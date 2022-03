Tande gjorde comeback i Vikersund: – Lenge siden jeg har vært så nervøs

Se video av hoppet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Noen timer i forkant av treningshoppet stilte ikke Tande til pressetreff. Kongsberg-gutten var rett og slett ikke klar for å la seg intervjue foran comebacket i skiflyging etter skrekkfallet i Planica i mars i fjor.

– Jeg hadde høy puls. Det var bare å skru av huet og sleppe bommen, og da vet man at det ikke er noen vei tilbake. Så da må man bare prøve så godt en kan.

– Det er lenge siden jeg har vært så nervøs i en hoppbakke, det skal jeg ærlig innrømme. Men da er det desto deiligere at man flyr så langt på et hopp som ikke egentlig er så bra. Det er deilig.

Tande var synlig lettet etter at det første hoppet var gjennomført.

– Jeg har tenkt veldig mye på dette hoppet. På kvelder hvor man sliter med å sove litt, så skjer det ofte at man bruker tid på å visualisere litt. Det var deilig å bli ferdig med det, og nå kan man bare kose seg.

Da den første treningsomgangen ble gjennomført var Tande på plass i startfeltet. Kongsberg-gutten gjorde et strålende hopp på 222 meter. På sletta så 28-åringen svært jublende glad og lettet ut.

Landslagssjef Bråthen sa i forkant at Tande hadde hatt behov for en litt annen oppladning enn normalt som følge av det som skjedde i Planica i mars i fjor. Der tippet han rundt i skiflygingsbakken og havnet i kunstig koma med brukket kragebein og punktert lunge. Han var også uten puls et par minutter etter skrekkfallet.

Tande vant i Holmenkollen sist helg og fikk dermed en kjempeopplevelse foran skiflygings-VM.

Tande overvant imidlertid egen nervøsitet og synes klar for helgens konkurranser.

Gullgrossist

Tande er blant flere norske medaljehåp foran mesterskapet på hjemmebane. Han ble verdensmester individuelt i Oberstdorf i 2018 og har også bidratt til tre laggull i skiflyging.

Med seieren i Holmenkollen har han også bevist at han er tilbake i verdenstoppen under et år etter den stygge ulykken i Slovenia.

Det skal hoppes individuell konkurranse over fire omganger i 240-metersbakken i Vikersund fredag og lørdag, mens lagkonkurransen går søndag.

Verdensrekorden i skiflyging ble satt i Vikersund av østerrikeren Stefan Kraft i 2017. Da svevde han hele 253,5 meter.

(©NTB/TV 2)