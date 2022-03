La om livsstilen – nå har artisten gått ned nærmere 30 kilo

På fredag ga Hkeem ut den etterlengtede sangen «Se hvor vi er nå». Låten handler om barndommen hans, og er en hyllest til sin mor.

– Hun ble utrolig glad da hun hørte sangen. Jeg tror hun er vant til at jeg hyller henne, siden jeg har gjort det flere ganger på TV. Hun betyr veldig mye for meg. Hun er det snilleste mennesket jeg kjenner og hun vil det beste for alle.

Sangen skildrer hennes reise fra Ghana og til der hun og barna er i dag.

– Jeg synger også om at det er nye tider nå. Vi har det fint og har ikke lenger dårlig økonomi.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Starten på karrieren

Hkeem er den eldste i en søskenflokk på fire. Dette gjorde til at han tidlig fikk mye ansvar.

– Jeg begynte ganske tidlig å hente de andre barna i barnehagen. Jeg gjorde husarbeid og betalte til og med regninger for mamma. Jeg tenkte ikke noe særlig over det, for det var mer en vanlig greie som aldri har ødelagt barndommen på noen som helt måte. I dag ser jeg at det har hjulpet meg masse som voksen.

Artisten ser på ungdomskulen som en litt mørk tid i livet. Han følte ikke han hadde noen tilhørighet og slet med å finne seg selv. Dette endret seg når han kom til videregående. Der fant han gode venner og ikke minst musikken.

– Det var en remixbølge på gang blant lokale rappere. Jeg følte at jeg kunne rappe og ville gi mitt bidrag. Jeg spilte inn en lydmelding på Facebook og sendte dette til en kompis. Kompisen min fikk sjokk når han hørte det, fordi vennene mine har aldri hørt meg rappe ordentlig før.

Hkeem viste lydklippet til flere venner og de bestemte seg for å filme en musikkvideo.

– Vi dro på taket til skolen vår i storefri, og filmet det. Videre la vi filmen ut på Facebook også gikk det viralt i lokalområdet.

Selv om han har gjort stor suksess med musikkarrieren, er det ikke det som var artistens første drøm.

– Jeg har drømt om å bli skuespiller siden jeg var barn. I voksen alder har jeg debutert som skuespiller og synes det er utrolig gøy. Hvis det ikke skulle blitt musikken, ville jeg nok studert reklame og merkekommunikasjon, samtidig som at jeg hadde hatt en fot innen film- og serieverden.

Tok grep

Moren til Hkeem har inspirert artisten på flere plan i livet. Nå nylig motiverte hun han til å få en bedre helse, og for syv måneder siden tok han grep. I denne perioden har han gått ned nærmere 30 kilo.

– Da pandemien kom, begynte jeg å spise mer, jeg var lat og tok meg ikke så mange turer ut. Dette la mamma merke til. Så hun tok det opp med meg og sa det på en fin måte. Hun kjenner meg og vet at slike ting går inn på meg.

Det var etter en TV-opptreden i NRK-programmet «Lindmo» at han først fikk en virkelighetsjekk. Det var da han ringte kameraten sin, som jobber som personlig trener.

FØR OG ETTER: Artisten har gått ned 25 til 30 kilo på syv måneder. Foto: Fredrik Hagen

Nå er hverdagen blitt helt forandret.

– Jeg trener fem til seks ganger i uken og spiser mye sunnere. Nå holder jeg meg unna brus og for det meste karbohydrater og sukker.

Selv om Hkeem har gått ned flere kilo, føler han ikke at han er i mål.

– Jeg vil at magen skal vekk. Jeg la jo merke til at ikke orket så mye før og jeg ble fort sliten. Spesielt la jeg merke til dette når jeg sto på scenen, jeg ble andpusten og slik vil jeg ikke ha det, sier han bestemt.