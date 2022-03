Krigen i Ukraina driver prisene opp – vil påvirke vårens lønnsoppgjør

Russlands invasjon av Ukraina har ført til prisoppgang over hele verden. Teknisk beregningsutvalg øker den ventede prisveksten i Norge til 3,3 prosent for 2022.

Det går fram av det oppdaterte grunnlaget som Teknisk beregningsutvalg la fram torsdag. Rapporten kommer bare tre uker etter at utvalget først la til grunn til en prisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022.

– Endringen fra februar til mars i utvalgets anslag er betydelig og henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. I første rekke energiprisene, men også prisene på andre viktige råvarer og matvarer har økt kraftig, skriver utvalget torsdag.

Påvirket av krigen

Etter at det første grunnlaget for prisveksten ble lagt fram, brøt krigen i Ukraina ut, noe som har drevet gass- og oljeprisen ytterligere opp. Krigen har også påvirket det globale råvare- og matvaremarkedet. Blant annet har de globale prisene på hvete og andre kornsorter steget kraftig.

– Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, matvarepriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi, skriver utvalget videre.

– Krevende tider

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er medlem i TBU og sier krigen i Ukraina har medført høyere vekst i internasjonale prisimpulser som påvirker hvilken prisstigning som forventes i Norge.

– Det er krevende tider å lage prognoser for prisveksten i år, men vi føler oss trygge på at vi har laget et forventningsrett anslag, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Mer enn prisvekst

Onsdag uttalte Jørn Eggum i Fellesforbundet at kravet om økt handlekraft for årets lønnsoppgjør står fast. Forbundet viser til at norske lønnsmottakere i de to siste årene har vist moderasjon på grunn av pandemien, og mener at det i år er godt grunnlag for å ta ut mer enn bare prisveksten.

Forhandlingsmotpart i frontfagsoppgjøret, Norsk Industri, har derimot vært mer pessimistisk. Leder Stein Lier-Hansen uttalte onsdag at han mener det er vanskelig å se for seg økt kjøpekraft dersom prisveksten blir for høy. Lier-Hansen mente lønnsoppgjøret ville bli problematisk dersom prisene steg mer enn 3 prosent.