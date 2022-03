Kjempeopptur for Lægreid – kom på pallen

Full klaff for Sturla Holm Lægreid på verdenscupsprinten i Otepää. Etterpå hyller de norske profilene den franske vinneren av rennet.

Lægreid gikk ut med et tidlig startnummer. Fjorårets VM-konge, som har slitt på standplass denne sesongen, skjøt to fulle hus.

25-åringen måtte kjempe på stående, men fikk ned alle blinkene til tross for at han stoppet opp to ganger.

Nervepirrende sisterunde

Etter ham skjøt både Vetle Sjåstad Christiansen og verdenscuplederen Quentin Fillon Maillet feilfritt. De gikk ut henholdsvis fem og tre sekunder bak Lægreid før den siste runden.

Christiansen klarte ikke å matche Lægreids tempo. Det gjorde derimot Fillon Maillet. Franskmannen var 7,2 sekunder foran i mål.

For Christiansens del ble det såpass tungt at tyske Benedikt Doll klarte å skvise ham ut av pallen.

Tarjei Bø skjøt også to fulle hus, men stryningen endte 35 sekunder bak Fillon Maillet i mål.

Hyller Fillon Maillet

Franskmannen endte opp som vinner med Lægreid som nærmeste konkurrent.

– Jeg er veldig fornøyd med andreplass. Quentin er uslåelig. Det er ikke så mye å få gjort med han, dessverre, sier Lægreid til NRK.

SUVEREN: Quentin Fillion Maillet. Foto: Vesa Moilanen

Christiansen stemmer i.

– Man har ikke lyst til at han skal vinne hver eneste gang. Jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå det i dag. Det tror jeg Sturla og flere andre også gjorde, men han er virkelig i flytsonen om dagen, sier stafetthelten fra Beijing til NRK.

– Det er på lik linje med det Johannes (Thingnes Bø) og Martin (Fourcade) gjør på sitt beste. Det er nok ingen andre enn Quentin som har vært i nærheten. At han slår meg i dag, det skal han få lov til. Han er en del bedre enn meg. Det må jeg hjem og gjøre noe med, fortsetter Christiansen.

I OL i Beijing ble Fillon Maillet slått av Johannes Thingnes Bø på sprinten. Stryningen har gitt seg for sesongen og stiller ikke til start i Otepää.

