Men jeg forstår henne. Hun har vært best i så mange år. Hun hadde ingen OL-gull, og nå har hun tre. Hva mer skal hun gjøre? Hun kan ikke vinne med fem minutter, liksom, mener Karlsson.

– Har hun vært en inspirasjon, eller er man også blitt forbannet over hvor fort hun går?

– Iblant er det spill mot ett mål. Da blir man ikke forbannet. Da er det mer «grattis». Det er som om det er åpent mål eller bare én spiller på banen. Hun er en stor og heftig skiløper som alltid presterer.

En siste mulighet

Lørdag skal milen gås på hjemmebane i Falun. Forventningene er dempede, men samtidig stigende.

I Lahti var hun halvannet minutt bak erkerivalen.

Nå får hun en siste kjangs mot Johaug.

– Tar du den?

– Det er et bra spørsmål, svarer Karlsson lattermildt.

– Jeg har lyst. Det er det eneste jeg vil. Men iblant vil ikke kroppen like mye som hodet. Det føles bedre i kroppen. Jeg føler meg mer som meg selv nå, men jeg har ikke veldig store forventninger.