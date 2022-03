Signerte Ødegaard og Braut Haaland som 15-åringer – nå skal han løfte fram nye norske stjerner på egen hånd

Han har allerede jobbet tett med flere av Norges største idrettsprofiler. Nå bryter nordmannen Jamal El Mazari med Nike for å bidra til å løfte fram nye, norske idrettsprofiler på egen hånd.

– Folk sier til meg at «Jamal, du er gal som sier opp en slik jobb», men jeg føler at jeg sitter på unik kompetanse etter å ha jobbet på innsiden av verdens største sportsmerke i over tolv år. Nå føler jeg at jeg kan støtte fotballtalenter enda bedre gjennom et eget foretak, sier Jamal El Mazari.

40-åringen har de siste årene vært Sports Marketing Manager i Nike Norge – det betyr at han i praksis har han vært Nikes fotballsjef i Norge og blant annet hatt ansvar for oppfølgingen av stjerner som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen.

Ødegaard og Braut Haaland signerte han til Nike allerede da de var 15 år gamle.

Nå starter El Mazari for seg selv – med flere landslagsstjerner i stallen: Allerede har utenlandsprofiler som Erik Botheim, Kristian Thorstvedt og Patrick Berg inngått avtaler.

– Dette betyr at jeg får jobbet med noen av de fremste talentene i Norge. Det er jeg takknemlig for. Jeg håper og tror det skal bli bra for begge parter, sier El Mazari.



– Ikke minst fordi jeg har jobbet på den andre siden og da gjerne vet hvordan den parten tenker i for eksempel forhandlinger, utdyper han.

STYRKER TEAMET: Kristian Thorstvedt er en av flere landslagsspillere som har skrevet avtale med Feature. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Kristian Thorstvedt beholder Jim Solbakken som agent.

– Jamal har vært med i dette gamet lenge og vet mye om hvordan det fungerer både i Norge og i utlandet. Det gjør at jeg tror at det er en fordel å ha ham med på laget. Han er en person jeg stoler på, og det gjør at jeg kan holde fokus på det jeg skal: Å prestere på banen, forklarer Thorstvedt.

Vil bygge profiler

Tanken til El Mazari er at han kan være en slags manager for norske idrettsprofiler. Mens agenter tar seg av overganger og det fotballfaglige, ønsker han å bygge profilene og markedsvaren utenfor banen gjennom selskapet Feature AS.

– Jeg føler at jeg sitter på viktig kunnskap om hvordan jeg kan støtte unge fotballspillere, idrettsutøvere og deres agent-apparat på hvordan man kan forholde seg hvordan man kan bygge forbilder som inspirerer på en positiv måte, sier El Mazari.

Han tror mange unge i dag glemmer viktige grunnverdier på vei opp og fram i karrieren.

– Mange utøvere i dag misforstår og jakter på avtaler med deres drømmesponsorer, men glemmer at de største merkevarene søker gode forbilder med gode verdier som inspirerer og motiverer andre, sier han.

Han tror fotballspillere har et enormt potensial til å påvirke utenom selve fotballen.

– Idrettsprestasjonene i seg selv alene ikke er avgjørende, mener El Mazari og viser til Martin Ødegaard som et eksempel.

Da landslagskapteinen engasjerte seg i utvisningssaken til Mustafa Hasan, trakk El Mazari i trådene.

– Jeg slet med å sove om natten da den saken kom opp. Den engasjerte meg voldsomt personlig. Selv om jeg ikke kjente han, så ønsket jeg å vise min støtte og hjelpe til han mens saken pågikk. Dette bidro nok til at Martin Ødegaard ble svært engasjert i Mustafa sin sak, og førte igjen til at andre erklærte sin støtte. Jeg var så stolt over Martin og hans personlighet, som viser at han ikke er bare kaptein for landslaget, men for folket, sier 40-åringen.

Han tror markedsverdien til spillere som Martin Ødegaard på sikt vil tjene på verdiskapende arbeid heller enn å tenke på kortsiktige avtaler som gir økonomisk gevinst.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror en slik rolle kan være smart for enkelte norske fotballspillere.

– Jeg tror i utgangspunktet at norske fotballspillere er flinke og bevisste på dette, så for mange vil det vil det kanskje ikke være nødvendig med en slik person. Men for enkelte, de som begynner å nærme seg den største scenen, så er jo fotball et kjempekommersielt produkt. Da kan det nok være smart å ha en person som hjelper deg med å sile ut alle henvendelsene, sier Mathisen.

TETT FORHOLD: Jamal El Mazari og landslagskaptein Martin Ødegaard har blitt godt kjent med hverandre de siste årene. Foto: Privat

Vil gi tilbake til folket

Allerede har El Mazari signert flere landslagsspillere. Flere håper han det skal bli når han nå går offentlig ut med sin nye satsing. I en verden preget av krig og skandaler med fotballspillerne, er El Mazari overbevist om at imaget til fotballspillerne har et enormt potensiale.

– Mange vil tenke at det ikke går an å gi tilbake i en verden som er preget og ofte assosiert med kynisme, penger og maktspill, men for meg er det viktig å gi tilbake på min måte, sier El Mazari.

Han vokste selv opp i et fotballmiljø på Bjørndal i Oslo. Han var innom Vålerengas juniorlag, men den aktive fotballdrømmen endte i Groruddalen i 2006. Deretter gikk turen til Puma før han endte opp i Nike.

– Jeg vet at jeg kunne falt utenom og at fotballen på mange måter reddet meg. Jeg ønsker gjennom min rådgivningsvirksomhet ikke å bare støtte de største fotballtalentene, men også gi råd til ungdom om å satse på idrett, utdanning og ikke minst å hjelpe andre: Fordi jeg tror det vil hjelpe deg til å vokse på sikt. Jeg håper og tror at det kan være med på å løfte og inspirere deres sportslige utvikling, sier han.