FHI har mistenkte prøver inne til analyse

En ny koronavariant bestående av kjennetegn fra både delta- og omikronvarianten er oppdaget i Danmark, Nederland og Frankrike, opplyste doktor Maria Van Kerkhove i WHO onsdag.

Leder Karoline Bragstad for seksjon for influensa og annen luftsmitte i FHI sier at de til nå ikke har påvist et klart slikt tilfelle i Norge.

– Men vi holder utkikk og har noen få mistenkte prøver til analyse nå, sier Bragstad til TV 2.

Blanding av varianter

Bragstad sier at de har sett noen få tilfeller av koronavirus som er en blanding av forskjellige varianter.

FØLGER MED: Seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI

– Vi har sett det med delta variantene tidligere og nå når vi i enkelte land har forskjellige varianter som sirkulerer på samme tid har vi sett noen få tilfeller med rekombinasjon mellom delta og omikron.

Hun forklarer at det er helt normalt for virus å rekombinere og spesielt når det er mye virus i omløp og av forskjellige varianter.

– Da er risikoen for at en person kan bli smittet av to varianter på samme tid større, og viruset får mulighet til å rekombinere, sier hun.

– Skal følge med

Seksjonslederen sier at de nå har erfaring med både delta- og omikronvirus, og at et nytt virus som er en blanding av disse to vil ikke nødvendigvis endre situasjonsbildet med smitte eller gi mer alvorlig sykdom. Grunnen til det er at vi har høy grad av immunitet på grunn av vaksinasjon og at veldig mange har vært smittet av viruset.

– Men vi skal følge med på rekombinanter på samme måte som vi følger med på virusevolusjonen ellers. Virus som får et smittefortrinn enten det er rekombinanter eller har nye mutasjoner er det viktig å undersøke egenskapene til, spesielt for å se om de gir mer alvorlig sykdom, sier Bragstad.

Var oppriktig bekymret

Professor Ørjan Olsvik i medisinsk mikrobiologi ved UiT sier at det er naturlig at det dukker opp nye varianter.

Det jobbes kontinuerlig med helgenomsekvensering, som gir full kartlegging av arvematerialet i en organisme. Metoden brukes i analyser av koronaviruset for å avdekke hvilke virusvarianter som er påvist.

– Nettopp på grunn av sekvensering kan man si at noen er smittet av en annen variant, sier Olsvik.

KARTLEGGER VARIANTER: Professor Ørjan Olsvik i medisinsk mikrobiologi Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Pandemieksperten var oppriktig bekymret da deltaviruset herjet. Men da omikronvarianten kom og tok over smittebildet, senket Olsvik skuldrene.

– Da delta dominerte var det ganske så ille. Det spredte seg veldig raskt og forårsaket mye sykdom, sier han.

Men deretter rullet de neste variantene seg gjennom det greske alfabetet og ekspertene pustet lettet ut.

– Etter hvert som vi får tilstrekkelige varianter av koronaviruset og naturlig immunitet i befolkningen, blir viruset mindre og mindre farlig, sier Olsvik.

Ser ikke ut til å ta over

En uheldig utvikling ville være om en ny viruskombinasjon mellom delta- og omikron tok med seg smittsomheten til omikron, og sykdomsbildet til delta. Så langt ser det ikke ut som det har skjedd.

Det er to varianter av omikron i Norge nå. BA.1 og BA.2. Sistnevnte har vist seg å overgå smittsomheten til alle andre tidligere varianter og er nå dominant i Norge.

– BA.2 starter også å dominere i de fleste andre Europeiske land, det er ingen tegn nå til at disse rekombinantene har stor spredningsevne og vil kunne overta for BA.2. Basert på de få tilfellene som er påvist så er det ikke tegn til at de heller gir mer alvorlig sykdom, sier Bragstad.