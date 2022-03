Brudd for «Farmen»-Tonje og Simon

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tonje Frigstad skriver på Instagram at hun og Simon Tronstad har slått opp.

Tonje la ut innlegg på Instagram der hun forklarer at hun og Simon Tronstad nå har gått fra hverandre.

Paret møttes på «Farmen» ifjor og annonserte at de ble et par i desember. De har siden vært med sammen i flere God kveld Norge-innslag, deriblant på valentinsdagen.

Frigstad skriver under innlegget sitt på Instagram at det ikke har skjedd noe vondt mellom dem.

– Av og til så funker ikke ting helt som man skulle ønske, skriver den tidligere «Farmen»-deltakeren og programledervikaren i God kveld Norge.

– Jeg synes Simon er en fantastisk person og jeg er utrolig takknemlig for alt vi har fått oppleve sammen, legger Frigstad til.

Hun avslutter innlegget med at de to kommer til å fortsette å holde kontakten og det er god stemning mellom dem.

Tronstad har også lagt ut et innlegg der han kommenterer på bruddet. Han skriver at han fortsatt er glad i Frigstad og at de er gode venner.

– Hun har så mange unike kvaliteter som jeg fortsatt verdsetter. Akkurat nå var dette valget det mest riktige for oss to, forklarer han.

