Den store sluttspillguiden: – Det tror jeg ikke han vil akseptere

Frisk Asker ble norgesmester i 2019. De er når sluttspillet drar i gang i 2022 fortsatt regjerende mester, uten å ha måttet forsvare tittelen.

Nå kan vi få en ny mester.

I Stavanger er de stinne av selvtillit, med god grunn. Serievinneren er storfavoritt, men skal få kamp om tittelen.

Mange tror de kan klare det. De fleste vil bli skuffet.

Syv utfordrere

Sjur Robert Nilsen har virkelig fått fart på sitt Sparta-lag. De har gull i sikte.

Stjernen er også en het utfordrer. Lenge så det ut til å være full harmoni i Fredrikstad. Laget spilte glitrende hockey, men så ble det interne konflikter og Anders Olsson fikk ikke fortsette som hovedtrener. Pila har fortsatt å peke feil vei for Fredrikstad-laget, men i de siste seriekampene fant de tilbake til toppnivået.

Vi kommer ikke utenom den store forhåndsfavoritten før seriespillet. Et på papiret kruttsterkt Vålerenga-lag har skuffet, men i perioder vist at de kan bli farlige.

SKAL FULLFØRES: Anders Gjøse er ferdig som hovedtrener for Storhamar når denne sesongen er over. Dermed skal et prosjekt fullføres, og treneren har mulighet til å huskes som en suksesstrener på Hamar. Foto: Carina Johansen

På Hamar er ligaens store profil, Patrick Thoresen, klar for å vise vei for sitt lag i det som kan bli hans karrieres siste kamper. Storhamars toppnivå er høyt, men de har vært for ustabile. Om den avtroppende treneren Anders Gjøse får laget til å prestere mer stabilt, er de en reel utfordrer.

På Lillehammer har de fått tilbake lagets klart største stjerne. Med Andreas Martinsen tilbake fra skade, ser det langt lysere ut. De vil bli vonde å møte.

Så er det Ringerike. Martin Boorks lag har slått de flesteparten av de store lagene denne sesongen og vist at de ikke blir en kasteball.

TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel har vurdert de åtte lagenes muligheter. Hans vurderinger kan du se lengre ned i artikkelen.

EKSPERT: Jesper Hoel har sett i krystallkula og forsøkt å spå hvordan sluttspillet ender. Foto: Espen Solli

Slik spilles kvartfinalene

Etter at siste serierunde var ferdig torsdag, fikk de fire lagene øverst på tabellen velge sine motstandere.

Stavanger Oilers valgte først. Ikke overraskende ønsket de å møte laget på 8. plass, Ringerike.

Stjernen kapret andreplassen. De valgte Lillehammer som sin motstander.

Sparta måtte da velge mellom Frisk Asker og Storhamar. De valgte å møte Frisk Asker, selv om Asker-laget endte høyere på tabellen enn Storhamar.

Dermed hadde ikke Vålerenga noe valg. De møter erkerival Storhamar i kvartfinale.

Ekspertens kvartfinale-spådommer

Hockeyekspert Jesper Hoel mener at det er vanskelig å spå hvordan tre kvartfinaler vil ende, mens han føler seg nesten sikker på hvem som tar seg videre fra den ene.

– Oilers er storfavoritt. De har vunnet alle fem oppgjørene mot Ringerike tidligere i år. De skal ta seg greit videre, sier han.

Hoel spår at Stjernen vil få skikkelig kamp av laget som endte fem plasser lengre ned på tabellen.

– Det blir spennende oppgjør mellom et lag som veldig bra offensivt, mot et lag som er mer fysisk og bedre strukturert defensivt. Jeg tror det kan bli noen herlige kamper med mange tøffe dueller. Stjernen tar seg videre, tror jeg.

VIDERE: Får TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel rett, tar Sparta seg videre fra kvartfinalen. Foto: Carina Johansen

Eksperten tror at den regjerende mesteren ryker ut i kvartfinalen.

– Jeg tror at Spartas spillestil og system passer bra mot Frisk Asker. Her tror jeg at Sparta tar seg videre etter seks kamper. Frisk Asker har hatt en varierende form etter nyttår. De har sluppet inn veldig mange mål og Sparta spiller en hurtig og offensiv hockey, sier Hoel.

– Må spille mer

Før klassikeren Vålerenga-Storhamar har Hoel vanskeligere for å bestemme seg for hvilket lag han tror tar seg videre.

– Det er kvartfinalenes store godbit. Det har vært noen tøffe sluttspilloppgjør mellom klubbene gjennom årene, og jeg forventer det samme i år. Det er to lag som er jevne og begge lag har klare enere, David Booth (Vålerenga) og Patrick Thoresen (Storhamar), som man forventer mye av i sluttspillet. Jeg holder Vålerenga som en knapp favoritt. Det kan fort bli seks eller syv kamper. Vålerenga har hjemmebanefordel og jeg tror de avgjør til sin favør, sier eksperten.

EN SISTE DANS?: Patrik Thoresen har ikke bestemt seg for om han fortsetter som ishockeyspiller når sesongen er over. Det er mulig at han kun har fire kamper igjen av sin enorme karriere. Foto: Fredrik Hagen

– Om du har rett vil det kunne bety at Patrick Thoresen avslutter sin karriere med å ryke ut i kvartfinalen mot erkerivalen. Hvordan tror du han eventuelt vil se på det?

– Det tror jeg ikke at han hadde akseptert. Da tror jeg rett og slett at han må spille mer. Jeg tror ikke han vil gi seg med det, svarer Hoel.

– Om Storhamar ryker i kvartfinalen, som du tror, hvordan vil du da oppsummere deres sesong?

– Det er vanskelig å kalle det en fiasko. For Storhamar har det vært en sesong med mange saker både av og på isen. De har hatt Ahlholm-saken, Ján Brejčák sin biting, at de gikk ut i media og kalte seg en utviklingsklubb, Patrick Thoresens samtaler med Djurgården, at det før sesongen er ferdig er klart at sportssjef Mads Hansen er ferdig i klubben etter sesongen og at Petter Thoresen tar over for Anders Gjøse. Det har vært mange saker som har tatt bort det sportslige fokuset. På Hamar er man ikke fornøyd med å ryke i kvartfinalen, og i hvert fall ikke mot Vålerenga, svarer han.

– Fryktelig jevnt

Han tror at Oilers da ønsker seg Vålerenga i semifinale.

– Jeg tror Stavanger kommer til å velge det lavest rangert laget. Det blir da Vålerenga. Da står vi igjen med Stjernen-Sparta, sier Hoel.

Han tror at den av Oilers og Vålerenga som tar seg til finale blir mester til slutt.

– Det blir en knalltøff duell mellom det vi på forhånd spådde skulle være de to beste lagene i år. Sånn som lagene har sett ut i år vil jeg holde Oilers som favoritt til å gå videre, sier han.

Om Stjernen og Sparta møtes tror han at Sparta går videre.

– Stjernen har slått Sparta i alle fem oppgjørene denne sesongen. De har snudd kamper og avgjort til sin favør. Det er veldig vanskelig å spå utfallet. Jeg tror det blir fryktelig jevnt. Sparta går videre etter seier i den syvende kampen, tror jeg.

Får Hoel rett blir det Oilers og Sparta som skal gjøre opp om kongepokalen.

– Hvor store favoritter er Oilers?

– Akkurat hvor store favoritter de er synes jeg er vanskelig å si, men de er den største favoritten. De har vært det mest stabile laget, har det mest stabile spillesystemet og spillerne opptrer lojalt. Det er oppskriften på å vinne mesterskap. Det kommer til å kreve ekstrem disiplin og meget solide kampplaner for å kunne utfordre Oilers over syv kamper, svarer Hoel.

FAVORITT: Tommy Kristiansen og hans lagkamerater i Stavanger Oilers kan få mye å juble for denne våren. Foto: Terje Pedersen

Kampdager og regler

Planlagte kampdager:

Kvartfinaler: 13/3, 15/3, 17/3, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3

Semifinaler: 28-29/3, 30-31/3, 1-2/4, 3-4/4, 5-6/4, 7-8/4, 9-10/4. Her kan et lag ha tatt seg videre den 3. april. Da må det laget vente to uker før første finalekamp.

Finaler: 18/4, 20/4, 22/4, 24/4, 26/4, 28/4, 30/4

Det er i kvartfinale, semifinale og finale best av syv kamper. Det laget med best rangering fra seriespillet har hjemmekamp først, deretter er laget med svakest plassering i Fjordkraft-ligaen hjemmelag. Det spilles annenhver kamp hjemme og borte fram til et lag har vunnet fire kamper.

Før semifinalene er det laget som endte øverst i seriespillet og som har tatt seg videre fra kvartfinalene som kan velge motstander først. Det vil for eksempel si at om Ringerike overraskende nok slår ut Stavanger Oilers, vil ikke Hønefoss-laget, som endte sist i seriespillet av sluttspillslagene, kunne velge motstander. Om det skulle skje, vil Stjernen være det laget som får velge først om de slår ut Lillehammer.

Søndag begynner sluttspillet. Du kan følge det hele på TV 2 Play.