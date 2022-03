Norske flyselskaper gikk glipp av billigavtale – nå kan billettene bli dyrere

– De siste ti dagene har flydrivstoffprisen økt med over 30 prosent, og det er helt unormalt. For flyselskapene er det skikkelig motvind, sier Hans Jørgen Elnæs, analytiker i WinAir.

For etter at Russland invaderte Ukraina har oljeprisen steget kraftig, og nådde over 135 dollar fatet på mandag. Det får store konsekvenser også for utgiftene flyselskapene har til drivstoff, noe de sannsynligvis må hente inn igjen fra kundene:

– Vi må nok regne fire til seks uker før det skjer noe i markedet, i form av at billettprisene økes, sier Elnæs.

– Følger nøye med

Administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid, sier til TV 2 at de ikke har bestemt seg for hva de vil gjøre:

Tonje Wikstrøm Frislid er adm. direktør i Flyr. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi i luftfart er vant til store svingninger og et marked som er i endring, så vi er nødt til å se det an. Foreløpig følger vi situasjonen nøye, sier hun.

Det gjør også Norwegian:

– Billettpriser styres alltid av tilbud og etterspørsel, og det er selvsagt en utfordring for alle flyselskaper at drivstoffprisene har økt. Vi har ikke besluttet noe drivstofftillegg nå, sier Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, til TV 2.

Heller ikke SAS har bestemt seg for hva dette kan bety for billettprisene:

– Drivstofftillegg er en løsning bransjen har benyttet tidligere, for eksempel under Irak-krigen, men SAS har ikke tatt noen avgjørelse om det per nå, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Hvor mye opp?

Flyselskapene kan også hente inn igjen økte drivstoffkostnader ved å kansellere ruter eller avganger som ikke er lønnsomme nok. De kan i tillegg prøve å kutte andre kostnader.

Flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs. Foto: Aage Aune / TV 2

Hans Jørgen Elnæs tror likevel at kundene vil måtte ta noe av regningen:

– Hvor mye kan kundene vente at prisene går opp?

– En tommelfingerregel er at hvis drivstoffprisen går opp med 10 prosent, så må billettprisene økes med tre prosent. Men her spiller konkurransen i markedet også inn, så det er litt tidlig å si. Men jeg er sikker på at man må regne med at det kommer til å koste mer å reise med fly fremover og mot sommeren, enn det gjorde i fjor, sier Elnæs.

Konkurranse

Enkelte flyselskaper i det internasjonale markedet, som Ryanair og KLM, sikret seg i fjor med avtaler om billigere drivstoff, som de nå kan benytte seg av. Disse selskapene behøver derfor ikke heve billettprisene ut til kundene som følge av oljeprishoppet.

Verken SAS, Norwegian eller Flyr har gjort slike såkalte hedging-avtaler, og må derfor betale markedspris for flydrivstoff. Men disse selskapene vil sannsynligvis ikke heve billettprisene så kraftig at de mister konkurransekraft med eksempelvis Ryanair og KLM, mener Elnæs.

– Dessuten er det sterk konkurranse også mellom Norwegian, SAS og Flyr. Hvem blir først ut til å heve prisene? Det blir spennende å følge med på, sier han.

Dropper sommerferien?

Flyselskapene har hatt svært tøffe tider gjennom pandemien, og skulle nå endelig få tilbake passasjerene for fullt etter at koronarestriksjonene er blitt lettet på. Reiseselskaper og flyselskaper har gjennom vinteren opplevd stor pågang, og typiske sydendestinasjoner er nesten utsolgt for påsken.

Men krigen i Ukraina har gitt mer usikkerhet, og Finn Reise melder om fall i bestillinger til øst-europeiske land.

Det er også usikkerhet om reiseboomen vil vare, da mange familier merker økte levekostnader ved rekordhøy strømpris, dyrere bensin og økte matpriser.

Hans Jørgen Elnæs tror at nordmenn likevel vil prioritere reiser, særlig for sommerferien:

– Det er litt skummelt det som skjer nå, når vi ser at det er en voldsom økning i strømprisene, bensinprisene går i taket, og nå kommer matvareprisene etter. Men jeg tror det ligger et stort underliggende reisebehov, og folk vil ha sand mellom tærne i sommer. Så hvis det roer seg rundt situasjonen i Ukraina, så tror jeg at veldig mange vil reise likevel - selv om de må betale mer, sier han.