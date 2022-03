Venninnene satte hardt mot hardt. Det endret alt for henne

STAVANGER (TV 2): Hun OL-debuterte som 33-åring og har i årevis jobbet fulltid ved siden av toppidretten. Et ultimatum fra venninnene i ung alder endret alt for skøyteløperen Marit Fjellanger Bøhm.

– Jeg har alltid syntes det har vært gøy å gå på skøyter, og jeg har på en måte blitt jevnt og trutt bedre og bedre, egentlig, smiler Marit Fjellanger Bøhm når TV 2 spør når hun først skjønte at hun kunne nå verdenstoppen i skøyter.

For det tok sin tid før skøyteprofilen fikk sitt definitive gjennombrudd i verdenstoppen. Som en god årgangsvin ble hun bare bedre og bedre med årene. Først i en alder av 32 år ble hun tatt ut på landslaget og fikk gå verdenscup regelmessig. For bare fire uker siden, i en alder av 33 år, fikk hun omsider sin OL-debut.

Og det til tross for at hun startet med skøyter allerede i seksårsalderen og i sin seniorkarriere kan vise til blant annet fem bronsemedaljer i NM enkeltdistanser.

– Jeg har jo tatt veldig mange medaljer i NM, men jeg var på en måte «dritten i midten», som aldri klarte å komme helt opp i toppen og prestere på det nivået som må til for å få verdenscup. Det har jo til tider vært litt frustrerende, men jeg synes skøyter har vært kjempegøy og jeg har storkost meg på veien, medgir skøyteløperen.

– Det er jo et hesteliv, hele dagen

På veien mot verdenscup og OL-deltakelse tok Stavanger-jenta et valg ytterst få andre toppidrettsutøvere kan vise til. Ved siden av satsningen på idretten har Fjellanger Bøhm studert og fullført master i siviløkonomi fra Universitetet i Stavanger (UIS), og hatt ulike fulltidsjobber.

De siste årene har hun jobbet fulltid som rådgiver for anskaffelse i Stavanger kommune.

FRA KONTORET TIL TRENING: Marit Fjellanger Bøhm jobber 8-16, før hun reiser på trening. Foto: Kristian Myhre, TV 2.

Skøyteprofilen legger ikke skjul på at hverdagen har vært travel.

– Det er jo et hesteliv, arbeid hele dagen. Jeg har jo alltid studert og, sier 33-åringen, før hun beskriver hvordan en vanlig dag i livet hennes har sett ut de siste 10-12 årene:

– En vanlig hverdag begynner for meg klokken 05.00. Jeg prøver å være ute av døren kvart over fem, og da er det stort sett to timer sykkeltrening. Jeg prøver å få unnagjort den «amøbe-treningen», uten at det er noe teknisk involvert, om morgenen. Så er det jobb hele dagen, før jeg kommer hjem og kanskje tar en «power nap», før det er ut på isen i Sørmarka Arena. Etter det så er det hjem å spise middag og legge seg for kvelden, oppsummerer Fjellanger Bøhm.

Nedstengingen av Norge hjalp henne

For to år siden, i mars 2020, ble Norge rammet av koronapandemien. Samfunnet stengte ned, og arbeidstakere ble sendt på hjemmekontor.

FULLTIDSJOBB: Marit Fjellanger Bøhm på jobben i Stavanger Kommune. Foto: Kristian Myhre, TV 2

Det førte til at Fjellanger Bøhm for første gang i karrieren kunne trene på dagtid. Uten pandemien tror skøyteløperen at hun aldri hadde klart å komme seg på til OL i Beijing.

– Da pandemien kom og alle måtte på hjemmekontor, så er det jo klart at jeg slapp disse tidlige morgenene for å komme til kontoret. Da jobbet man hjemme med litt friere arbeidstider, og slapp transporten til og fra jobb. Selv om jeg selvsagt ikke ønsket at pandemien skulle fortsette, så hjalp den meg veldig mye. Jeg fikk plutselig restitusjonstiden tilbake, selv om jeg egentlig aldri har hatt den, konstaterer hun.

Fjellanger Bøhm kunne plutselig trene på dagtid fremfor om ettermiddagen.

– Å være med på dagøktene var for meg helt topp. Deretter kunne jeg dra tilbake å jobbe, og ha et helt annet fokus. Men det er klart at det å få trene med de beste var en kjempenøkkel til at jeg klarte å kvalifisere meg til OL, sier skøyteløperen videre.

SKADET: Ragne Wiklund og Marit Fjellanger Bøhm krasjet etter målstreken i OL. Fjellanger Bøhm fikk resten av sesongen spolert. Foto: SUSANA VERA

– Jobber enda med å ta det innover meg

Hun legger ikke skjul på at det å delta i OL var en stor opplevelse.

– Det med OL jobber jeg enda med å ta litt innover meg. Vi måtte jo kvalifisere oss til OL gjennom verdenscup, og det var mye nerver i forkant. Så kom Beijing, og de første dagene var alt «her er det så kult» og så videre. Etter hvert kom vi inn i hverdagstralten, vi var der jo en måned, og da blir det jo liksom en vanlig hverdag. Uansett må jeg bruke litt tid på fordøye det, det er jo egentlig heilt sjukt, medgir hun.

– Satte du deg i ung alder et mål om å delta i et OL?

– Nei. Alle drømmer jo, men jeg har aldri vært målbevisst når det gjelder det. Jeg har hatt jobb og studier og fokus på det å ha det gøy på skøyter. Det hadde jo hørtes rart ut om jeg sa at jeg for eksempel hadde satt meg et mål om å nå OL i 2022 da jeg var 33 å gammel, svarer hun og ler høyt.

På isen gikk imidlertid ikke alt etter planen for den 33 år gamle OL-debutanten. Fjellanger Bøhm haltet seg ut av skøytehallen etter C-finalen i lagtempo. Ragne Wiklund og Bøhm falt da de hadde passert målstreken.

Skaden hun pådro seg på den olympiske isen i Beijing gjorde ikke bare at hun gikk glipp av allround-VM på Hamar forrige uke. Resten av sesongen ble spolert.

– Det som skjedde var at vi var så slitne da vi kom over målstreken, at vi krasjet og jeg vred ankelen, sukker Fjellanger Bøhm.

– Jeg røk noen leddbånd, og venter enda på en avklaring på hva vi skal gjøre med det. Om det blir operasjon eller ikke vet jeg ikke enda. Men blir det operasjon, så tipper jeg at jeg er ute i to måneder før jeg kan begynne med rolig opptrening igjen. Jeg tror det skal gå helt fint, poengterer hun optimistisk.

STYGT FALL: Marit Fjellanger Bøhm gikk i bakken etter målgang i C-finalen i OL. Foto: SUSANA VERA

Venninnenes ultimatum endret alt

Fjellanger Bøhm har opplevd mange oppturer, både i arbeidslivet og på skøytebanen. Men livet har også inneholdt noen tøffe tak.

Da Sørmarka Arena, den storslåtte innendørshallen i skøyter i Stavanger, stod ferdig i 2010, kom en vond hemmelighet hun hadde båret på i lang tid frem i lyset.

– Jeg hadde en periode der da jeg slet med spiseforstyrrelser, det var på den tiden da den nye skøytehallen i Stavanger ble bygget, forteller hun.

Personene rundt henne så hun slet. Venninnenes ultimatum ble redningen.

– Jeg har jo alltid vært såpass travel at jeg ikke har sett så veldig mye til venninnene mine. Men jeg slet med spiseforstyrrelser, og på meg så viste det veldig godt. Da fikk jeg beskjed fra vennene mine om at nå var det på tide å skjerpe seg. Men jeg gjorde jo ikke det, innrømmer hun.

– Til slutt fikk jeg et ultimatum fra venninnene mine om at «enten så gikk de videre, eller så går du videre og får hjelp». Og det gjorde de. De satte i gang et system der jeg fikk kontakt med lege og andre fagfolk, og jeg fikk veldig god hjelp, egentlig. Men klart, det var tungt for vennene mine og. Det var veldig tøft gjort av dem, men jeg setter umåtelig pris på at noen satte så hardt mot hardt, fortsetter 33-åringen.

TAKKER VENNENE: Marit Fjellanger Bøhm brenner for å hjelpe andre som har opplevd spiseforstyrrelser. Foto: Kristian Myhre, TV 2

Brenner for Iglo-prosjektet

Etter å ha opplevd spiseforstyrrelser selv, har hun et ønske om å hjelpe andre som har opplevd det samme. De siste årene har Fjellanger Bøhm derfor deltatt i Iglo-prosjektet, som er et prosjekt i Norges Skøyteforbund (NSF) med fokus på et sunt og smart forhold til mat og kropp for alle aldersgrupper og alle grener i NSF.

– Vi startet Iglo-prosjektet i regi av Norges Skøyteforbund ikke fordi vi har et kjempeproblem med spiseforstyrrelser i skøytesporten, men for å nå ut til folk. Det vil nå komme en generasjon som er vokst opp på Instgram og kroppsfokus på internett. Kanskje det er en rar påstand, men vi vil liksom vise dem veien, forklarer skøyteløperen, brennende engasjert.

– Hovedmålet er å skape åpenhet og vise veien for klubber, venninner og kamerater som lurer på hvem de skal ta kontakt med, hvem de skal spørre om hjelp, og hva de kan si til personer med spiseforstyrrelser. Det er et veldig viktig arbeid. Vi kan gå glipp av mange store idrettstalenter hvis vi ikke får til et system som kan være en god løsning på problemet, poengterer hun.

IGLO-prosjektet: Prosjekt i Norges Skøyteforbund (NSF) med fokus på et sunt og smart forhold til mat og kropp for alle aldersgrupper og alle grener i NSF. Lansering august 2021. Opplysningsforum med fokus på at næring er grunnlaget for idrettsprestasjoner på alle nivåer. Informasjonsside hos NSF der all informasjon samles om bl.a. forebygging, sunn og smart mat, faresignalene, hvor skal henvendelsene gå, hva kan den enkelte gjøre for å hjelpe. Tilbyr foredrag og historier fra virkeligheten, på fysiske og digitale møter. Inkludering av alle klubber og kretser i NSF. Iglo-sertifisering av klubber som får ansvar for oppfølging av temaet i sine respektive klubber. Prosjektet skal være levende og langsiktig, og det vil bli holdt flere foredrag, lagt ut ulike videoer på sosiale medier og alle NSFs digitale flater.

– Hvilke råd vil du gi til andre som har opplevd det samme som deg om hvordan de skal takle det?

– Spiseforstyrrelser stammer jo fra forskjellige ting. Mitt eneste råd, som gjelder for all psykisk helse, er å snakke med noen. Snakk med venninnene eller noen du stoler på. Og hvis du får litt tøffe beskjeder tilbake fra folk rundt deg som sier at du må skjerpe deg, og ber deg gjøre ting som kanskje ikke er populært for deg, så tenk på at de sier det fordi disse personene er glade i deg. Dersom de ikke hadde vært glade i deg, så hadde de ikke giddet å sagt noe. Så brutalt er det, svarer hun.

– Nei, nei. Da er jeg jo «hauggammal»

For øyeblikket kan ikke Fjellanger Bøhm si så mye om hvor lenge hun vil fortsette med skøyter. I en alder av 33 år er hun allerede nesten en veteran.

– Nei, jeg begynner vel å se enden av tunnelen, selv om det hørtes veldig negativt ut. Men nå vil jeg på en måte bevise for meg selv at jeg kan komme tilbake fra den skaden jeg pådro meg i OL, for eksempel. Jeg synes fortsatt det er kjempe-kjempegøy å gå på skøyter. Så jeg har egentlig ikke noen plan fremover. Så lenge jeg synes det er gøy, så vil jeg fortsette, slår hun fast.

– Så da ser vi deg kanskje i OL om fire år i Italia?

– Nei, nei. Da er jeg jo «hauggammal». Det frister jo veldig, men jeg har jo folk her hjemme som jeg tror ikke fremdeles vil være der om jeg satser mot OL om fire år, svarer Marit Fjellanger Bøhm og ler hjertelig.