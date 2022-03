Staten håver inn penger: – Alle nordmenn kunne «navet» hele året

Mange er frustrerte over økende priser på strøm, bensin og diesel, og mener staten må senke avgiftene.

TV 2 har bedt investeringsdirektør Robert Næss i Nordea om å regne ut hvor mye staten tjener på økte inntekter som følge av dyrere drivstoff, strøm, olje og gass, og det er ingen tvil om at staten håver inn på dagens situasjon.

Næss konkluderer med at staten går flere milliarder kroner i pluss – hver eneste dag.

Bensin og diesel

Først har Næss sett på situasjonen for bensin og diesel. Han har lagt til grunn at det selges 3,8 milliarder liter bensin og diesel på et år i Norge, utenom diesel som ikke er avgiftspliktig.

– Veiavgift og CO2-avgift er fast, men momsen stiger når oljeprisen går opp. Jeg legger til grunn at drivstoff nå koster syv kroner mer per liter før moms. Det vil gi økte momsinntekter for staten på drivstoff på 6,7 milliarder kroner i året, sier Næss.

Det tilsvarer rundt 550 millioner kroner i økte inntekter per måned.

Slik er pumpeprisen bygd opp:

. Bensin Diesel Pumpepris 24,5 24,5 Moms 4,9 4,9 Vei- og CO2-avgift 6,7 5,6 Sum avgifter 11,6 10,5 Pris uten avgifter 12,9 14

– Dersom vi ser på avgiftene totalt sett, vil en pumpepris på 24,50 kroner på bensin og diesel gi avgifter på 11,63 kroner for bensin og 10,47 kroner for diesel. Med de prisene blir avgiftene på 42 milliarder kroner på årsbasis, eller 3,5 milliarder kroner per måned. Det betyr at nesten halve pumpeprisen er avgifter, sier Næss.

Strøm

Energiprisene i Europa har steget kraftig siden Russland angrep Ukraina. Sør-Norge er tett forbundet med kraftmarkedet i Europa, og som en følge har også strømprisene i Norge gått til værs.

Den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge fredag 11. mars 2022 er 1,90 kroner per kWh, viser tall fra Nord Pool. Til sammenligning var snittprisen i Sør-Norge 11. mars 2021 på 35 øre per kWh.

– I desember og januar var verdien av strømmen i Sør-Norge 10 milliarder kroner høyere per måned enn i Nord-Norge. Så langt i mars har den vært enda høyere. Da snakker vi om 18 milliarder kroner mer per måned, sier Næss.

Torsdag ble det kjent at regjeringen forlenger den eksisterende strømstøtteordningen til og med mars 2023.

– Regjeringen har budsjettert med 2,2 milliarder kroner i måneden til strømstøtte. Det blir nok høyere i mars, kanskje rundt tre milliarder, men det er likevel ganske mye mer som kommer inn, sier Næss.

TILTAK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea skjønner at folk etterlyser tiltak. Foto: Erik Teige / TV 2

Olje og gass

Krigen i Ukraina har skapt skyhøye priser på olje og gass, noe Norge tjener veldig godt på.

– Dagens oljepris er nå det dobbelte av forutsetningen i statsbudsjettet. Det vil si at inntekten øker med rundt 30 milliarder kroner per måned, sier Næss.

Russland er en stor eksportør av gass, og som følge av sanksjoner og usikkerhet har gassprisen gått til værs.

– Her er det virkelig store tall. I de siste månedene har staten tjent 60 milliarder kroner mer per måned enn i fjor på gassalg. Dette er regnet som økt verdi av norsk eksport av gass, sier Næss, og fortsetter:

– Det meste tilfaller staten i form av direkte eierskap og skatter. Men, i dag er prisen dobbelt så høy. Det vil si merinntekter på 120 milliarder kroner per måned.

– Alle kunne «navet» hele året

Næss har summert opp hva de økte inntektene fra dyrere drivstoff, strøm, olje og gass utgjør for staten til sammen. Med prisnivået vi hadde i januar og februar, tjente staten 90 milliarder kroner mer i måneden enn i 2021.

– Med prisene vi har nå, snakker vi om 168 milliarder kroner mer per måned, sier Næss.

Vi snakker altså fortsatt om hvor mye statens inntekter har økt i forhold til fjoråret, og ikke hva staten tjener totalt.

– 168 milliarder kroner i økte inntekter hver måned tilsvarer mer enn fem milliarder kroner hver dag. Eller så mye som 57.000 kroner i måneden per arbeidstaker. Det betyr at hele Norge kunne ha «navet» i år, og likevel hadde samfunnet tjent like mye penger som i 2021, sier Næss.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var nordmenns gjennomsnittlige månedslønn på 50.790 kroner i 2021.

For de som syntes det hørtes deilig ut å ta et år fri på statens regning, peker Næss på at dette ville blitt vanskelig i praksis.

– Vi må ha noen som lager mat og noen som står i butikken. Bedriftene må utvikle seg videre. Kort fortalt trenger vi at folk jobber, sier Næss.

Han forstår at folk etterlyser tiltak når prisene stiger så mye som nå.

– Som nasjon tjener vi mer på økte priser enn vi får i utgifter. Netto skulle dette vært jubel for befolkningen, men folk flest merker bare det negative på lommeboken. Sånn sett skjønner jeg at mange reagerer.

Støre vil holde igjen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det stemmer at staten drar inn ekstra inntekter på høye priser. Han mener likevel at regnestykket påvirkes av flere faktorer.

– Pensjonsfondet er investert rundt om på mange ulike børser i verden. De har gått ned. Så det har gått mer ned der enn det har gått opp på andre områder.

IKKE FOR MYE: Støre mener det er viktig at regjeringen ikke tar i for hardt i møte med høye priser. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Støtteordninger til nordmenn mener Støre regjeringen også må være forsiktige med.

– Dersom vi skulle tråkket veldig på gassen og tenke at nå putter vi masse penger inn i økonomien vår, da går renta opp og da går kronekursen opp.

– Vil det si at du vil være forholdsvis restriktiv når det kommer til støtte utover strøm?

– Ja. For å si det litt kjedelig må vi holde litt igjen. Om du får ekstra penger i din privatøkonomi og du bruker mye av dem, så får ikke det betydning for landet. Hvis Norge bruker penger på feil måte, så kan det få betydning for økonomien din.

Mandag gikk startskuddet for regjeringens budsjettkonferanse. Da startet planleggingen av budsjettet for 2023. Støre sier de vil se på skatte- og avgiftsnivå, men vil ikke komme med noen løfter.

– Vi kommer til å se på både skatter og avgifter. Så skal jeg ikke trekke noen konklusjon på det. Nå møtes vi for å gå gjennom helheten.