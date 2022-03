Elon Musk har fått et nytt barn i all hemmelighet

I et intervju med Vanity Fair avslørte Claire Elise Boucher at hun og Elon Musk har fått enda et barn sammen, i all hemmelighet.

Musk og Boucher har blitt foreldre til ei lita jente.

Avslører navnet på datteren

Fra før av har de en sønn, som de har gitt det spesielle navnet X Æ A-12, som skapte mye oppmerksomhet da navnet ble kjent.

Også datteren deres har fått et litt spesielt navn, og Boucher avslører at hun har fått navnet Exa Dark Sideræl, men at de bare kaller henne for «Y».

Datteren kom til verden i desember i fjor med hjelp av surrogat, noen måneder etter at hun og teknologimogulen slo opp etter tre år sammen.

Nå har paret funnet tilbake til hverandre.

– Jeg vil nok referere til ham som kjæresten min, men vi er veldig flytende. Vi bor i separate hus. Vi er bestevenner. Vi ser hverandre hele tiden. Vi har bare våre egne ting på gang, og jeg forventer ikke at andre mennesker skal forstå det, forteller hun i intervjuet.

Hun avslører også at paret ønsker å få flere barn sammen, og at de alltid har hatt lyst på minst tre eller fire barn.

Elon Musk har tidligere vært gift med forfatteren Justine Wilson, som han har fem sønner sammen med, tvillingene Griffin og Xavier (18) og trillingene Damian, Saxon og Kai (16).

Saken oppdateres.