Ole Morten Iversen gir seg som trener for kvinnelandslaget i langrenn etter sesongen

Ole Morten Iversen (63) blir ikke med videre som landslagstrener for de norske langrennskvinnene etter sesongen.

Det bekrefter han overfor Adresseavisen.

Iversen sier at han tok valget før jul, etter skisesongen var i gang. Nylig ble ledere og utøvere orientert om valget hans, skriver avisen.

– Det er flere årsaker til at jeg mener det er riktig å gi seg nå. Det ene er at jeg føler jentene trenger nye impulser og en annen type trener, sier han til avisen.

Under OL i Beijing var tilstanden i norsk kvinnelangrenn under lupen.

Ekspertene gikk høylytt ut med bekymringer for resultatene bak Therese Johaug. I tillegg fikk langrennsledelsen hard medfart for kommunikasjonen både under og før lekene.

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad mente at Iversen, blant andre, hadde opptrådd arrogant i media.

TV 2S LANGRENNSEKSPERT: Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Iversen sier til Adresseavisen at han er overrasket over hvor mye negativt det har vært i media, men at kjøret ikke biter på ham.

– Jeg står rakrygget i det og har ikke dårlig samvittighet for noe. Jeg er den første til å erkjenne at vi har hatt litt dårlige resultater og ettervekst på kvinnesiden. Men jeg får noen ganger en følelse av at det er bare min skyld, og det syns jeg er urimelig, sier Iversen til Adresseavisen.

Skinstad mener at det er et fornuftig tidspunkt for Iversen å gi seg på, fordi han etterlyser nye impulser både av dem på og utenfor landslaget.

– Norsk langrenn og kvinnelangrenn spesielt står overfor et generasjonsskifte der etablerte superstjerner gir seg én etter én, og da er man avhengig av å gjøre endringer og tenke langsiktig inn mot VM på hjemmebane og neste OL i 2025 og 2026. Her vil en eller flere nye trenere passe godt inn i fremtidsplanene til Skiforbundet, kommenterer Skinstad.

– Jeg håper og tror at Ole Mortens gamle arbeidsplass i Meråker fortsatt har døra åpen når han takker for seg i Skiforbundet, da jeg mener han fortsatt har mye å bidra med i norsk langrenn – i en annen rolle enn den han har hatt de siste årene, fortsetter TV 2s langrennsekspert.

