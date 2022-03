Regjeringen forlenger strømstøtten i ett år

Strømprisene har vært uvanlig høye siden høsten 2021. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) lover forlenget støtte til frivilligheten.

– Nå sikrer vi frivilligheten forutsigbarhet ved å forlenge strømstøtteordningen ett helt år til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Dermed forlenges den eksisterende ordningen hvor staten dekker 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt. Dette beregnes ut fra den gjennomsnittlige månedsprisen på strøm.

Vil sikre normal aktivitet

Trettebergstuen mener en strømstøtte er viktig for både folkehelsa og nærmiljøet.

– Det er viktig at vi bidrar til normal aktivitet rundt om i landet og at ikke høye strømpriser fører til økte deltakeravgifter eller redusert aktivitet, sier statsråden.

Frivillige lag i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt kan søke på tilskuddsordningen.

Strømstøtte for husholdninger

I tillegg går regjeringen inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023.

Det varsler regjeringen torsdag.

– Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk trygghet for at de får en avlastning for de ekstremt høye strømprisene, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Forslaget sendes nå på høring. Støtteordningen skal ha samme økonomiske rammer som i dag.

Rødt mener det er bra at regjeringen forlenger støtten, men mener folk fortsatt betaler for mye. Energipolitisk talsperson i Rødt Sofie Marhaug mener en makspris bør settes til 35 øre kilowattimen.

– Det vil si tre ganger så mye det koster å produsere kraften. En makspris gir folk den forutsigbarheten og tryggheten de trenger. Alt blir dyrere nå, mens kraftbransjen håver inn.